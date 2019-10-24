 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Суббота, 26.10.2019
02:22  Криптоимперия. Английская элита запуталась в собственных интригах
02:21  Как Трамп, Путин и Эрдоган сообразили на троих в Сирии
02:12  Итальянский политолог Дж. Кьеза презентует новую книгу в Москве (анонс, 29/10)
00:01  Нур-Султан. Президент К.Токаев посоветовался с политологом Д.Ашимбаевым о своих перспективах
Пятница, 25.10.2019
23:58  В Эр-Рияде меняют глав МИДа как перчатки, - Р.Мустафин
23:22  ЕвроПарламент дал премию Сахарова уйгурскому борцу против китайской оккупации Ильхаму Тохти
20:40  М.Делягин: "У Роспремьера Медведева все в порядке, домик для уточек не покосился"

20:23  Что выиграла Америка от предательства курдов, - Г.Мирзаян
20:14  "Черный четверг" 24 октября 1929 года – банкротство научно обоснованного оптимизма, - В.Катасонов
20:04  При Администрации УзбПрезидента созданы Центр экономических исследований и реформ и Акселератор социально-экономических реформ при нем
20:00  НацДемпартия Узбекистана назвала А.Раматова своим кандидатом в УзбПремьеры
18:55  Сделаем из Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса, - зампреда УзбТуризма Касымходжаева чем-то люто штырит
18:52  Как Каз-президенты элиту поделили, - А.Величко
15:42  Демо-либеральная полит-перхоть России совокупилась в "Гражданскую коалицию"
14:59  Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье, - А.Фокин
12:58  Министр экономики Японии Иссю Сугавара ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами
12:55  Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?
12:50  В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:19  Почему никто не знает сколько страны ЦА должны Китаю? - Д.Триллинг
12:18  Туркмения. Дефицит продовольствия чреват народным бунтом, -
12:00  Казахстан договорился гнать свою нефть в Беларусь. По воздуху?
11:46  American Conservative: можно ли спасти Европу от демографического апокалипсиса?
11:38  Миссия Москвы в Сирии: риски и выгоды, - Омар Ламрани
11:25  Ливан бурлит. Это протест нового типа, - М.Магид
10:30  Евразийская интеграция - это не шведский стол, - К.Затулин
09:14  Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова
09:03  Сирия: кто и как вводит СДС в мировую политику, - С.Тарасов
09:01  Революция в Азербайджане. Сверху! - Мира Гасанова
08:56  Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли , - Ж.Масалиева
07:19  Bloomberg: в 2020 году США ждет новая головная боль на Ближнем Востоке
00:59  Курды объявили туркам партизанскую войну, - В.Мухин
00:57  Иран встревожен судьбой "Хезболлы", - И.Субботин
00:17  Каким будет 7 созыв Кыргызского Парламента, - 24.kg
00:14  В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный городок. Ч. 2
00:12  Аннексия на троих. Как Эрдоган, Путин и Трамп Сирию делили
Четверг, 24.10.2019
23:31  Шоу дегенератов "Дом-2" закроют на карантин. Фрики-тунеядцы перезаражали друг дружку сифилисом
23:26  Экс-кыр-президента Атамбаева будут судить. Конституционный суд решил
22:17  После Сочи все карты сирийского пасьянса легли на свои места, - Д.Минин
22:10  Изыди, чур меня... Дарига Назарбаева провела официальные переговоры с... патриархом РПЦ Кириллом
22:02  Болбой косого кросса. КазБуржуй Утемуратов купил себе пост вице-президента международной федерации тенниса ITF
19:58  Путин - новый владыка Ближнего Востока, - Haaretz
19:36  Ирану приписывают план по убийству диссидентов. Тегеран обвинили в организации нападений в Албании, - "НГ"
15:19  Угроза ГКЧП в США: вероятность и последствия, - Э.Биров
15:12  Почему США не пошли войной на Турцию? - А.Запольскис
14:59  Узбекистан. А судьи - где? Некоторым судьям Верховного суда требуется консультация окулиста, - Н.Кунгуров
14:56  Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы, - обращение к президенту К.Токаеву
14:47  И Африка щедро поила меня... Как Путин нашел себе черных братьев, - репортаж с Сочинского РосАфроФорума
14:46  Банковская система США - система фальшивомонетничества, - В.Катасонов
14:41  Строительство метро в Алматы на грани остановки. Рабочие объявили предзабастовку
14:40  Цеван Рабдан - горе казахской степи
14:38  Генеральная прокуратура подтвердила арест замглавы Юнусабадского района Ташкента
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Итальянский политолог Дж. Кьеза презентует новую книгу в Москве (анонс, 29/10)
02:12 26.10.2019

Джульетто Кьеза приглашает

29 октября, в 19.00 в ТД "Библио-глобус" Джульетто Кьеза представит свою новую книгу "Цугцванг для человечества".

Издательство Книжный мир.

Вход свободный!

Адрес: Россия. Москва. м. "Лубянка", Мясницкая 6/3, 2 уровень, зал №13.

*****

Выступление Джульетто Кьеза перед студентами социологического факультета МГУ, на тему "Современный мир - эпоха кретинов". 17 сентября 2009. Джульетто Кьеза - бывший депутат Европарламента от Италии, журналист, писатель, общественный деятель.


Источник - Завтра
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