Итальянский политолог Дж. Кьеза презентует новую книгу в Москве (анонс, 29/10)

02:12 26.10.2019

Джульетто Кьеза приглашает



29 октября, в 19.00 в ТД "Библио-глобус" Джульетто Кьеза представит свою новую книгу "Цугцванг для человечества".



Издательство Книжный мир.



Вход свободный!



Адрес: Россия. Москва. м. "Лубянка", Мясницкая 6/3, 2 уровень, зал №13.



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Выступление Джульетто Кьеза перед студентами социологического факультета МГУ, на тему "Современный мир - эпоха кретинов". 17 сентября 2009. Джульетто Кьеза - бывший депутат Европарламента от Италии, журналист, писатель, общественный деятель.





