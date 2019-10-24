Власти Испании вытащили из мавзолея останки усопшего вождя Франко

09:24 26.10.2019

Останки Франко вывезли из мавзолея и захоронили на кладбище в Мадриде

24 октября 2019



Гроб Франко несут его потомки

Останки бывшего испанского диктатора Франко похоронили на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо на севере Мадрида, где находится могила его жены.

Все 44 года после своей смерти Франсиско Франко, правивший Испанией железной рукой на протяжении десятилетий, покоился в базилике мемориального комплекса "Долина Павших" под Мадридом. Эксгумация его останков была проведена в четверг утром, процедура заняла несколько часов.



Процедура перезахоронения проходит в условиях повышенных мер безопасности. На эксгумации присутствовали лишь министр юстиции Испании, судмедэксперт, священник и 22 потомка Франко.

"Это огромная победа во имя достоинства, памяти, справедливости и воздаяния - а значит, во имя испанской демократии", - сказал премьер-министр страны Педро Санчес.



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Семья Франко долго и безуспешно оспаривала перезахоронение в суде.

Социалистическое правительство Испании давно обещало перенести останки диктатора из мавзолея в обычную могилу, чтобы, как выразились власти, не прославлять фашиста, правившего страной почти 40 лет.

Спорный вопрос



Полиция охраняет вход на кладбище

Социалисты говорили о том, что по закону об исторической памяти от 2007 года в Долине Павших могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны, Франко же умер своей смертью.

Франко захватил власть в Испании путем гражданской войны 1936-1939 годов между возглавляемым им фашистским движением фалангистов и силами, в разной степени лояльными испанской республике, в которой все большую роль играли радикальные левые партии, в частности поддержанные СССР коммунисты.

Победив в этой войне, Франко объявил себя каудильо (вождем) испанского государства и сохранял высшую власть в стране с 1939 года вплоть до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.

Вопрос о перезахоронении останков Франко разделил Испанию на два лагеря - и все это на фоне подготовки страны ко всеобщим выборам, которые назначены на 10 ноября.