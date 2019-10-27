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Италия как демократия с ограниченным суверенитетом, - В.Малышев
11:38 27.10.2019

Владимир МАЛЫШЕВ | 27.10.2019

Италия как демократия с ограниченным суверенитетом
От Лаки Лючано до Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил 23 октября в специальном парламентском комитете по безопасности (Copasir) на слушаниях по поводу контактов министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра со спецслужбами Италии. Участники слушаний интересовались, почему Конте не поставил других министров в известность об этих встречах Барра, которые премьер помогал организовывать лично.

Визитер из США и руководители итальянских спецслужб обсуждали, по имеющимся данным, вопросы, связанные с "вмешательством" России в президентские выборы в США 2016 года. Этой теме не дают умереть.
По данным американских СМИ, которые сейчас бурно обсуждаются в Италии, Барр дважды по поручению президента Трампа побывал в Риме, в августе и сентябре, с целью сбора информации о фигуранте расследования профессоре Джозефе Мифсаде, который преподавал в римском Link University и исчез почти два года назад. Этот Мифсад якобы был посредником в передаче из России компромата на участницу президентской гонки Хиллари Клинтон. Как предполагают СМИ, Трамп ищет доказательства того, что подозрения о его связях с Россией, ставшие основанием для расследования прокурора Роберта Мюллера, были сфабрикованы.
Комментируя скандал вокруг премьера Конте, итальянские СМИ пишут, что Италией манипулируют. Речь идет о новом вмешательстве в итальянские дела извне. 19 октября в Corriere della Sera появилась статья под заголовком "Секретные службы и подозрения, или Республика бесконечных скандалов". Главная мысль статьи – после падения режима Муссолини итальянская демократия родилась под знаком ограниченного суверенитета, поскольку предназначалась "стране, с которой обращались, как с американским полупротекторатом".

Американцы появились на Апеннинах в конце Второй мировой войны, когда западные союзники СССР спешили к "разделу пирога". Сказочно обогатившись на войне, Соединенные Штаты для установления своего контроля над Италией не брезговали ничем. Начав высадку на Сицилии, они призвали на помощь итальянскую мафию. Выпустили на свободу сидевшего в американской тюрьме главаря итальянской "Коза ностры" Лаки Лючано. Его высадили с американской подлодки на сицилийском побережье, где Счастливчика-Лаки уже поджидали местные "пецци да нованта" – подручные дона Кало, главаря могущественной сицилийской мафии.

Мафиози показывали американским солдатам дорогу, помогали арестовывать фашистских активистов, блокировали казармы итальянской армии. Когда Сицилия была оккупирована, американская администрация в знак благодарности назначила мэрами многих сицилийских городов выпущенных из тюрем "крестных отцов".
А потом мафия совместно с ЦРУ взяла под контроль местные выборы, чтобы не дать на них победить ставших популярными в годы Сопротивления коммунистам. Скоро, однако, союз с мафией стал для американцев обременительным, и ставка была сделана на другие силы, призванные остановить социалистов и коммунистов.

На вооружение была взята "стратегия напряженности", когда невесть откуда взявшиеся террористы стали взрывать бомбы, пускать под откос поезда, убивать видных политиков, банкиров и других "слуг режима". Так появились знаменитые "Красные бригады" – подпольная группировка, сеявшая на Апеннинах страх и насилие. В 1974 году похитили и убили видного политика – лидера правившей Христианско-демократической партии Альдо Моро. Схвачен он был тогда, когда направлялся на заседание парламента, где должно было быть принято решение о создании правительства с участием левых сил. Расследование, а впоследствии множество разоблачений в печати показали, что "Красные бригады" и другие террористически группировки были детищем американских спецслужб.

Когда же социалисты, а затем и коммунисты в Италии все равно вошли в правительство, ставка была сделана на масонов из ложи П-2, готовившей в стране переворот. Заговор был разоблачен, связанные с ЦРУ масоны в итальянском истеблишменте очутились за решеткой; их главари бежали, но остаться в живых им не удалось: Роберто Кальви повесили под мостом в Лондоне, а Личо Джелли отравили в тюрьме.
После падения Советского Союза и итальянская компартия, как и другие коммунистические партии, потеряла влияние. Американцы могли уже не опасаться прихода коммунистов к власти, но Италию продолжают держать на коротком поводке. "Привычку ограниченного суверенитета трудно выкорчевать", – меланхолически констатирует автор статьи в Corriere della Sera.

Да и как ее выкорчевать? Вся территория Италии покрыта американскими военными базами. Информационная война ведется Соединенными Штатами 24 часа в сутки. Теперь, чтобы убрать неугодного политика, его не надо похищать и убивать, как Альдо Моро. С ним можно поступить так, как поступили с симпатизирующим России Маттео Сальвини, – раздуть ложные обвинения в незаконных связях с Россией и получении "финансирования от Кремля". Затем происходит скандал, и неугодный теряет власть.
Итальянская демократия остается управляемой извне системой ограниченного суверенитета.

Источник - fondsk.ru
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