Украина. Как превратить отдельно взятую страну в международный бордель, - С.Князев

19:56 26.10.2019

Святослав КНЯЗЕВ | 26.10.2019



Сколько денег украинские проститутки принесут в государственный бюджет

Новые киевские власти готовят страну, которая им неожиданно досталась, к тому, чтобы узаконить не только игорную индустрию казино и торговлю землей, но и бордели с организацией международных секс-туров. Даешь самый короткий путь в Европу!



Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступил в октябре за легализацию проституции, о чем заявил в интервью киевскому изданию "Левый берег". И, конечно, легализованная украинская проституция должна сопровождаться "цивилизованным законодательным решением".



Если главный украинский полицейский раскрыл рот в поддержку торговли телом, значит, принципиальное решение лихой командой Зе уже принято. Иначе и быть не может: Игорь Клименко – фигура несамостоятельная.

Его заявление стало частью более широкой информационной кампании. Еще перед президентскими выборами и сразу после них входящее в медиаимперию Коломойского агентство УНИАН выпустило серию материалов, в которых рассказывалось о преимуществе легализации секс-бизнеса на Украине. Опрошенные агентством "эксперты" уверяли, что бюджет будет получать от проституток больше, чем от всех украинских железных дорог. Мол, легальная торговля собой – это миллионы долларов налогов для государства. Вот она перспектива!



Идею, как можно понять, толкает плейбой Алексей Гончарук, он же премьер-министр. Раз обещано гражданам 40% прироста ВВП за пять лет – пусть проститутки тоже поработают на команду Зе и во славу Украины.



Распродажа земли по самым смелым подсчетам краткосрочно поднимет ВВП максимум на 1-2%. Превратить Украину в один большой Лас-Вегас и жить с него – тоже не получится. То ли дело проституция! Так сказать, базовая потребность. По данным сотрудничающих с властями общественных организаций, количество проституток на Украине "официально" сегодня 50-80 тыс. Однако этим заниженным цифрам не верит никто. Ведь еще есть огромное количество дам, "трудящихся на дому". И, кроме того, целая армия украинок, занимающихся сексом перед веб-камерой и уезжающих продавать себя за рубеж. Согласно подсчетам Международной организации миграции, обнародованным киевскими СМИ, примерно каждая четвертая проститутка в Европе – с Украины. Евроинтеграция Украины углубляется!



Общий счет тех, кто стоит вдоль трасс в Киеве, работает на миланских и московских объездных, ищет "спонсоров" в Интернете или изображает страсть перед камерой, может идти на миллионы. И годовой оборот этого грязного бизнеса, который развился благодаря украинской самостийности, очень приличен. Явно больше, чем дает Украине умирающее машиностроение...



Сейчас занятия проституцией на Украине "децентрализованы". Кто-то платит сутенерам, кто-то – "новой полиции", а кто-то "трудится" на свой страх и риск. Однако если Верховная рада легализует проституцию, с такой "махновщиной" можно будет покончить. Проститутки станут наемными работницами либо индивидуальными предпринимателями, выдающими клиентам чеки о получении средств за предоставленную услугу и принимающими пластиковые карты. Это же цивилизация!



Престарелые иностранные ковбои массами потянутся на Украину на "сексуальные сафари", а на счетах олигархов, стоявших за избранием Зеленского президентом, замелькают новые нули. Остальным гражданам предоставляются роли обслуживающего персонала в борделе национального масштаба.

Легализация проституции поможет решить также проблему необходимости выплачивать украинкам (а с учетом свирепствующей либерализации – и украинцам) пособия по безработице. Нет работы по специальности? Иди на панель! Государство тебе ничего не должно! Правда, отцам станет куда сложнее объяснить своим дочерям, почему это нехорошо.



Либертарианство, объявленное идеологией нового украинского режима, такие перемены приветствует. Эта идеология выводит за скобки "предрассудки" вроде морали, верности, патриотизма. Главный украинский полицейский Клименко запустил пробный шар, а дальше дело пойдет. Главное – убедить жителей Украины в том, что если разврат назвать "секс-бизнесом", то природа постыднейшего из человеческих занятий изменится, а государство начнет богатеть… За это на майдане боролись.

А за спиной у новоявленных "слуг народа" останутся поверившие Зеленскому преждевременно постаревшие и утратившие "товарный вид" жительницы Украины с немым вопросом в газах: "А нам-то теперь что делать"?