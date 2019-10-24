Нур-Султан. Президент К.Токаев посоветовался с политологом Д.Ашимбаевым о своих перспективах

00:01 26.10.2019

Рабочий график главы государства



Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, адвоката Айман Умарову, политолога Данияра Ашимбаева, общественного деятеля Ауыта Мукибека

24.10.2019 / политика и общество



"Ак Орда", 23 октября



Глава государства принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева

В ходе встречи Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и дальнейших планах Национальной палаты, а также конкретные предложения относительно развития национальной экономики.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране.



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Глава государства провел встречи с членами Национального совета общественного доверия



На встрече с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан, совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, А. Умаровой были подняты вопросы по декриминализации статьи 130 и внесению изменений в статью 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.



Во время беседы с политологом Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.



В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу Главы государства об отказе от слова "оралман" в пользу "қандастар".