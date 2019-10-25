 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП
11:21 27.10.2019

26 октября 2019, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кыргызстан задолжал Китаю около 30 процентов своего ВВП, больше доля только у Джибути, Мальдив, Конго и Тонги - такие данные приводят российские СМИ со ссылкой на исследование Института мировой экономики.
Сообщается, что страна должна Китаю $1,7 миллиарда, хотя еще в 2008 году долг не превышал $10 миллионов.
Пекин кредитует Бишкек в обмен на участие в крупных проектах, преимущественно в энергетике, среди которых: модернизация ТЭЦ Бишкека (проведенная китайской компанией TBEA на $386 миллионов, выделенных Экспортно-импортным банком КНР), строительство подстанций "Датка" и "Кемин" и ЛЭП между ними на $400 миллионов, НПЗ в Кара-Балте мощностью 800 тысяч тонн нефти в год (оценка - $250 миллионов). Ряд китайских компаний участвует также в освоении месторождений золота, против чего выступают местные жители.

Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $698,3
Годовой товарооборот между странами составляет около $2 миллиардов, из них $1,9 миллиарда - китайский экспорт в КР. Китай выделяет также различные гранты, в частности на ремонт дорог, археологические раскопки и даже на развитие армии ($14 миллионов в 2017 году). За счет китайских средств открыт ряд учебных заведений.
Так, в 2017-м в Бишкеке начала работать школа с углубленным изучением китайского языка, работает кыргызско-китайский университет "Новый Шелковый путь", а в Кара-Балте открыт филиал китайского Северо-Западного университета. По официальным данным, в 2018 году в КР прибыли 35 тысяч граждан КНР, по неофициальным - в несколько раз больше. В начале 2019-го в Бишкеке прошел ряд антикитайских митингов, были задержаны несколько десятков человек.
Для сравнения, второй крупный должник в Центральной Азии - Таджикистан. Он должен Китаю около $1,2 миллиарда - почти половину своего внешнего долга.
Приоритеты КНР в стране - энергетика и добыча полезных ископаемых. В 2018 году китайская TBEA получила от Таджикистана лицензию на разработку золотого рудника "Верхний Кумарг".

Источник - 24.kg
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