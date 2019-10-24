Разом уволено все руководство Кашкадарьинской области Узбекистана. Новым хокимом стал З.Мирзаев

20:12 26.10.2019

В Кашкадарье сменилось все руководство области

Кашкадарьинскую область возглавил Зойир Мирзаев. В отставку ушли хоким области Зафар Рузиев, два его заместителя, главы УВД, прокуратуры и налоговой службы, хокимы Карши и ряда районов.



Хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев, занимавший эту должность с 2013 года, а также руководители УВД, прокуратуры и налоговой службы области, освобождены от должностей в субботу. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе областной администрации.



Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании кенгаша народных депутатов области, в котором приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.



Новым главой области с приставкой и. о. стал Зойир Тоирович Мирзаев, с ноября 2018 года работавший хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области, а ранее занимавший посты вице-премьера, министра сельского и водного хозяйства и хокима Самаркандской области.



По данным пресс-службы администрации области, от должностей освобождены также первый замхокима области Хуррам Джураев и замхокима по вопросам сельского и водного хозяйства Бахтиер Ражабов. Они стали хокимами районов.



Новым первым замхокима стал Уткир Бутаев, до этого работавший заместителем председателя Торгово-промышленной палаты.

Заместители хокима области по вопросам инвестиций, инноваций, содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма Ойбек Шагазатов и по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Сирожиддин Азизов получили предупреждения. Зойир Мирзаев должен подготовить предложение в Администрацию президента об их дальнейшей работе на своих должностях или увольнении.

Прокурором Кашкадарьинской области вместо Ботира Юсупова, назначенного на эту должность в январе прошлого года, стал Эркабай Таджиев, с февраля 2018 года работавший первым заместителем генерального прокурора Узбекистана, а ранее - заместителем генпрокурора и прокурором Каракалпакстана.



Начальником УВД области стал Шухрат Сатыбалдиев, до этого работавший начальником УВД Сурхандарьинской области. Он сменил Дильшода Турсунбаева, назначенного на этот пост в феврале 2016 года.

Начальником Государственного налогового управления области вместо Равшана Насимова стал Азамат Бозоров, занимавший должность начальник ГНУ Навоийской области.

Кроме того, постов лишились хокимы Карши, Чиракчинского и Миришкорского районов - за недостатки в работе и Китабского района - по состоянию здоровья.

Уволены также прокурор Нишанского района Абдурайхон Мухаммадиев и главы УВД Миришкорского и Дехканабадского районов.