Криптоимперия. Английская элита запуталась в собственных интригах

02:22 26.10.2019 Криптоимперия

сотрудник Института системно-стратегического анализа Олег Яновский о закулисных играх английской элиты



Дмитрий Перетолчин



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Олег Сергеевич, в британском королевском семействе есть Майкл Кентский, якобы поддерживающий русских, православных и претендующий на восстановление у нас монархии, и есть принц Чарльз, которому принадлежит высказывание: "Мы, жители Запада, должны обратиться к чувству глубокого уважения к творцу природы и всего сущего, которое присутствует в исламской традиции. Чтобы заново открывать для себя наши корни".



"Красиво" они разделились! Не удивлюсь, если и для других конфессий у них что-то припасено, а Тереза Мэй даже с шаманами танцевала.



Олег ЯНОВСКИЙ. Все это?- инструменты британского проникновения. Они считают, что если не выживет обычная Британская империя, то выживет "Империя сознания".



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Поговорим о мусульманской линии принца Чарльза.



Олег ЯНОВСКИЙ. Думаю, у него в этом проявляется старомодная ориенталистская романтика, как у Лоуренса Аравийского или у отца Кима Филби. С одной стороны, он с детства вдохновлен песками Аравии, для него это все эзотерично. С другой стороны, распространялась информация, что он чуть ли не потомок Мухаммеда.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Один игрок у британцев, выходит, потомок Романовых, а другой?- ближневосточного пророка? Ловко подвели!



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Кстати, фундаментальный салафизм активно поддерживала Тэтчер, Блэр тоже на этой почве отметился.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Давайте вспомним, что и движение "Братья-мусульмане"* создавалось благодаря протекции британского представителя в Каире Ивлина Бэринга (он же?- барон Кроумер). Там же во время Второй мировой войны располагался центр британской разведки на Ближнем Востоке.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, Кроумер перебрался в Египет из Индии, где тоже активно занимался работой с мусульманским населением. Семью Бэрингов и их банк называли шестой главной силой в мире?- после пяти империй. Они сделали колоссальный капитал на Опиумных войнах. В Египте у них были большие интересы, но факт отсутствия ростовщичества в египетской банковской системе англичан не устраивал.



Когда в конце XIX века зародилось движение "Братья-мусульмане", оно не было радикальным. Ивлин Бэринг считал, что надо создавать управляемые исламистские движения: не особо радикальные, но отличающиеся от светских. Нельзя сказать, что к тому моменту в Египте было много радикальных мусульман, как, к примеру, в Аравии у Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба.



Основной фигурой, попавшей в поле зрения Бэринга, был Джамаль ад-Дин аль-Афгани.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Основатель салафизма?



Олег ЯНОВСКИЙ. Вернее, панисламизма. Это интересный персонаж, не вписывающийся в образ фундаменталиста, с популистскими лозунгами и призывами к джихаду. Джамаль ад-Дин взял себе часть имени "аль-Афгани", потому что был персом и, возможно, шиитом, но хотел скрыть это от общего внимания. У этого человека потрясающая судьба: он успел побывать премьер-министром Афганистана и советником иранского шаха.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Все это было в конце XIX века?



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. В России он тоже побывал. Был, разумеется, и в Англии, и во Франции. Потом судьба занесла его в Египет, где, сотрудничая с англичанами, он затевал против них же перевороты. Каким образом это у него получалось, сказать сейчас сложно.



Кружок, вращавшийся вокруг аль-Афгани, был полностью под протекторатом Ивлина Бэринга, вплоть до Хасана аль-Банны?- основателя "Братьев-мусульман". Когда Бэринг уехал из Египта, Хасан аль-Банна был еще ребенком, но его отец и учитель его отца были, по сути, детьми системы, выстроенной Бэрингом, который не только представлял идею панисламизма, но и давал деньги, помогал ставить нужных людей на должности и так далее.



Что касается Джамаль ад-Дин аль-Афгани, то первое, что он сделал по приезде в Египет,?- выступил против британского империализма. Там же он был приглашен в масонскую ложу "Звезда Востока". Ложа "Звезда Востока" была связана с объединенной Великой ложей Британии. И каким-то образом аль-Афгани через год стал главой "Звезды Востока"!



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это беспрецедентно!



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. А еще через год его выгнали оттуда. Есть три основные версии. Первая?- теологическая. Считалось, что он выступил против существования Великого архитектора Вселенной, что странно для главы ложи.



Вторая версия интереснее. Считается, что в 1878 году ложу навестил принц Уэльский. И, так как там было большинство англичан или людей, сознающих свое нахождение под их протекторатом, то к нему, естественно, обратились словами "Ваше величество". Аль-Афгани же сказал, что все собравшиеся?- "братья", поэтому не следует подобным образом обращаться даже к члену монаршей семьи. И его выгнали.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Но это тоже натянуто.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, куда правдоподобнее выглядит версия, согласно которой за год пребывания главой "Звезды Востока" он собрал ложу внутри этой ложи, ложу национальную, но она уже была связана с французской ложей "Великий Восток". Вокруг нее он консолидировал всю интеллектуальную элиту Египта того времени. Она действовала до 1879 года, потом его просто выгнали из Египта, но он успел вырастить себе смену.



Аль-Афгани отправился в Индию. Там, в кругах высшей аристократии, он вышел на связь с дядей Энтони Бланта, Уилфридом, родственником члена "Кембриджской пятерки".



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Искусствовед Энтони Блант, кстати, в троюродном родстве с Елизаветой II состоял, то есть был вхож в высшие круги напрямую.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, он непризнанный сын короля Георга. И был хранителем произведений искусств Букингемского дворца. А дядя Бланта, Уилфрид, известный поэт и эксцентричный землевладелец, разводивший арабских скакунов, действовал в ближневосточном бюро британской разведки. Отец же Кима Филби, Гарри Филби, с 1917 по 1950 год был советником короля Саудовской Аравии Абдул Азиза аль-Сауда (Ибн Сауда).



То есть все они "дети" Ближневосточного бюро.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Отец Кима Филби в свое время занимался продвижением ранневаххабитской идеологии в Саудовской Аравии, ставшей центром этих идей впоследствии.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, его путь несколько проясняет странное поведение нынешнего принца Чарльза в отношении ислама. Гарри Филби работал с первым королем Саудовской Аравии Ибн Саудом вплоть до его смерти. Вообще, судьба у отца Кима Филби была тяжелая, он не мог интегрироваться длительное время, поэтому ему пришлось принять ислам и сделаться, по сути, городским сумасшедшим?- в видимой ипостаси, по крайней мере. От него должны были публично отказаться англичане, чтобы он вошел в доверие Сауда!



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Он и женился там.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Только после всего этого он стал продвигаться по иерархической лестнице.



Но продолжим про аль-Афгани. В 1883 году он приехал в Лондон, где имел много значимых контактов, включая отца Уинстона Черчилля, Рэндольфа; все это происходило при содействии Уилфрида Бланта.



Считается, что антиимперец и консерватор Блант завербовал аль-Афгани в 1884 году. И сразу же отправил его в Тунис, так как в североафриканском регионе был серьезный кризис, связанный с суданским восстанием, в ходе которого были взяты в заложники британские офицеры.



Их вызволить не удалось, и в 1887 году аль-Афгани перенаправили в Москву. Он прибыл в Россию по приглашению Каткова, издателя "Московских ведомостей". Вообще, аль-Афгани несколько напоминает палестинца Абу Нидаля?- меняет идеологические лагеря каждые два года. Приехав в Россию, он решил там остаться.



Но у Ближневосточного бюро Форин Офис, особенно у Ивлина Бэринга, возникли подозрения, что он стал работать на Россию и вышел из-под контроля. Потом?- возвращение в Англию. Далее опять Россия. И Иран, где он консультировал шаха, который вместе с англичанами решил от него избавиться, и Аль-Афгани отправили вновь в Россию на уже невозможную миссию?- найти 11 причин для открытия британского банка в Иране. Когда аль-Афгани договорился с москвичами и возвратился в Иран, шах его попросту не принял. Аль-Афгани обиделся и уехал в Турцию. С тех пор он развернул ярую антибританскую деятельность, хотя до того, в течение 10 лет, был активным пробританским агентом.



Интересно, что из каждой страны, в которую он приезжал, его выгоняли "за ереси". Однако, несмотря на то, что всем было известно, кто он такой и что проповедует, его все же принимали в очередной стране.



Перемещаясь по странам, он успевал сформировать в каждой из них подполье, организовывавшее покушения на премьер-министров и так далее.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Как ему это сходило с рук?



Олег ЯНОВСКИЙ. Неизвестно. Но, пока аль-Афгани ездил по миру, а его панисламизм распространялся среди европейских интеллектуальных сообществ, в Египте продолжал работу его ученик Муххамад Абдо. Он самостоятельно пытался реформировать университет. За это его "попросили" из Египта. Это было в 1884 году. Спустя четыре года Ивлин Бэринг разрешил ему вернуться, предоставил университетскую должность и свободу действий. Бэринг впоследствии напишет, что Муххамад Абдо был одним из его лучших друзей.



Спустя 11 лет после возвращения Абдо в Египет он становится шейхом, а потом и египетским верховным муфтием, что в те времена считалось почти равным папе Римскому. Считается, что таким образом Ивлин Бэринг оценил его космополитические либеральные взгляды. Но есть другая сторона, которая являлась главным интересом Бэринга, и о которой мы упомянули в самом начале беседы. Как известно, по исламским законам нельзя заниматься ростовщичеством, Абдо же либерализовал банковскую систему.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Потому они его либерализм и оценили…



Олег ЯНОВСКИЙ. Все долги Египта, вся арабская экономическая зависимость берут отсчет с этого момента.



Муфтий оставил свое наследие двум способным студентам: Ахмаду Абдаль-Арману аль-Банне, отцу Хасана аль-Банны, и Рашиду Риде, который был какое-то время главным редактором издания "Маяк", пропагандистского листка "Братьев-мусульман". Это был происламский и противоосманский деятель, что странно сочеталось в смысле его лояльности исключительно вере.



Таким образом, у нас есть контекст "идейного" формирования предшественников Хасана аль-Банны, считающегося главным создателем "Братьев-мусульман".



В 1927 году его, окончившего университет, направляют учителем арабского языка в Исмаэлию?- город, где была штаб-квартира компании Суэцкого канала. Через полгода он открывает в этом же городе ассоциацию "Братья-мусульмане". Я нашел несколько свидетельств того, что их штаб-квартира находилась на втором этаже здания компании Суэцкого канала.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Компания Суэцкого канала была связана с Ротшильдами?



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Ротшильды спонсировали все, куда ездил аль-Афгани. Османская империя полностью была в долгах у Ротшильдов. Они же подарили ему мечеть?- первую в истории мечеть "Братьев-мусульман".



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Оттуда и британские soft power, и super power, Ротшильды вкладывались в это.



Олег ЯНОВСКИЙ. Как сказал один представитель ЦРУ в 70-х, когда начинались проблемы с иранским шахом, "англичане работают лучше, чем мы, потому что они просто приходят с чемоданом наших денег". Словом, аль-Банна начал активную деятельность. Но считается, что контакта с МИ-6 у него не было. Возможно, у него были контакты непосредственно с разведкой Суэцкого канала как отдельной фракцией. Вообще, все, происходившее до Второй мировой войны в этом направлении с его подачи, отлично ложится в русло грядущего реформирования Альфредом Мильнером Британской империи. Это группа Родса.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. "Круглый стол"!



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Все эти люди из Ближневосточного бюро, включая Ивлина Бэринга, отца Кима Филби и так далее, вращались в кругах фабианцев: Герберта Уэллса, Бернарда Шоу и других. Фабианцы считали империю неэффективной и хотели отказаться от прямого протектората, а делать это через "прокси-группы". Так, возможно, и получилось.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Отчасти перенято это оказалось и американскими структурами.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, конечно. Это то, что Линдон Ларуш называл "скрытой империей".



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Или "глубинное государство", "дипстэйт".



Олег ЯНОВСКИЙ. Думаю, "дипстэйту" и не снилась "глубина" иных английских семейств, проталкивавших в те годы нужные им интересы. В штаб-квартире Суэцкого канала аль-Банна начинает активную антиимпериалистическую, антиколониальную деятельность. Антиимпериалистами были и Блант, курировавший аль-Афгани, и Лоуренс Аравийский, и отец Кима Филби, и многие другие.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. "Пятая колонна" в Британской империи?



Олег ЯНОВСКИЙ. Немного другое. Мы, конечно, можем ее так назвать, но она работала на определенную силу внутри страны, а не на другую страну.



Бланта не брали в "Круглый стол", общество Мильнера, потому что он был чудаковатым фанатом арабов.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. То есть принц Чарльз явно был не первым в этом отношении…



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, это вполне себе английская норма. Отец Филби даже отказывался носить носки и щеголял босиком, в то время как Ибн Сауд, фанат английских вещей, ходил в носках, на которых было написано "чистая шерсть, сделано в Британии".



Так вот, как мы говорили, Аль-Банна начинает проводить антиколониальную политику, делает все, дабы подорвать доверие к англичанам. Но ближе к войне оказывается, что существуют определенные договоренности между королем Фаруком и "Братьями-мусульманами": монархия Египта решила эту организацию "приручить" и использовать против восходящих националистических режимов. В этой схеме через националистические партии "Братья-мусульмане" начинают спонсироваться государством, которое в свое время было спонсировано Британией.



Принимая деньги британцев и своего короля, они становятся военизированной силой в руках египетской монархии. Известно, что британцы готовили разведывательное ответвление "Братьев-мусульман". В 1950-х годах инициативу у них перехватили американцы. До этого, в период Второй мировой войны, существовало военное отделение этой организации, созданное нацистами. Некоторые аналитики утверждают, что "Братья-мусульмане" были ответвлением нацистской разведки в Египте, действовавшим абсолютно открыто.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И это?- незадолго до появления Насера, в кабинете которого висел портрет Гитлера.



Олег ЯНОВСКИЙ. Не только Насер таков был. И Хасан аль-Банна был ярым поклонником Гитлера.



В рамках такой "монархии" одновременно работали и нацисты, и британцы. Вскоре британцы поняли, что Насер им неподконтролен. При этом насериты были антикоммунистами, то есть силой и не пробританской, и не просоветской. Когда возникли проблемы с национализацией Суэцкого канала, англичане решили натравить "Братьев-мусульман" на Насера. А до того они вполне мирно уживались с насеритами.



В этой связи примечательно, что близкий Насеру и сменивший его Анвар ас-Садат был ярым приверженцем "Братьев-мусульман". Притом Садат весь период дележа власти был посредником между офицерами и радикальными мусульманами. Это ему вменялось в обязанность. Поэтому, когда он пришел к власти, то амнистировал всех "Братьев-мусульман", которых Насер выгнал.



Принято считать, что аль-Банна никогда не был английским агентом, но 18 мая 1942 года произошла четко документированная встреча, после которой он стал получать официальное британское финансирование. Он, грубо говоря, не стеснялся, брал у всех деньги на свои личные политические планы.



В конце 1940-х годов он решил провернуть покушение на короля, убил премьера, и в итоге его самого ликвидировали. При этом "Братья-мусульмане" продолжали существовать. Но Насер, когда англичане захотели убить его, раскрыл этот план, и членов организации выслали; их подхватила Саудовская Аравия.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Где давно "окопался" отец Кима Филби.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Потом уже подключилось ЦРУ, и произошла рокировка. Тогда и появился на сцене Саид Рамадан, сын аль-Банны. Очень светский молодой человек, благодаря которому "Братья-мусульмане" основали в Мюнхене европейское бюро. Вообще, Саид Рамадан был человеком, который активно работал над созданием международных ячеек организации.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это какие годы?



Олег ЯНОВСКИЙ. 1950-е. Считается, что в начале 1960-х его завербовало ЦРУ. То есть то, что он был агент, не подлежит сомнению. Через него официально проходили десятки миллионов долларов, которые посредством ЦРУ поступали от Саудовской Аравии. Вообще, в ближневосточном регионе из-за проблем, связанных с националистами, произошла резкая переориентировка, и из небольших халифатов "Братьев-мусульман"* решили сшить большой?- новую коалицию прозападных мусульман во главе с Саудовской Аравией. Получилось интересно, так как с Саидом Рамаданом была создана происламская агитационная организация, распространяющая по миру памфлеты в противовес коммунистической пропаганде.



Одновременно происходит свержение Моссадыка в Иране, приходят шахские силы. В этом сыграла свою роль англо-иранская нефтяная компания. Иранская нефть была самой важной на тот момент для британцев. И даже в официальных отчетах Палаты общин "Бритиш Петролеум" считалась "империей внутри империи", самостоятельной организацией. Возглавлял ее на то время Уильям Кесвик (из шотландского рода Кесвиков).



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Семейство, связанное еще с Опиумными войнами.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Моссадык, который был не проанглийский, не проамериканский, не просоветский, а себе на уме, решил национализировать эту англо-иранскую нефтяную компанию?- ведь Иран получал лишь 10% роялти, в то время как только налогами Британия получала 30%! При этом известная всему миру операция по свержению Моссадыка считается операцией ЦРУ.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Сын Рузвельта был причастен к ней?



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Но надо отметить, что в 1951-53 годах ЦРУ еще не было сильной организацией.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Оно только создавалась…



Олег ЯНОВСКИЙ. Их обучали эмиссары из Британии. Операция же называлась "Бут" ("Сапог"). Почему важно понимать, что именно британцы это сделали? У американцев (потом это проявится в Афганистане) нет и не было на арабском Ближнем Востоке своей агентуры. У них были интересы, но не было понимания, как работать с иранцами. Они обратились к МИ-6, у которых было все необходимое для переворота.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Британцы очень плотно работали. Там действовала в свое время Гертруда Белл?- женщина, дошедшая в мусульманском мире до реального общения с муфтиями и высокопоставленными лицами.



Олег ЯНОВСКИЙ. Она, кстати, дружила с Энн Блант, женой Уилфрида Бланта и помощницей дипломата Перси Кокса, который был Верховным комиссаром в Ираке. Эти люди руководствовались чистой прагматикой.



Френсис Шепард, посол Британии в Тегеране, описывал ситуацию таким образом: "Для нас приоритетом является предотвращение разрушения персами их основного источника дохода посредством попыток самостоятельно им распоряжаться". То есть вдумайтесь: надо было "предотвратить" персов от использования ими их же нефти, потому что они все испортят! Классическое "бремя белого человека".



Чтобы остановить национализацию ресурсов, надо было поставить кого-то вместо Моссадыка. Сначала они использовали генерала Фазлоллу Захеди, ставшего в результате спецоперации премьер-министром Ирана. В свое время он активно сотрудничал с нацистами. Уже к ноябрю 1952 года МИ-6 и Форин Офис предложили ему официально свергнуть правительство, есть бумага об этом. Главой операции стал Кристофер Вудхаус, который пригласил сотрудников ЦРУ для совместного участия. Были созданы отряды, имелись радиопередатчики для координирования совместных действий. Была задействована и третья сила?- аятоллы. И здесь у них был специальный аятолла Сейид Кашани, который когда-то был дружен с Моссадыком. Считается, что уже с 1951-52 годов Кашани был завербован британцами, которые никогда не ставили на одну силу, но брали совокупно всех. Четвертыми в наступлении были торговцы и представители аристократии. Этот фланг возглавили братья Рашидиан, которые были, что называется, "в доску" агентами?- исключительно на английский интерес работали.



Уже в феврале 1952 года восстание началось в Тегеране. Сторонники Захеди решили по команде из Форин Офиса захватить Моссадыка и его резиденцию. Эксперт МИ-6 Ивен Доррин утверждает, что операция была полностью проплачена через Кашани. Британцы финансировали и курировали все центры силы внутри страны. Причем они платили еще тем, кто был у Моссадыка, кто был со стороны исламистов. Заплачено было всем?- в ожидании, кто победит. А кто победит, тот и станет их другом. В этом весь смысл английской политики!



Если мы наблюдаем какой-то конфликт, где замешаны британцы, не надо думать, что они поддерживают, допустим, демократическую оппозицию,?- они поддерживают всех! Даже если это для нас, допустим, дружественный режим.



Говоря же о временах Гертруды Белл, не стоит забывать, что это был уже пик деятельности "Братьев-мусульман": они были в Египте, Сирии, Иране, Саудовской Аравии, и с помощью последней проникли в Европу.



Не менее интересно и другое ответвление ислама?- ваххабизм. И то, как создавалась современная Аравия,?- тоже интересная тема. В 1916 году Лоуренс Аравийский отправился координировать восстания племен в Аравии, Ираке и территориях вокруг Персидского залива в целом.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. То есть ломать Османскую империю.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, это была его главная идея. Он сумел договориться с шарифом Мекки Хусейном, представителем династии Хашимитов, прямых потоков Мухаммеда, правящих и по сей день Но в 1917 году, не ставя, как водится у британцев, лишь на одну из сторон, они отправили резидента Перси Кокса с его помощницей Гертрудой Белл в Саудовскую Аравию к Ибн Сауду. Параллельно с этим в регион был направлен агент Гарри Филби.



Ибн Сауд, жесткий человек, стал главой провинции Недж, и к концу его войны королева Великобритании выделяла ему пять тысяч фунтов в месяц. Параллельно выплачивалась двенадцатитысячная субсидия шерифу Хусейну. Однако чем больше Ибн Сауд расширял территорию, а Хусейн не контролировал свою, тем сильнее пропорция менялась.



Денежное довольствие выделялось и лично подписывалось колониальным секретарем, которого звали Уинстон Черчилль. Он в истинно английском стиле описывал армию Ибн Сауда как отморозков: "Они считают делом долга и веры убивать всех тех, кто не разделяет их взгляды, а также делать рабов из их жен и детей". Все это?- выдавая им деньги и послав в 1917 году письмо, в котором выражает "величайшее почтение Сауду из-за его слепой верности британцам".



Поддерживать всех, кто наиболее, так сказать, "отмороженный"?- стратегия не новая. Она хорошо сработала, когда начали стравливать Хусейна и Ибн Сауда. Ибн Сауд стал более уверенным в себе, потому что изначально армия Хусейна была в 2000 человек, а у того?- раз в десять больше. И чтобы "усмирить" Ибн Сауда, британцы иногда его бомбили с воздуха?- "дружеский" огонь такой. Вот на какой закваске там зарождалась современная политика.



При этом они не забывали спонсировать басмачей у нас, в Средней Азии, чтобы как-то нам насолить.



Вообще, количество агентов-британцев на Ближнем Востоке зашкаливает…



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И понятно, почему?- начинался век нефти.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да. Сэр Морис Хэнки, секретарь комитета имперской обороны Соединенного королевства, в 1918 году сказал, что для Британии первостепенной военной целью является захват нефти в Персидском заливе. Есть ряд публикаций про скрытую войну англичан и американцев за нефть. И отец Кима Филби пытался оградить от американского влияния Ибн Сауда. Точнее, максимально пытался натравить его на американцев.



Английский фельдмаршал Герберт Китченер в 1916 году заявил, что если халифат будет перенесен из Османской империи?- "больного человека Европы"?- в Аравию, то он останется в большей мере под британским влиянием. Одновременно с этим Лоуренс Аравийский в отчетах для Форин Офис говорил, что надо любыми способами поддерживать разрозненность племен. И Гертруда Белл писала, что "восстание священных мест является величайшим моральным и политическим ресурсом, который есть у Британии", то есть они инспирировали эти все вопросы. За месяц до восстания шерифа Мекки они решили еще больше перестраховаться и заключили известный договор Сайкс?- Пико. Марк Сайкс?- оксфордский аристократ, который общался с Гертрудой Белл и Гарри Филби.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. И был газетным карикатуристом.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, такой якобы обычный человек. И на обычной встрече эти вполне обычные люди разделили на сферы влияния весь Ближний Восток.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Причем все флаги нарисовал он, художник. Там одни и те же цвета "гоняются" по кругу.



Олег ЯНОВСКИЙ. Лоуренс Аравийский, зная, что договор заключен, шел на опережение, цитирую: "Арабское восстание полезно для нас потому, что совпадает с нашими сиюминутными целями. Потому что страны, допустим, шерифа Хусейна, будут пытаться создать на месте турок образования, абсолютно безвредные для нас. Арабы еще менее стабильны, чем турки, они останутся в перманентном состоянии политической мозаики, в котором подпитанные завистью и ненавистью друг к другу регионы будут постоянно воевать и не способны существовать, а мы, собственно, будем этим пользоваться".



Почему часто встречаются в английских донесениях определения "сиюминутный", "тактический"? Вся их государственная политика была и есть серия сиюминутных действий, "тушение пожаров". Нет стратегий на сотни лет. Люди собираются, выпивают бренди и говорят: "Сделаем так-то". Потом происходит полнейшая катастрофа, как прецедент Сайкс?- Пико, либо как современный панисламизм в Лондоне. И они опять думают: "Когда что-то произойдет, тогда и будем решать". Но когда мы говорим про семьи, то там существуют стратегии на многие годы.



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Аллен Даллес во вступлении к книге "Искусство разведки" дал понять, что первые разведсообщества появлялись не вокруг государств, а вокруг банков, так было и у ротшильдовских структур. Выскажу гипотезу: в Великобритании есть реальные частные финансовые группы, для которых Британская империя?- лишь красивая оболочка, которую они могут использовать в своих целях. Примерно это, мне кажется, происходило на территории Турции и смежных ближневосточных территориях, где нефть реально открыли несколько раньше, чем официально.



Британской империи этот стратегический ресурс будущего?- нефть?- надо было получить, но силы, сгущавшиеся вокруг этих вопросов, не переставали быть так называемыми семьями. Понятно, что вокруг этих "круглых столов" не только Ротшильды обретались.



Олег ЯНОВСКИЙ. Если говорить про то время, то Бэринги и Ротшильды примерно на одном уровне были. Даллес упомянул Ротшильдов лишь как "вездесущий" пример.



Бэринги сошли на нет совсем недавно, в 1995 году, когда, как указывается в официальных источниках, по вине одного клерка весь банк рухнул и исчез. В эту версию я верю мало, склоняясь к тому, что было принято решение о реструктуризации организации и распределению активов по множеству прокси-фондов и банков с центром в Массачусетсе (в принципе, Ротшильды сделали так же, но все же остались в публичном поле).



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. В игре многих персонажей, о которых вы рассказали, слово "Британия" охотно использовалось, когда нужно было заявить о "британских интересах", совпадавших с личными. Если совпадений не прослеживалось, семьи "включали" антиимперские стратегии.



Олег ЯНОВСКИЙ. Да, "скрытая империя" в Британии состоит из огромного количества аффилированных с государством частных структур, но все они лояльны идее "английскости", и в Англии всегда было меньше транснациональных структур, чем в Америке.



Хотя сейчас левые идеи все активнее проникают в консервативные круги.



Тем не менее, если посмотреть на список людей, вовлеченных в важнейшие английские события, будь то разведчики или главы компаний, то все они из того или иного видного рода. Это?- не миссионеры, не проходимцы, не люди с улицы. Они все "с корнями", уходящими в глубинные структуры. Те же Кесвики?- это не только Иран, но и Средняя Азия, Китай, это огромная корпорация.



И еще мы не должны забывать, что, где Иран, там и Афганистан, и Таджикистан. Там и опиум. А где опиум, там и "Гонконгская и шанхайская банковская корпорация" (HSBC). Это звучит конспирологично, но мы не можем не учитывать, что у людей есть определенные интересы. То, что у нас считается конспирологией, у них называется встречей в аристократическом клубе с друзьями по Оксфорду или Кембриджу, чьи родители, деды (а то и десять-пятнадцать поколений) были связаны дружескими и родственными узами.



Когда мы говорим про антиимперскость Уилфрида Бланта, "бесноватость" Филби-старшего или неуемность Лоуренса Аравийского, мы должны четко понимать, что они были членами определенного класса, исторически сложившегося сообщества. Они могли предать Британию, но не это сообщество!



Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Олег Сергеевич, большое спасибо за интересный рассказ!



* "Братья-мусульмане"?- террористическая организация, запрещенная в России. Источник - Завтра

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