Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку

13:25 26.10.2019

По данным одного из афганских телеканалов, Салахуддин Раббани заявил, что возглавляемому им ведомству отведена второстепенная роль и оно рассматривается как "подобие некой неправительственной организации".

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным СМИ, в своем письме на имя президента страны Ашрафа Гани он заявил, что возглавляемому им ведомству отведена второстепенная роль и оно рассматривается как "подобие некой неправительственной организации".

Салахуддин Раббани - сын бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани, погибшего 20 сентября 2011 года в собственном доме.

Занимает должность министра иностранных дел с 1 февраля 2015-го.