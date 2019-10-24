 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЕвроПарламент дал премию Сахарова уйгурскому борцу против китайской оккупации Ильхаму Тохти
23:22 25.10.2019

Премия Сахарова присуждена уйгурскому ученому Ильхаму Тохти

Европейский парламент присудил премию имени Сахарова 2019 года Ильхаму Тохти, находящемуся в заключении ученому и защитнику прав уйгурского меньшинства в Китае, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Глава законодательного органа Давид Сассоли объявил 24 октября имя лауреата, призвав китайские власти "немедленно освободить Тохти", сообщает https://rus.azattyq.org
Наряду с Тохти, который отбывает пожизненное заключение по обвинению в сепаратизме, на премию номинировались группа кенийских студентов Restorers, ведущих борьбу с практикой калечащих операций на женских половых органах, и три правозащитника из Бразилии, борющиеся за сохранение тропических лесов Амазонии.
Китай, вероятно, негативно отреагирует на присуждение премии Ильхаму Тохти, поскольку Пекин выражает несогласие с любой критикой по этому вопросу.
По данным международных организаций, около миллиона этнических уйгуров и представителей других исповедующих ислам этнических групп, в том числе казахов, содержатся в учреждениях в Синьцзяне, которые активисты называют "лагерями политического перевоспитания", а Пекин - "образовательными центрами".
Китай, столкнувшись с растущим международным осуждением его действий в Синьцзяне, недавно заявил, что он борется с экстремизмом в провинции на северо-западе вследствие того, что "абсурдные проповеди" исламистских экстремистов превратили некоторых людей в "способных на убийства дьяволов".
Ежегодная премия Европарламента названа в честь выдающегося советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Она была учреждена в 1988 году. Премия вручается людям и организациям, которые занимаются правозащитной деятельностью.
В прошлом году премию присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который пока не получил награду. Сенцов, находившийся в российской тюрьме, был освобожден из-под стражи в начале этого года в рамках обмена заключенными с Украиной. Как ожидается, он получит премию на церемонии в Страсбурге в этом году.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - aftag.info
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