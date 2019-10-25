В Англии найдена фура с трупами 39 китайцев. Что это было?

03:10 27.10.2019

Тридцать девять человек, тела которых были обнаружены в грузовике вблизи Лондона, были гражданами Китая





Правоохранительные органы обнаружили тела 39 человек в контейнере грузовика, Грейс, графство Эссекс, Британия, Все 39 человек, тела которых были обнаружены в контейнере грузовика вблизи Лондона предположительно были гражданами Китая, сообщила полиция в четверг.

Накануне полиция сообщила, что водитель, 25-летний житель Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Представители правоохранительных органов назвали инцидент "абсолютной трагедией".

"К настоящему времени нам удалось установить, что восемь из погибших - женщины, 31 - мужчины, и предположительно все они - граждане Китая", - говорится в заявлении британской полиции.

Майкл Холден и Гай Фолконбридж при участии Алистера Смаута. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва