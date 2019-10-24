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|НацДемпартия Узбекистана назвала А.Раматова своим кандидатом в УзбПремьеры
20:00 25.10.2019
НДПУ намерена выдвинуть Ачилбая Раматова премьером в случае победы
В случае победы на декабрьских выборах Народно-демократическая партия намерена выдвинуть на пост премьер-министра Ачилбая Раматова. Другие партии заявили, что имеют в резерве достойных кандидатов, но пока не раскрывают их имена.
Народно-демократическая партия Узбекистана в случае победы на декабрьских выборах намерена выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру Ачилбая Раматова. Об этом на круглом столе в офисе Общенационального движения "Юксалиш" в пятницу заявил заместитель председателя НДПУ Улугбек Вафоев.
Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе НДПУ, Ачилбай Раматов, ныне занимающий пост первого вице-премьера и министра транспорта, является членом партии со дня ее основания в 1991 году.
В партиях "Миллий тикланиш", "Адолат" и Экологической партии на вопрос корреспондента "Газеты.uz" заявили, что имеют в резерве достойных кандидатов на пост главы правительства, но отказались раскрывать их имена до победы на выборах.
Кандидатура действующего премьер-министра Абдуллы Арипова была выдвинута на съезде Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 12 декабря 2016 года и 14 декабря была утверждена на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.
Согласно статье 98 Конституции Узбекистана, кандидатура премьер-министра предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах, или несколькими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест.
Выборы депутатов в Законодательную палату и местные кенгаши народных депутатов назначены на 22 декабря.