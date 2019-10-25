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"Закинь орлу на мобилку". Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых
09:21 26.10.2019

Амалия Затари
Би-би-си
25 октября 2019

Сибирские орнитологи, которые отслеживают миграцию степных орлов с помощью GPS-датчика, отсылающего текстовые сообщения, столкнулись с проблемой: одна из участвующих в проекте орлиц улетела в Иран, смс-сообщения из которого стоят очень дорого, и таким образом потратила весь годовой бюджет раньше времени. Чтобы собрать средства, потраченные орлицей, ученые запустили акцию "Закинь орлу на мобилку".

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников уже не первый год следит за миграцией степных орлов - хищных птиц, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид. Все птицы-участницы проекта оснащены передатчиками, которые ежедневно присылают исследователям смс с их координатами.

Задача исследования - отследить основные пути миграции степных орлов и выявить угрозы для них.
"Орлы летят на зимовку, на пути их подстерегают всякие опасности: ЛЭП, придурки с ружьями, яды, отравленные приманки для хищников и другие опасности. В этом и заключается суть нашей работы: нам надо увидеть, по каким миграционным путям летят орлы, сосредоточиться на них и смотреть, чтобы на этих путях нашим птицам ничего не угрожало", - объяснила Би-би-си член сети Елена Шнайдер.
Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан и Индию, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Иране, Таджикистане или Афганистане.
Смс из Ирана

Однако в этом году орнитологи столкнулись с проблемой: птицы полетели на зимовку через Казахстан и на протяжении всего перелета через эту страну почти ни разу не оказались в зоне действия мобильных вышек. Это привело к тому, что несколько орлов вылетели из региона дешевых смс-сообщений и вышли на связь уже в тех странах, где смс стоят дорого, объяснила Шнайдер.
Сильнее всех отличилась Мин, орлица из Хакасии. Если некоторые орлы успели прислать какую-то часть дешевых смс из Казахстана, то Мин умудрилась облететь вообще все казахские мобильные вышки и сразу вылетела в Иран, где одно смс-сообщение стоит 49 рублей, после чего ее передатчик начал отправлять сообщения за все время полета сразу.
"Как только она вышла на связь, то началось. По семь тысяч рублей в день списывалось на ее смс. И на это уже никак не повлиять, это все уже в памяти прибора", - рассказывает Шнайдер.

Это фото орлицы Мин с прошлогодней зимовки. Тогда она улетела зимовать в Индию, штат Гуджарат
Это привело к тому, что годовой бюджет, выделенный орлам на смс, закончился за 9,5 месяцев. Орлы присылают орнитологам сообщения со своими координатами каждый час в светлое время суток.
"Переводить орла на более редкие сигналы ради экономии - рушит в корне всю нашу работу. Потому что тогда если с орлом что-то случится, мы узнаем об этом слишком поздно. И сейчас у нас угроза, что орлы уйдут в блок и мы потеряем от них всю информацию, а им надо еще два с половиной месяца долетать", - объяснила Шнайдер Би-би-си.
Чтобы вернуть случайно потраченные орлицей средства, орнитологи экстренно объявили акцию "Закинь орлу на мобилку". По состоянию на 25 октября, им удалось собрать около 100 тысяч рублей. Прочитать об акции подробнее можно тут. Позже мобильный оператор сообщил, что закрыл долг орлов, и пообещал разработать для них специальный тариф, который будет учитывать особенности миграции птиц.

"Зимовка - дело дорогое"
"Нет бы сделать как умница Айна, которая прежде чем лететь через Иран, Ирак и Саудовскую Аравию в Египет заскочила в Россию и выдала весь свой миллион смс с летними локациями в Западном Казахстане по два рубля", - писала орнитолог в своем телеграм-канале.

Координаты орлов по данным на 23 октября. На этой карте их 14, но один из орлов погиб в прошлом году
Айна полетела в Египет (сейчас она уже в Судане), еще двое орлов, Сарыгуль и Кенжик, улетели в Пакистан - из этих стран смс вдвое дешевле, отмечала Шнайдер.
Всего орнитологи следят за 13 орлами. По словам Шнайдер, помимо Мин в дорогостоящие страны также улетели еще три орла: Син, Аман и Хакас.
"Син и Хакас всю прошлую зимовку проторчали в "дорогой зоне" и, кажется, в этом году собираются это повторить. Аман тоже застрял в Иране, отдавал оттуда часть летних локаций", - жалуется Шнайдер.

Орел Кенжик в прошлом году зимовал на индийском скотомогильнике
По данным орнитологов, сейчас в "дорогих" районах остановились три орла, пятеро - в районах средней ценовой категории, и один - в дешевом (орел Ураган очень долго не хотел улетать из России, а потом переместился в Казахстан). Еще четыре орла пока в пути, и ученые еще не знают, где они остановятся на зиму.
"Зимовка - дело дорогое. Зимние полгода орлы тратят примерно 300 тысяч рублей, летние - меньше ста тысяч", - объясняет Шнайдер. По ее словам, ученые рассчитывают, что до конца 2019 года орлы потратят еще 135 тысяч рублей.

Источник - bbc.com
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