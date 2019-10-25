 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.10.2019
23:58  В Эр-Рияде меняют глав МИДа как перчатки, - Р.Мустафин
23:22  ЕвроПарламент дал премию Сахарова уйгурскому борцу против китайской оккупации Ильхаму Тохти
20:40  М.Делягин: "У Роспремьера Медведева все в порядке, домик для уточек не покосился"
20:23  Что выиграла Америка от предательства курдов, - Г.Мирзаян
20:14  "Черный четверг" 24 октября 1929 года – банкротство научно обоснованного оптимизма, - В.Катасонов
20:04  При Администрации УзбПрезидента созданы Центр экономических исследований и реформ и Акселератор социально-экономических реформ при нем
20:00  НацДемпартия Узбекистана назвала А.Раматова своим кандидатом в УзбПремьеры

18:55  Сделаем из Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса, - зампреда УзбТуризма Касымходжаева чем-то люто штырит
18:52  Как Каз-президенты элиту поделили, - А.Величко
15:42  Демо-либеральная полит-перхоть России совокупилась в "Гражданскую коалицию"
14:59  Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье, - А.Фокин
12:58  Министр экономики Японии Иссю Сугавара ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами
12:55  Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?
12:50  В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:19  Почему никто не знает сколько страны ЦА должны Китаю? - Д.Триллинг
12:18  Туркмения. Дефицит продовольствия чреват народным бунтом, -
12:00  Казахстан договорился гнать свою нефть в Беларусь. По воздуху?
11:46  American Conservative: можно ли спасти Европу от демографического апокалипсиса?
11:38  Миссия Москвы в Сирии: риски и выгоды, - Омар Ламрани
11:25  Ливан бурлит. Это протест нового типа, - М.Магид
10:30  Евразийская интеграция - это не шведский стол, - К.Затулин
09:14  Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова
09:03  Сирия: кто и как вводит СДС в мировую политику, - С.Тарасов
09:01  Революция в Азербайджане. Сверху! - Мира Гасанова
08:56  Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли , - Ж.Масалиева
07:19  Bloomberg: в 2020 году США ждет новая головная боль на Ближнем Востоке
00:59  Курды объявили туркам партизанскую войну, - В.Мухин
00:57  Иран встревожен судьбой "Хезболлы", - И.Субботин
00:17  Каким будет 7 созыв Кыргызского Парламента, - 24.kg
00:14  В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный городок. Ч. 2
00:12  Аннексия на троих. Как Эрдоган, Путин и Трамп Сирию делили
Четверг, 24.10.2019
23:31  Шоу дегенератов "Дом-2" закроют на карантин. Фрики-тунеядцы перезаражали друг дружку сифилисом
23:26  Экс-кыр-президента Атамбаева будут судить. Конституционный суд решил
22:17  После Сочи все карты сирийского пасьянса легли на свои места, - Д.Минин
22:10  Изыди, чур меня... Дарига Назарбаева провела официальные переговоры с... патриархом РПЦ Кириллом
22:02  Болбой косого кросса. КазБуржуй Утемуратов купил себе пост вице-президента международной федерации тенниса ITF
19:58  Путин - новый владыка Ближнего Востока, - Haaretz
19:36  Ирану приписывают план по убийству диссидентов. Тегеран обвинили в организации нападений в Албании, - "НГ"
15:19  Угроза ГКЧП в США: вероятность и последствия, - Э.Биров
15:12  Почему США не пошли войной на Турцию? - А.Запольскис
14:59  Узбекистан. А судьи - где? Некоторым судьям Верховного суда требуется консультация окулиста, - Н.Кунгуров
14:56  Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы, - обращение к президенту К.Токаеву
14:47  И Африка щедро поила меня... Как Путин нашел себе черных братьев, - репортаж с Сочинского РосАфроФорума
14:46  Банковская система США - система фальшивомонетничества, - В.Катасонов
14:41  Строительство метро в Алматы на грани остановки. Рабочие объявили предзабастовку
14:40  Цеван Рабдан - горе казахской степи
14:38  Генеральная прокуратура подтвердила арест замглавы Юнусабадского района Ташкента
14:35  ГКНБ задержал боевика, разыскиваемого с 2011 года за планирование терактов в Кыргызстане
14:33  Достойного укротителя "Газпрома" Европа мечтает найти в Ашхабаде
13:43  Кому и за что каяться? Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики, - Ж.Байхожа
13:37  Земельная реформа в Киргизии. Очередное лоббирование интересов строителей? -24.kg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Что выиграла Америка от предательства курдов, - Г.Мирзаян
20:23 25.10.2019

Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной.

Российско-турецкий пакт. Именно так (с намеком на пакт Молотова – Риббентропа) на Западе называют российско-турецкий меморандум, не только завершивший военную операцию Анкары в Северной Сирии, но и обрисовавший новый статус-кво в этом регионе. Курдам дали чуть больше недели на вывод всех войск из сирийско-турецкого пограничья, и эта зона теперь переходит под контроль сирийских пограничников и российской военной полиции. Американские же войска из региона выводятся, причем выводятся с позором – весь мир обходят кадры с американскими джипами, которые обступают улюлюкающие и бросающие в них камни сирийцы.

Неудивительно, что американская и арабская пресса пребывает в глубоком трауре и называет происходящее чуть ли не катастрофой. Причин тому множество. Во-первых, безусловный успех Владимира Путина – патрона Башара Асада. Российский президент не просто обеспечил сравнительно мирную реинтеграцию сирийских курдов, но и продемонстрировал, кто теперь является главным арбитром на Ближнем Востоке.
"Русские ставили целью стать новой силой в регионе, и вся эта история с замещением американских сил на российскую полицию и политическое влияние позволила им этой цели достичь", – пишет CNN.

Цели такой достигли не только русские, но и турки – и еще вопрос, чье достижение больше расстроило американцев. Да, Анкара является союзником США по НАТО – однако этот союзник регулярно бросает Вашингтону вызовы, оспаривая приоритет американских интересов над союзническими. И, надо сказать, оспаривает успешно.
Сначала турки купили оружие у Москвы (после чего другие союзники задались вопросом: "а что, так тоже можно?"), сейчас же они напали на клиентов США – курдов – и вынудили американцев отказаться от поддержки этих клиентов. Неудивительно, что турецкие СМИ воспевают победу своего президента, который "победил Америку, Израиль, ЕС и Саудовскую Аравию" – то есть всех врагов.
В-третьих, американских журналистов очень расстраивает судьба клиентов – курдов, которые в американской прессе были предельно мифологизированы. Да, никто не отрицает героизм курдского ополчения в войне против ИГ (в которой курды, по их собственным словам, потеряли 11 тысяч бойцов), а также страдания курдского народа от исламистов.

Однако некоторые западные СМИ писали об автономном сирийском Курдистане чуть ли не как о некоем островке либерализма посреди моря ближневосточной деспотии. Месте, где у мужчин и женщин равные права, где широкие полномочия местного самоуправления, где в мире и дружбе живут различные народы и конфессии. Как о мечте, которую сейчас – о ужас – раздавили путинский, эрдогановский и трамповский сапоги.

Глобализм против интересов

Впрочем, хозяин последнего сапога излучает радость, оптимизм и даже гордость за содеянное. Трамп назвал окончание турецкой операции американской победой, поскольку "это окончание было создано США и никем больше".

Либеральные противники президента его высмеивают. Где ж тут победа, говорят они, когда Трамп самолично не только предал союзника (продемонстрировав тем самым надежность США другим американским союзникам), но и самолично бросил курдов в объятья России и Башара Асада? По их словам, американский президент на деле устроил очередное шоу, попытавшись отвлечь американское общество от идущего в США процесса импичмента Дональда Трампа. Другие критики – например, сенатор Боб Менендес – намекают на то, что Трамп прямо действовал в интересах Москвы и Анкары. Вероятно, кто-то даже попытается подвести эту историю под общее расследование по импичменту (которое, вопреки надеждам демократов, выдыхается).

Однако, в общем-то, Трамп прав, и это действительно скорее победа – если под победой понимать не призрачное американское величие и репутацию, а национальные силы. И дело даже не в том, что Трамп не стал тянуть резину и все-таки сделал выбор между курдами и турками – в пользу, естественно, последних. А в том, что под прикрытием турецкой операции хозяин Белого дома вытащил из сирийской западни сотни американских заложников – подразделения армии США, которые размещались в северо-восточной Сирии.

Любой теракт против них, организованный местными или зарубежными силами (заинтересованными во вводе американских войск), вынудил бы Трампа реагировать крайне жестко – вплоть до ввода войск. Ввода, который привел бы к конфликту с сирийской и иранской армиями, а также, возможно, с российскими ВКС. И, как следствие, похоронил бы шансы Трампа на переизбрание.
Можно сколько угодно говорить о том, что вывод войск стал "концом американского лидерства в мире" – Трампу не интересна патетика глобалистов. Ему интересен дебит и кредит американской внешней политики – и ведомость показывает, что траты на Ближний Восток не были эффективными. "Мы потратили 8 триллионов долларов на ближневосточные войны. Войны, которые никогда особо и не хотели выиграть, – говорит американский президент. – И после всех потраченных денег, после всех потерянных жизней, после столько числа тяжелораненых юношей и девушек Ближний Восток стал менее безопасным и менее стабильным чем в то время, когда эти войны только-только начинались". И в соответствии со своими предвыборными обещаниями Трамп отказывается от тех внешнеполитических проектов и обязательств, которые Америке не нужны. В данном случае от Сирии.
#{author}И турецко-курдская война дала американскому президенту прекрасный повод для вывода американских войск, оказавшихся между молотом и наковальней вступивших в войну друг с другом союзников.

Геворг Мирзаян
25 октября 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572024180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Первый Президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК
- Состоялась встреча Дариги Назарбаевой с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
- Как президенты элиту поделили
- Роман Скляр открыл казахстанско-белорусский бизнес-форум в Нур-Султане
- Об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв
- Комитет Мажилиса: актуальные вопросы законодательного обеспечения в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации
- Правительственная рабочая группа обсудила вопросы качества образования с педагогами Шымкента
- С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  