КазПисатель Абдижамил Нурпеисов стал "Героем Труда"

13:00 26.10.2019

Токаев присвоил высшую степень отличия писателю Нурпеисову

Звание было присвоено за особые заслуги в развитии национальной литературы.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присовении высшей степени отличия - звания "Қазақстанның Еңбек Ері" писателю Абдижамилу Нурпеисову, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Звание было присвоено за особые заслуги в развитии национальной литературы.



Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области. Нурпеисов - известный советский казахский писатель и переводчик, внесший большой вклад в казахскую литературу. Народный писатель Казахской ССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Участник Великой Отечественной войны.

Известными романами автора являются "Кровь и пот", "Последний долг" и "Курляндия".

Ранее Токаев поздравил писателя с 95-летием.



- За огромный вклад в развитие отечественной литературы и культуры вы заслужили признание как выдающийся писатель и патриарх словесного искусства. Мы гордимся вами как уникальной личностью, вышедшей из среды казахских литераторов, - сообщалось в поздравительной телеграмме.