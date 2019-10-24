В Эр-Рияде меняют глав МИДа как перчатки, - Р.Мустафин

23:58 25.10.2019

Саудовские власти надеются улучшить имидж королевства



Равиль Мустафин

24.10.2019



Фейсал бин Фархан бин Абдуллах Аль Сауд стал третьим министром иностранных дел за менее чем один год.

Король Саудовской Аравии Сальман своим указом назначил Фейсала бин Фархана бин Абдуллаха Аль Сауда министром иностранных дел королевства, сообщило турецкое информационное агентство Anadolu. Это уже третья менее чем за год смена главы МИД королевства.

В декабре прошлого года министром иностранных дел был назначен Ибрагим бин Абдель Азиз аль-Ассаф, сменивший на этом посту профессионального дипломата Аделя аль-Джубейра, пониженного в должности до государственного министра иностранных дел (ранее такого поста в королевстве не существовало) и ставшего фактически техническим руководителем внешнеполитического ведомства. Как сообщает официальное саудовское новостное агентство Saudi Press Agency, теперь в должности – до государственного министра – понижают Ибрагима аль-Ассафа.



В конце 2017 года вместе с большой группой высокопоставленных саудовских чиновников, которая включала членов королевской семьи, он был задержан в рамках антикоррупционного дела, инициированного наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом. После того как выяснилось, что Ибрагим аль-Ассаф не был связан с коррупционерами, его отпустили на свободу и вскоре назначили главой правительственной делегации, направленной в Давос для работы на мировом экономическом форуме.



Что касается вновь назначенного главы МИДа, то, как передает телеканал Al Arabiya, прежде чем начать дипломатическую карьеру, 45-летний Фейсал бин Фархан Аль Сауд занимал руководящие должности в саудовских и международных компаниях, преимущественно в авиационной и оружейной промышленности. Во время убийства саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в октябре 2018 года он работал главным советником саудовского посла в Вашингтоне. С 10 февраля 2019 года и по настоящее время был послом королевства в Германии.



Эксперт Европейского Cовета по ближневосточным делам Синтия Бьянка написала в Twitter, что саудовский дипломат имеет крепкие связи с западными странами, в первую очередь с Соединенными Штатами. Она считает его динамичным и довольно активным человеком и полагает, что, возможно, очень скоро чиновники министерства почувствуют разницу. В свою очередь, эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Илана Де Лозер сказала корреспонденту AFP, что не понимает до конца причины смены министров. В то же время, сравнивая работу Джубейра и Ассафа, она считает, что первый запомнится журналистам намного лучше.

Скорее всего, полагают эксперты, кронпринц Мухаммед старается улучшить имидж Саудовской Аравии и поменять лица саудовской дипломатии, с которыми связаны наиболее неприятные в последнее время моменты. Это и убийство Хашогги, вызвавшее самый серьезный дипломатический кризис с того времени, когда среди подозреваемых во взрывах башен-близнецов в Нью-Йорке лиц в основном были обнаружены носители саудовских паспортов. И критика саудовского руководства, ведущего войну в Йемене, которая обернулась крупнейшей гуманитарной катастрофой.



В связи с этим не исключено, что Эр-Рияд планирует не только изменить свой внешнеполитический курс, но и избавиться от лиц, с которыми были связаны только неприятности, чтобы начать новую, ничем не омраченную линию на международной арене.

В этом плане весьма показательно смотрится еще одна министерская рокировка. Одновременно с заменой главы внешнеполитического ведомства король отправляет в отставку и министра транспорта Набиля аль-Амуди. Новым главой ведомства назначен гендиректор компании Saudi Arabian Airlines Салех бин Насер аль-Ясир. Причиной отставки послужила автокатастрофа, в которой на прошлой неделе погибли более 35 иностранных паломников. Подобные инциденты давно уже стали привычными для Саудовской Аравии. Ее постоянно подвергают жесточайшей критике из-за того, что власти не могут навести порядок на автомагистралях. Они действительно не могут, но не потому что не хотят или не умеют, а потому что вместе с пилигримами страну наводняют водители из разных стран, часто не обладающие профессиональными навыками и не имеющие представления о правилах дорожного движения.