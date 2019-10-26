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Почему соглашение с КНР не спасет США? - С.С.Роуч
12:32 26.10.2019

Project Syndicate: почему соглашение с КНР не спасет США?

Увеличение сбережений оказалось бы самым эффективным средством с точки зрения сокращения многостороннего торгового дисбаланса США с Китаем и еще 101 страной.
Специалисты по заключению сделок хорошо знают, как сократить свои потери. Тоже самое должно быть известно самопровозглашенному величайшему дилеру всех времен и народов - президенту США Дональду Трампу. Ранее он пообещал заключить крупную сделку с КНР. 11 октября 2019 года завершился 13-й раунд двусторонних торговых переговоров, однако США удалось добиться только предварительного соглашения, пишет Стивен Сэмюэл Роуч в статье для издания Project Syndicate.

Этого не должно было случиться. Стратегия администрации Трампа, включающая в себя три компонента, уже давно должна была привести к значительному сокращению двустороннего торгового дефицита, созданию механизма урегулирования спорных вопросов, начиная с предполагаемого хищения интеллектуальной собственности и заканчивая реформами в сфере услуг и так называемых нетарифных барьеров. По словам министра финансов США Стивена Мнучина - одного из ведущих американских переговорщиков, 90% сделки с Китаем было согласовано к июню 2019 года, однако затем последовало обострение торговой войны и введение новых торговых пошлин.

Однако надежда умирает последней. Учитывая то, что обе экономики столкнулись с очевидным ущербом, появились надежды на то, что здравый смысл все же восторжествует, несмотря на новые угрозы со стороны США, включая слухи о возможном делистинге китайских компаний с фондовых бирж США, новые визовые ограничения и внесение в "черный список" новых китайских компаний. Финансовые рынки резко выросли в предвкушении совместного заявления по итогам переговоров 11 октября.

Однако объявление о предварительном соглашении с КНР вызвало огромное чувство разочарования. Не было принято никакого детально согласованного соглашения и не было ясности относительности его исполнения. Озвучили лишь смутное обещание прояснить детали соглашения в ближайшие недели. Китай пообещал приобрести американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму около $40−50 млрд. Также намекнули на ряд инициатив по защите интеллектуальной собственности и либерализации финансового сектора. При этом Китай добился от США крупной уступки: Вашингтон согласился отложить введение нового пакета торговых пошлин в отношении китайского импорта на сумму около $250 млрд. Первоначально планировалось, что новый пакет торговых пошлин вступит в силу 1 октября.

Сторонам не удалось достигнуть прорыва. Все ограничилось бесполезными обязательствами, от которых мало толку. В течение многих лет Китай не раз использовал свой "толстый кошелек", когда происходило ослабление торговой напряженности в отношениях с США. В прошлом Китай увеличил импорт американских самолетов, сегодня он планирует увеличить поставки сои. Конечно, у Китая есть длинный список произведенных в США товаров, импорт которых он мог бы увеличить, особенно это касается товаров, связанных с цепочками поставок телекоммуникационной компании Huawei.

Однако китайский кошелек не решит более глубокие экономические проблемы США. Дефицит торгового баланса США в 2018 году составил $879 млрд (во втором квартале 2019 года он увеличился до $919 млрд). Дефицит торгового баланса свидетельствует о наличии дисбаланса в торговле со 102 странами. Данная проблема не ограничивается Китаем, поскольку носит многосторонний, а не двусторонний характер.

В данным условиях вопрос экономии особенно важен для США. Чистая доля внутренних сбережений США составила всего 2,2% от национального дохода во втором квартале 2019 года, что намного ниже среднего показателя в 6,3%, который США удерживали в течение последних трех десятилетий XX века. Увеличение сбережений оказалось бы самым эффективным средством с точки зрения сокращения многостороннего торгового дисбаланса США с Китаем и еще 101 страной. Политикам всегда сложно целиком увидеть макроэкономическую картину. Это особенно справедливо в отношении США, которые полностью сосредоточились на двусторонних отношениях с Китаем. При возникновении новых признаков сопротивления со стороны КНР предварительное торговое соглашение может кануть в Лету. В противном случае, все это может лишь еще больше навредить, вместо того, чтобы помочь решению одной из самых сложных экономических проблем в мире.
26 октября 2019
Александр Белов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572082320
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