Очередной зигзаг политики Трампа и поворот в Сирии, - Д.Седов

11:39 27.10.2019

Дмитрий СЕДОВ | 27.10.2019 |



То, что американцы начали делать в Сирии, является попыткой разрушить сочинские договоренности Путин / Эрдоган



После достижения в Сочи договоренностей между президентами В. Путиным и Р.Т. Эрдоганом о прекращении военных действий на севере Сирии, казалось, настала пора вывода иностранных войск из этой страны и, в частности, установления контроля Дамаска над сирийскими нефтяными промыслами. Сейчас там находятся американский спецназ и вооруженные курдские отряды.

Поначалу решением Трампа большая часть американского контингента – одна тысяча военнослужащих – отводилась с северо-востока Сирии в Ирак, и лишь 200 человек должны были остаться в районе Ат-Танф и в нефтеносном районе. Однако сразу после достижения российско-турецкого соглашения точка зрения американского президента стала меняться. Вообще, надо иметь в виду, что такие перемены позиции – "фирменный стиль" Дональда Трампа. Сегодня он один, завтра другой, и говорить о "стратегии Трампа" вообще бессмысленно.



Короче говоря, прежде второстепенный вопрос об американском присутствии в нефтеносных районах Сирии выдвинулся на первый план. После очередного виража, позиция Вашингтона сводится к следующему. Ранее разгромленные террористы ИГ (организация запрещена в РФ), оказывается, не совсем разгромлены и представляют опасность. Вот что пишет о положении дел сирийское агентство SANA: "Войска США заняты переброской в Ирак сотен террористов ИГ из тех, что они задержали раньше. Десятки террористов в последние дни были переброшены вертолетами из лагеря Холь камп…" Если иметь в виду, что нефтяные мощности находятся неподалеку от иракской границы, террористическая угроза для этих районов создается совершенно реальная.



25 октября министр обороны США Марк Эспер сообщил на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что Пентагон усиливает гарнизон в Ат-Танфе. К находящимся там 200 спецназовцам добавляется еще несколько сотен военнослужащих. Глава Пентагона описал прибывающие войска как "механизированные", что означает танки и БМП. На базе останутся также бойцы американских ЧВК, стерегущие месторождения нефти и газовые заводы восточнее Евфрата.



Своих читателей в "Твиттере" Трамп порадовал 25 октября следующим сообщением о своем телефонном разговоре с командующим воинскими формированиями курдов Маслумом Абди: "Я реально наслаждался своим разговором с генералом Маслумом Абди. Он ценит то, что мы сделали, а я ценю то, что сделали курды. Возможно, наступает время, когда курдам нужно направляться в нефтеносный регион".



Анкара не смолчала, и представитель турецкого президента Ибрагим Калин уже заявил: "Поддержка Соединенными Штатами террористов в Сирии является трагедией [выделено нами. – Ред.]… Это серьезно, потому что СДС/РПК занимают не курдские районы проживания, вытесняют оттуда коренное население, получают бесплатно оружие из США, и все это под лозунгами борьбы с ИГ. Факты таковы: на следующий день после начала операции "Источник мира" они выпустили на свободу 800 заключенных боевиков ИГ. Зачем? Действия курдов показывают, что они заинтересованы не в искоренении ИГ, а в создании автономного региона с сепаратистской программой".



Шеф Пентагона Мак Эспер, выступая 25 октября перед американскими сенаторами, сообщил, что президент решил оставить войска в восточной Сирии, чтобы "защитить естественные ресурсы". После выступления министра сенатор-республиканец Рон Джонсон пояснил смысл всей операции: "Мы оставим войска здесь, чтобы быть уверенными, что ни Иран, ни Россия, ни Ассад не получат эти скважины. Если кто-то и будет иметь выгоду от них, то это наши курдские союзники. Это по-настоящему хороший сигнал о том, что мы не оставили курдов".

Что ж, Трампу, обвиненному всеми, в том числе европейскими союзниками, в предательстве курдов, такой ход был просто необходим.



Однако кто пойдет туда, где нет мира и тлеет война? Сейчас сирийское нефтегазовое хозяйство доведено до плачевного состояния. Оно выдает 20-40 тыс. баррелей нефти в день вместо 380 тыс., производившихся в мирное время. "Ни одна американская компания не готова вкладывать деньги в Сирию до тех пор, пока там существует зона войны, а Башар Ассад имеет законное право на эту нефть", – заявил Matt Reed, вице-президент консультационной фирмы по вопросам энергетики Foreign Reports.



Между тем Министерство обороны РФ опубликовало материалы, указывающие на то, что добыча американцами нефти в Дейр эз-Зоре худо-бедно налажена. Спутниковые снимки демонстрируют колонны нефтевозов под охраной американских военных, которые вывозят нефть на переработку за пределы Сирии. Месячный доход от этого бандитского промысла составляет примерно 30 млн. долларов.



Новый зигзаг американской политики не остался без внимания в Москве. Когда Трамп заявил о том, что в Ат-Танфе будет находиться американский гарнизон, заместитель министра иностранных дел РФ С. Вершинин потребовал полного вывода американских ВС из Сирии. "Я говорю о территории диаметром 55 км. Это сирийская территория и американские военные находятся на ней незаконно. Они блокируют дорогу, соединяющую Сирию и Ирак. Мы считаем их присутствие здесь незаконным и требуем прекращения оккупации". 26 октября состоялся телефонный разговор С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео, в котором российский министр призвал США воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Сирии.



Судя по всему, Пентагон повел дело к возобновлению военного конфликта. То, что американцы делают в Дейр-эз-Зоре, втягивая курдов в новое противостояние с Дамаском, является подготовкой к эскалации и попыткой разрушить сочинские договоренности Путин / Эрдоган. Создается предлог для длительной военной оккупации нефтеносных районов Сирии.