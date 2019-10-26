 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.10.2019
20:44  Почему радужные экономические отчеты Туркменистана не заслуживают доверия, - Сэм Бутия
20:12  Разом уволено все руководство Кашкадарьинской области Узбекистана. Новым хокимом стал З.Мирзаев
19:56  Украина. Как превратить отдельно взятую страну в международный бордель, - С.Князев
13:25  Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку
13:22  УзбВласти выкинули российскую компанию из "дорожной карты" УзбекУгля
13:00  КазПисатель Абдижамил Нурпеисов стал "Героем Труда"
12:32  Почему соглашение с КНР не спасет США? - С.С.Роуч

09:41  КырРазборки. Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу
09:37  Washington Post: почему США сдались России на Ближнем Востоке?
09:24  Власти Испании вытащили из мавзолея останки усопшего вождя Франко
09:21  "Закинь орлу на мобилку". Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых
08:04  Atlantic: Соединенное Королевство трещит по всем швам
02:22  Криптоимперия. Английская элита запуталась в собственных интригах, - О.Яновский
02:21  Как Трамп, Путин и Эрдоган сообразили на троих в Сирии, - И.Кузнецов
02:12  Итальянский политолог Дж. Кьеза презентует новую книгу в Москве (анонс, 29/10)
00:01  Нур-Султан. Президент К.Токаев посоветовался с политологом Д.Ашимбаевым о своих перспективах
Пятница, 25.10.2019
23:58  В Эр-Рияде меняют глав МИДа как перчатки, - Р.Мустафин
23:22  ЕвроПарламент дал премию Сахарова уйгурскому борцу против китайской оккупации Ильхаму Тохти
20:40  М.Делягин: "У Роспремьера Медведева все в порядке, домик для уточек не покосился"
20:23  Что выиграла Америка от предательства курдов, - Г.Мирзаян
20:14  "Черный четверг" 24 октября 1929 года – банкротство научно обоснованного оптимизма, - В.Катасонов
20:04  При Администрации УзбПрезидента созданы Центр экономических исследований и реформ и Акселератор социально-экономических реформ при нем
20:00  НацДемпартия Узбекистана назвала А.Раматова своим кандидатом в УзбПремьеры
18:55  Сделаем из Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса, - зампреда УзбТуризма Касымходжаева чем-то люто штырит
18:52  Как Каз-президенты элиту поделили, - А.Величко
15:42  Демо-либеральная полит-перхоть России совокупилась в "Гражданскую коалицию"
14:59  Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье, - А.Фокин
12:58  Министр экономики Японии Иссю Сугавара ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами
12:55  Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?
12:50  В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:19  Почему никто не знает сколько страны ЦА должны Китаю? - Д.Триллинг
12:18  Туркмения. Дефицит продовольствия чреват народным бунтом, -
12:00  Казахстан договорился гнать свою нефть в Беларусь. По воздуху?
11:46  American Conservative: можно ли спасти Европу от демографического апокалипсиса?
11:38  Миссия Москвы в Сирии: риски и выгоды, - Омар Ламрани
11:25  Ливан бурлит. Это протест нового типа, - М.Магид
10:30  Евразийская интеграция - это не шведский стол, - К.Затулин
09:14  Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова
09:03  Сирия: кто и как вводит СДС в мировую политику, - С.Тарасов
09:01  Революция в Азербайджане. Сверху! - Мира Гасанова
08:56  Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли , - Ж.Масалиева
07:19  Bloomberg: в 2020 году США ждет новая головная боль на Ближнем Востоке
00:59  Курды объявили туркам партизанскую войну, - В.Мухин
00:57  Иран встревожен судьбой "Хезболлы", - И.Субботин
00:17  Каким будет 7 созыв Кыргызского Парламента, - 24.kg
00:14  В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный городок. Ч. 2
00:12  Аннексия на троих. Как Эрдоган, Путин и Трамп Сирию делили
Четверг, 24.10.2019
23:31  Шоу дегенератов "Дом-2" закроют на карантин. Фрики-тунеядцы перезаражали друг дружку сифилисом
23:26  Экс-кыр-президента Атамбаева будут судить. Конституционный суд решил
22:17  После Сочи все карты сирийского пасьянса легли на свои места, - Д.Минин
22:10  Изыди, чур меня... Дарига Назарбаева провела официальные переговоры с... патриархом РПЦ Кириллом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Почему радужные экономические отчеты Туркменистана не заслуживают доверия, - Сэм Бутия
20:44 26.10.2019

По официальным данным, туркменская экономика растет более чем на 6% в год. Сообщения независимых СМИ об экономических проблемах говорят об обратном.

Попытки получить достоверные данные из Туркменистана потребуют не меньших усилий. (Фото Дэвида Триллинга)
Любой, кто освещал ситуацию в Туркменистане, знает, что есть существенный разрыв между радужными официальными показателями роста и реальным положением дел. При этом также имеется несоответствие между отчетом Международного валютного фонда, например, о ежегодном росте более чем на 6% на протяжении последних четырех лет, и регулярными сообщениями об очередях за продуктами питания и неправильном управлении экономикой.
Многие, возможно, не знают одного нюанса: цифры МВФ основаны на данных, предоставленных скрытным и крайне авторитарным правительством Туркменистана.
В большинстве стран государственное статистическое агентство или центральный банк предоставляют достаточно достоверную социально-экономическую статистику. Но в случае с Туркменистаном официальные источники представляют собой тупик, сложный лабиринт PDF-файлов с нереальными цифрами.
В этих условиях невозможно получить объективные данные о том, насколько хорошо или плохо чувствует себя экономика. Но никто не отменял требований к многосторонним учреждениям, таким как МВФ, предоставлять отчеты.
Государство играет важную роль в экономике Туркменистана и, вероятно, является основным источником инвестиций, ключевым драйвером роста. Доходы государства в значительной степени (трудно сказать более точно, потому что правительство не предоставляет таких цифр) поступают от продажи углеводородов. Так что мы можем, по крайней мере, сверить официальные показатели роста.
Вследствие падения мировых цен на нефть в 2014-2016 годах экспортные доходы Туркменистана резко снизились, что, очевидно, должно было сказаться на государственных расходах. Даже данные МВФ показывают, что экспортная выручка сократилась с 12,2 млрд долларов в 2015 году до 7,5 млрд долларов в 2016 году.

Несмотря на значительное падение доходов, показатель реального роста ВВП (по данным Ашгабата и МВФ) снизился совсем чуть-чуть – с 6,5% в 2015 году до 6,2% в следующем году. Хотя по официальным данным/данным МВФ, рост реального ВВП Туркменистана снизился с 10,3% в 2014 году до 6,5% в 2015 году, они говорят, что экономический рост оставался в районе этого уровня в течение последних четырех лет.
Все экспортеры нефти и газа в бывшем СССР пережили экономический спад после падения цен на нефть. Россия впала в рецессию, ее экономика сократилась на 2,3% в 2015 году и выросла на анемичные 0,3% в 2016-м. Рост реального ВВП Казахстана, демонстрировавший в среднем подъем на 6% в период с 2010 по 2014 годы, замедлился до 1,1% в 2015 году, восстановившись только в 2017-м вслед за восстановлением цен на нефть. Экономика Азербайджана также сократилась на 3,1% в 2016 году и на 0,3% в 2017-м.

Темпы роста, превышающие 6%, о которых говорится в отчетах Ашгабата и МВФ, это впечатляющие темпы для развивающейся экономики. Но эта цифра резко контрастирует с сообщениями о продолжающихся экономических трудностях в Туркменистане. Репортажи независимых СМИ указывают на устойчивое снижение уровня жизни из-за неудержимой инфляции, практически нулевого роста заработной платы и дефицита потребительских товаров. Такое снижение покупательской способности должно влиять на рост частного потребления (суммы денег, которые тратят домохозяйства) и, как следствие, также отражаться на показателях экономического роста. Если этого не происходит, это не повод для оптимизма.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.
26.10.2019

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572111840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Первый Президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК
- Состоялась встреча Дариги Назарбаевой с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
- Как президенты элиту поделили
- Роман Скляр открыл казахстанско-белорусский бизнес-форум в Нур-Султане
- Об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв
- Комитет Мажилиса: актуальные вопросы законодательного обеспечения в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации
- Правительственная рабочая группа обсудила вопросы качества образования с педагогами Шымкента
- С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  