УзбВласти выкинули российскую компанию из "дорожной карты" УзбекУгля

13:22 26.10.2019

Мирзиеев вычеркнул "ПрогрессГорТех" из планов по развитию "Узбекугля"



Российская компания была включена в "дорожную карту" по развитию угольной промышленности. "ПрогрессГорТех" должна был управлять 45% акциями "Узбекугля".

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Планы развития компании "Узбекуголь" изменились. Это следует из постановления президента, опубликованного на сайте национальной базы данных законодательства.



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Российская компания была включена в "дорожную карту" по развитию угольной промышленности. "ПрогрессГорТех" должна был управлять 45% акциями "Узбекугля".



Теперь в все пункты в документе "О мерах по повышению эффективности управления акционерным обществом" связанные с компанией "ПрогрессГорТех" признаются утратившими силу. Название компании убрали из постановления. Теперь там значится "доверительный управляющий". Утвержденная "дорожная карта" также потеряла силу.