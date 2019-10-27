 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пентагон уверяет, что опять ликвидировал Идлибского "халифа" аль-Багдади
11:10 27.10.2019

"Кое-что очень важное": США сообщили о ликвидации лидера ИГ
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Рафаэль Фахрутдинов 27.10.2019,

Пентагон заявил, что в ходе спецоперации в сирийской провинции Илдиб отряд "Дельта" уничтожил 48-летнего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. В ходе штурма своего дома террорист покончил с собой. В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сделает важное заявление днем в воскресенье.



Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее. И вот, в воскресенье, 26 октября, около четырех утра по московскому времени он написал пост в Twitter, знаменующий итог операции.
"Только что произошло кое-что очень важное", - указал глава государства.

В субботу появились сообщения военных о вертолетах Пентагона над территорией Идлиба – последнего бастиона ИГ, как пишут американские СМИ. Вскоре официальный представитель армии США, проинформированный о результатах операции, сообщил, что Багдади был убит в ходе рейда.

Пентагон сразу же доложил об этом Белому дому - что у них есть "высокая уверенность" в том, что убитый является именно Багдади, но полная проверка - ДНК и биометрическое тестирование - еще не завершена.
Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что произошла короткая перестрелка, когда американские войска вошли на территорию комплекса, где скрывались террористы. Через некоторое время после начала штурма Багдади покончил с собой.
Две жены Багдади также свели счеты с жизнью. Другие члены семьи "главного террориста" присутствовали в этом же здании, но, согласно источникам в Пентагоне, в ходе рейда никто из них не пострадал.
По словам источников в минобороны США, операцию осуществило оперативное подразделение войск специального назначения "Дельта".
Это подразделение специального назначения армии США, задачами которого являются борьба с терроризмом, восстаниями, выполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных спасением мирных граждан и вторжением.

ЦРУ помогло военным найти укрытие лидера ИГ, приводит CNN слова источника в министерстве обороны. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли объявил, что Трамп выступит с важным заявлением в воскресенье в 9 часов утра (16.00 мск). Чиновник пояснил, что выступление будет связано с внешней политикой.

В апреле нынешнего года американские СМИ сообщили о публикации видеозаписи с аль-Багдади. Как пишет Reuters, это первый ролик с ним за последние пять лет. На кадрах "лидер" террористов в том числе признает поражение своей группировки в сирийском населенном пункте Багуз, который, как тогда указывалось, был последней принадлежащей ИГ территорией.
До этого аль-Багдади в последний раз появлялся на публике еще в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в иракском Мосуле объявил о создании "халифата" на Ближнем Востоке. В марте этого года спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что США неизвестно о месте нахождения аль-Багдади.

Об этом же в апреле прошлого года говорил и первый заместитель начальника Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков. Он лишь выдвинул предположение, что Абу-Бакр аль-Багдади может скрываться в Ираке.

Авербух назвал катастрофой выступление Медведевой
"Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится", - говорил правоохранитель.
Он подчеркнул, что за главарем ИГ охотятся спецслужбы многих государств.

Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадрии, он же Абу Дуа и Абу Бакр аль-Багдади был провозглашен "халифом" ИГ - квазигосударства, контролировавшего в период подъема часть территорий Сирии, Ирака и Ливии, передает НСН.
В 2011 году Государственный департамент США объявил, что выплатит $10 млн за информацию, которая приведет к аресту или смерти этого террориста. Выше американцы оценили только лидера "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в России) Аймана аз-Завахири - в $25 млн.

Стоит отметить, что в декабре 2017 года турецкие СМИ уже сообщали о том, что американские военные якобы схватили в Ираке аль-Багдади, а также еще семерых полевых командиров ИГ.

Тогда же начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов указал, что это ложь.
"Смысл статьи в том, что США вместе с сирийскими курдами не борются, а, видимо, спасают ИГ. То есть это конъюнктурный и популистский текст, который укладывается в то, что говорит официальная Анкара, мол, YPG террористы, а США им помогают", - объяснил он "Газете.Ru".

Вскоре Пентагон официально опроверг достоверность данных сообщений, передает ФАН.

Источник - Газета.Ру
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