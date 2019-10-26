 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сенаторы США требуют от Душанбе аккредитовать журналистов ТаджРадио Совобода
10:06 27.10.2019

Сенаторы США призвали Душанбе аккредитовать журналистов Таджикской службы Радио Свобода

Члены верхней палаты Конгресса США призвали власти Таджикистана рассмотреть вопрос о выдаче аккредитации сотрудникам Таджикской службы Радио Свободная Европы/Радио Свобода. Девять журналистов службы ограничены в праве работать в стране, еще у девятерых аккредитации заканчиваются через несколько дней. Сенаторы отметили важность обеспечения свободной работы СМИ в стране.

Всего в списке на получение аккредитации – 18 человек. Из них трое – новые сотрудники Таджикской службы, шестеро ждут своей аккредитации уже несколько месяцев, а один журналист – с 2017 года. Первого ноября срок аккредитации истекает у 9 других журналистов издания.

Сироджиддин Аслов, министр иностранных дел Таджикистана, на пресс-конференции в августе этого года заверил, что таджикское бюро Радио Озоди закрыто не будет, но, "возможно, некоторые журналисты этого СМИ, которые своими материалами противоречат действующей политике государства, будут лишены аккредитации". Власти страны используют аккредитацию иностранных журналистов как механизм ограничения деятельности независимых СМИ. При этом Радио Свобода – один из немногих в стране источников независимых новостей.
В поддержку Таджикской службы уже высказались члены нижней палаты Конгресса, Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана, Совет по СМИ Таджикистана и представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир. В конце августа 2019 года президент корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай встретился с министром Асловым и призвал Душанбе аккредитовать журналистов, отметив, что "информированные граждане, имеющие доступ к широкому кругу источников новостей и информации, отвечают долгосрочным интересам таджикского общества и безопасности".

Таджикистан занимает 161-е место из 180 в ежегодном Индексе свободы прессы, который составляет организация "Репортеры без границ". У России – 149-е место.

26 Октябрь 2019

Источник - golos-ameriki.ru
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