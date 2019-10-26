Кыргызстан: как Атамбаев докатился до такой жизни? - Еurasianet

11:33 27.10.2019

Алмазбек Атамбаев, которому предъявлена целая серия громких обвинений, отказывается являться в суд. Мы объясняем, как он оказался в таком положении.



Мало кто горит желанием броситься на защиту Атамбаева.

Верховный суд Кыргызстана 24 октября своим постановлением признал законность июньского решения парламента о лишении бывшего президента Алмазбека Атамбаева иммунитета от уголовного преследования.

Ходатайство о рассмотрении этого вопроса было подано в суд оставшимися союзниками Атамбаева из Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), сооснователем которой он является.

Это выглядело как последняя "попытка-не пытка" разрешить ситуацию человека, который своими же действиями создал себе большие проблемы.



Как это случилось?



В соответствии с версией Конституции, принятой в 2010 году, Атамбаев имел право лишь на один президентский срок.



Шесть лет работы Атамбаева на посту президента с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года трудно назвать впечатляющими. Правительство практически не проводило тех масштабных реформ, которые, по мнению большинства экспертов, требовались для искоренения коррупции и оживления экономики, что в конечном счете улучшило бы жизнь всех слоев населения.

Ближе к концу своего срока Атамбаев, у которого и так был сложный, вспыльчивый характер, становился все более нетерпимым к критике. Особенно это ощутили на себе независимые СМИ – суды наказывали журналистов непосильными штрафами. Все это, впрочем, впоследствии ему аукнулось.



Очевидно, опасаясь стать жертвой своих мстительных противников после прекращения президентских полномочий, Атамбаев решил подстраховаться.

Во-первых, он оставил нескольких "своих" людей на ключевых постах, в частности на должности премьер-министра и в ГКНБ.

Но еще важнее для него было изучить политическую арену и найти преемника – верную, покладистую марионетку, которой можно было бы управлять из-за кулис. Выбор пал на доверенное лицо Атамбаева – тогдашнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, умудрившегося, несмотря на явное отсутствие харизмы, получить за свою карьеру целый ряд высоких руководящих должностей.



Ну и как все прошло?



Просто отлично – во всяком случае, для Жээнбекова.

Он заручился полной поддержкой Атамбаева перед выборами. Его сильнейшего соперника в предстоящей гонке – Омурбека Бабанова – начали поливать грязью на государственном телевидении.

Международные наблюдатели за выборами отметили, что имело место "злоупотребление административным ресурсом", т.е. власти оказывали кампании Жээнбекова всяческую поддержку. В конце концов Жээнбеков набрал 54,3% голосов, преодолев 50-процентный порог, позволивший не проводить второй тур, которого многие ждали.

Мало того, ГКНБ начал расследование в отношении Бабанова.

Значит, миссия выполнена?

Нет. Атамбаева подвело раздутое эго.

В соответствии со своим планом по "якобы передаче власти", в конце марта 2018 года Атамбаев возглавил СДПК – самую влиятельную фракцию в парламенте. (В период работы в качестве главы государства он формально должен был порвать все связи с партией). Не ограничившись этим, на съезде партии он резко высказался в адрес Жээнбекова, которого явно заподозрил в предательской разработке своей собственной программы.

Жээнбеков же, хоть и немногословен, но решителен в действии.



Один за другим все бывшие соратники экс-президента были отстранены от своих должностей. К концу апреля Жээнбеков распустил правительство премьер-министра Сапара Исакова, пожалуй, самого важного союзника Атамбаева. Проблемы Исакова не ограничились этим – сейчас он находится под следствием по обвинению в коррупции.



Но Атамбаев-то должен был быть в безопасности. Как бывший президент он пользовался неприкосновенностью. Что изменилось?

Атамбаев, мягко говоря, не совсем спокойно воспринял унижение со стороны Жээнбекова. Тогда, чисто в предупредительных целях, члены парламента публично озвучили идею лишения неприкосновенности экс-президента.



Скорее всего, это было сделано по указанию администрации президента. Законодательное собрание Кыргызстана раньше было более независимым, "зубастым" органом власти, но критики утверждают, что депутаты затем стали преследовать узкокорыстные цели, и теперь исправно служат интересам любого правительства, при условии, что они сохранят свои портфели.



Это лишь больше разозлило Атамбаева. В июне этого года он зашел слишком далеко, испытывая свою судьбу. Экс-президент оскорбил членов парламента в своем стиле, прибегнув к неприличному сравнению. "[Раньше] парламент был другим, а не чимкириком (соплей), каким стал сегодня", – сказал он, переходя от русского к кыргызскому, чтобы сказать это ключевое слово.

К концу месяца законодатели привели свою угрозу в действие, настаивая на том, что это не связано с политикой. Они утверждали, что Атамбаев за время своего пребывания в должности президента совершил серию преступлений, в числе которых коррупция, экспроприация и содействие бегству из тюрьмы криминального авторитета.



Что произошло потом?



Понимая, что его могут арестовать, Атамбаев укрылся в своей огромной загородной резиденции за пределами столицы – Бишкека. Вокруг круглосуточно дежурили десятки его сторонников. Впрочем, критики Атамбаева опровергают мнение, что эти люди действительно были сторонниками, утверждая, что на самом деле они были наемными охранниками. Как бы там ни было, груды камней, расмещенные по всей территории резиденции в селе Кой-Таш, намекали на то, что скоро здесь будет жарко.

На самом деле у спецназа, прибывшего к резиденции Атамбаева вечером 7 августа, не было задачи арестовывать его. Как объяснило правительство, правоохранительные органы потеряли терпение после того, как Атамбаев проигнорировал все три вызова на допрос.

Так или иначе, операцию можно назвать катастрофой. Мужчинам, охранявшим комплекс, удалось дать отпор спецназу. При этом один солдат правительственных сил погиб от огнестрельного ранения.

Только после почти 48 часов напряженности и волнений, которые царили и в самом Бишкеке, Атамбаев наконец сдался властям.



Что в итоге предъявили Атамбаеву?



В конечном итоге ему могут предъявить серию громких обвинений, от хищения и злоупотребления служебным положением до похищения людей и убийства.

В настоящее время в Первомайском районном суде Бишкека рассматривается дело против Атамбаева о содействии в 2013 году (когда он занимал свой пост) освобождению бандита Азиза Батукаева из тюрьмы.

Однако Атамбаев снова отказывается сотрудничать. На сегодняшний день он пропустил уже три заседания. Его адвокат Замир Жоошев сообщил журналистам, что его клиент отказывается участвовать в судебном процессе потому, что считает его незаконным.



Вердикт Верховного суда, постановившего, что депутаты, лишив экс-президента неприкосновенности, действовали в рамках закона, с юридической точки зрения сводит на нет аргументы Атамбаева. В то же время это не повлияет на расхожее убеждение, что в этом деле имеется политическая подоплека.

Но поскольку Атамбаев, чиня произвол за время своего правления, нажил себе так много врагов, мало кто стремится встать на его защиту.



26.10.2019