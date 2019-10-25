Группа КырДепутатов сочинила законопроект о реабилитации фашистских приспешников из Туркестанского легиона

11:06 27.10.2019 Верхотуров назвал депутатов ЖК платными агентами европейских нацистов



25 октября 2019 17:04 - Оксана Гут



С 1 октября Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение проект закона о реабилитации жертв репрессий периода 1918 - 1953 годов. Инициаторы документа предлагают реабилитировать граждан, осужденных за измену родине, за шпионаж, а также за службу в Туркестанском легионе СС.



Сам проект выставлен на обсуждения под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики". И согласно справке-обоснования, принимается в целях утверждения исторической справедливости о событиях 1918-1953 годов, восстановления доброго имени граждан Кыргызстана, подвергшихся антиправовым массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий, и покаяния государства перед ними, а также для более полной реализации требований закона Кыргызской Республики "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам" в условиях закрепляемой незыблемости открытого общества и государства в Кыргызской Республике.

Жаркие споры вокруг этого проекта закона идут не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Российское информационное агентство REGNUM по этому поводу взяло развернутое интервью у известного в ЦА историка, писателя, политолога Дмитрия Верхотурова.

Редакция VB.KG приводит текст интервью полностью, без изменений.

ИА REGNUM: Как вы лично относитесь к этому проекту и почему?

В первую очередь я укажу на то, что авторы этого законопроекта хотят грубо изнасиловать законность в Киргизии и создать, по сути дела, судебный орган, не предусмотренный законами. Если мы откроем Уголовно-процессуальный кодекс КР, то мы увидим, что реабилитация статьей 6 относится к уголовному судопроизводству, а таковое, согласно статье 8 УПК КР, осуществляется только судом.

Некая комиссия при Академии наук не может иметь полномочий для принятия каких-либо решений по реабилитации. И если она будет создана в таком качестве, то это будет незаконный суд, и все его решения не будут иметь юридической силы. А все его участники должны быть наказаны за незаконное присвоение судебных полномочий.

Правильнее было бы предложить создать при Верховном суде Киргизии отдельное судебное присутствие, которое будет заниматься рассмотрением дел по реабилитации и выносить по ним решения.

Комиссия при Академии наук тоже может быть создана, но она может быть лишь экспертной комиссией, подготавливающей материалы для этого судебного присутствия (или как там его назовут), и участвовать в соответствующих заседаниях на правах экспертов со всеми полагающимися в таких случаях формальностями.

Теперь о принципах реабилитации. Каждое дело того времени должно быть рассмотрено по существу предъявленных обвинений и собранных для этого доказательств. Судебное присутствие должно рассмотреть и выяснить, соответствовало ли обвинение тем или иным статьям Уголовного кодекса Киргизской ССР или Уголовного кодекса РСФСР. Это нужно особо уточнять, по какому именно закону судили граждан Киргизской ССР в то время. Достаточно ли в материалах дела доказательств виновности по предъявленным обвинениям.

Наконец, суд должен соотнести законы того времени с действующими законами Киргизии: если обвиненный совершил тогда деяние, которое и в нынешнем законе считается преступлением, и это было доказано, то реабилитировать его - чистый абсурд и грубое изнасилование законности.

Если обвиненный тогда был изобличен в убийстве, грабеже, краже, не говоря уже о добровольном переходе с оружием на сторону врага, то он преступник и сейчас, и в реабилитации ему должно быть отказано. Иначе закон превращается в бумагу для одноразового использования.

ИА REGNUM: Кому из внешних игроков выгодно принятие такого закона?

Это, конечно, европейское, точнее восточно-европейское влияние со стороны тех стран, в которых было много сотрудничавших с нацистами, и они хотят их если не обелить, то, по крайней мере, отменить их осуждение как военных преступников.

Нацизм в Европе теперь остался единственной влиятельной идеологией, которая была некогда сломлена силой, но при этом не дискредитировала сама себя.

Например, для сравнения, коммунизм рухнул, и все его сторонники отреклись от своих идей. Идеи социал-демократии, неолиберализма и толерантности, сами по себе может и неплохие, но они привели к нынешней проблеме мигрантов, у которых де-факто прав побольше, чем у граждан европейских стран.

Почти все, кто сильно недоволен идеологией нынешнего руководства ЕС, прямо и опосредованно оказываются на фланге нацистов. Не думаю, что их можно назвать "нео-нацистами", поскольку там ничего нового не просматривается, и все они заворачивают все больше к классическому образцу. Эта тенденция вызвана не только внутренними социальными проблемами и мигрантами, но и резким обострением международных отношений, которое, на мой взгляд, ведет к большой войне.

Нацизм в этой войне явно будет востребован, вот он и дает свои буйные побеги.

Сторонники всего этого в Бишкеке, на мой взгляд, - платные агенты европейских нацистов, которые должны за рейхсмарки сделать грязную работу. Возможно, сами они полагают, что с помощью своих европейских единомышленников они заберутся во власть и будут править. Тут тоже нет ничего нового.

Предвоенные нацисты и фашисты в Европе были такими же. Они тоже поднимались на немецкие и отчасти итальянские деньги и делали грязную работу ради своих хозяев. Потом из них делали некую ширму "национальной власти", несколько маскирующую оккупационный режим, который те же немецкие нацисты могли свергнуть в любой момент, достаточно вспомнить, как немцы обошлись со своими союзниками: Италией, Венгрией, Румынией, Словакией в конце войны.

Да, да, они преспокойно загонят своих единомышленников в концлагерь на работу. Если они провозгласили верность старым идеям, то и все прежние методы также будут использованы. Историю нужно знать и помнить.

ИА REGNUM: К каким последствиям для российско-киргизских отношений может привести принятие этого закона?

Пока что это выглядит как попытка испортить отношения с Россией.

Поясню - реабилитация предусматривает компенсацию, и все, кто провозглашал такую же борьбу со сталинским наследством, адресовали свои финансовые претензии к России. Суммы там были достаточно большие, и для некоторых стран, вроде прибалтийских, эти компенсации должны были решить тяжелые экономические последствия евроинтеграции.

Россия прибалтийским странам, конечно, показала кукиш, а в довесок еще и лишила эти страны своего транзита. Прибалтика все 1990-е и даже 2000-е годы жила за счет транзита российских грузов в свои порты. И неплохо так жила. Но потом Россия построила ряд портов в Финском заливе, и прибалтийские порты: Таллинн, Вентспилс, Рига, Клайпеда - все они "обсохли".

Это был серьезный удар по экономике этих стран. Впрочем, им никто не мешал выбирать выражения и не провоцировать соседа на решительные меры. Если подобный подход укрепится и в Киргизии, если допустить такую возможность, то Россия не только откажется выплачивать компенсации, но и обвалит киргизискую экономику тем, что депортирует граждан Киргизии из России с запретом им приезда.

Мне могут возразить, что "Москва не посмеет", что страна является партнером по ЕАЭС и так далее. Если будет надо - Москва посмеет и сделает.

Тем более что это можно сделать сугубо формально, установив очень жесткие правила и применяя депортацию с запретом на въезд за малейшее их нарушение. Если таким образом вышлют даже половину киргизских граждан в России, в Киргизии начнутся тяжелые времена. Ведь республика лишится одного из главных источников валютных поступлений.

А там и Китай сдерет шкуру с Киргизии, потребовав погасить долги деньгами или правами на полезные ископаемые.

Поскольку Киргизия находится между большими державами, связанными сейчас общими интересами и, по сути, военным союзом, то раздражать и злить одну из них - в высшей степени неразумная и недальновидная политика. Учитесь у Швейцарии, которая ни к кому никаких претензий не выдвигает.

ИА REGNUM: Учитывая, что вопрос касается не только басмачей, но и тезиса "коммунизм = фашизм", как вы считаете, понимают ли киргизские элиты, что таким образом портят свои отношения с КНР?

Сейчас Пекин виду не покажет, но возьмет всех, кто продвигал эту инициативу на заметку. Это для того, чтобы, если что, организовать для них продвинутый курс любви к Компартии Китая в лагере по перевоспитанию.

Здесь нужно понимать, что все, что сейчас Китай делает в Синьцзяне с уйгурами и казахами, это все - про всю остальную Центральную Азию. Китай не только хочет искоренить всякий уйгурский сепаратизм, но и наработать на случай возможного обострения ситуации и необходимости вхождения в регион методы идеологического контроля.

Источник: ИА REGNUM

От редакции отметим, что инициаторами проекта закона стали депутаты Жогорку Кенеша КР: Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Исхак Пирматов, Мирлан Жеенчороев, Абдывахап Нурбаев, Мирлан Бакиров, Жылдыз Мусабекова, Садык Шер-Нияз, Эмиль Токтошев, Джаныбек Бакчиев, Дастан Бекешев, Рыскельди Момбеков, Айнура Аскарова, Алмазбек Акматов, Алмазбек Токторов. Источник - Регнум

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