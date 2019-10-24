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|КырРазборки. Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу
09:41 26.10.2019
26 октября 2019, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
В Октябрьском районном суде продолжается разбирательство по иску главы ОФ "Эргене" Таалайгуль Сабырбековой к депутату Жогорку Кенеша Евгении Строковой.
Как сообщила 24.kg ответчик, по ходатайству адвокатов Сабырбековой суд назначил лингвистическую экспертизу высказывания Строковой.
"Но я и сейчас могу заявить то же самое. От своих слов не отказываюсь и извиняться не собираюсь", - подчеркнула нардеп.
Таалайгуль Сабырбекова требует с парламентария 1 миллион сомов и официальных извинений. На мировую ни одна из сторон не соглашается.
Напомним, на заседании Жогорку Кенеша Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходившими по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, якобы стоит невестка премьер-министра - глава фонда "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова.