Почему в Бишкеке выросли цены на мясо?

13:52 27.10.2019 Расследование журналиста



Вячеслав Аникин



За последние несколько месяцев на столичных рынках мясо заметно подорожало. Корреспондент "Вечернего Бишкека" попытался выяснить причины неожиданного скачка цен.



Сентиментальные прогулки по базарам



Орто–Сайский рынок. Здесь новые мясные магазинчики открываются с завидной регулярностью. Казалось бы, появившаяся наконец конкуренция между реализаторами животноводческой продукции должна понижать цены на говядину и баранину, но все происходит с точностью до наоборот. Говяжья вырезка здесь стоит не менее 450 сомов за килограмм, а еще весной ее можно было приобрести за 400 - 420 сомов. Мясо с косточками стоит нынче в среднем 350 сомов, а раньше его продавали за 300 и даже 270 сомов. Что примечательно, полгода назад продавцы могли уступить сомов пять–шесть с килограмма, а сейчас даже сом не сбрасывают.



Баранина тоже в цене. Еще в январе ее можно было купить за 290–300 сомов за килограмм, сейчас цена подпрыгнула до 320 сомов.



Рост цен на свинину также неприятно удивляет. За кило вырезки реализаторы требуют 380 сомов. А если покупатели просят скинуть хотя бы десятку, продавец отвечает как по команде:



- Я только торгую, цены назначает хозяин.



И нет смысла спрашивать продавца, кто хозяин этого мясного богатства - фермер или коммерсант–перекупщик. Реализатор в лучшем случае только плечами пожмет, но может и нахамить в ответ.



На Аламудунском рынке ситуация чуть лучше, но не настолько, чтобы говорить о ней в восторженных степенях. Говяжью вырезку (неважнецкую на вид) здесь можно приобрести за 430 сомов, а свежачок стоит 450 сомов. Цены на баранину точно такие же, как и на Орто–Сайском рынке, а аппетитный кусок свинины продают аж по 400 сомов за килограмм.



На хваленом Ошском рынке цены в принципе такие же, что и на других бишкекских базарах. Килограмм говяжьей вырезки можно купить за 430 сомов, и то если она с жирком, а если без него, то меньше, чем за 440 сомов, договориться с продавцом не удастся.



Баранина на Ошском рынке стоит 300–310 сомов. Но здесь можно уговорить продавца скинуть десяток сомов. Все–таки мясной павильон в этом торговом комплексе самый большой в городе, конкуренция оказывает влияние на торговцев. Но разве несчастные десять сомов выручат бедных бюджетников и тем более пенсионеров?



Предпринимал несколько попыток спросить продавцов о причинах подорожания мяса, но всегда нарывался на один и тот же малопонятный и более чем лаконичный ответ: "Все подорожало". А почему подорожало, так и не узнал. Правда, один из них по имени Сейтек высказал догадку: "В Узбекистан много мяса стали отвозить".



Странно, при чем здесь Узбекистан? В эту страну мясо нужно отвозить, чтобы оно не испортилось, на рефрижераторах. Сомнительно, что холодильники на колесах есть у фермеров. Да и в России, Казахстане вряд ли ожидают свежее мясо из Кыргызстана. Там своего хоть отбавляй, причем более дешевого. Правда, официально нам разрешен экспорт мяса в Кувейт и Россию. Не знаем, как насчет Кувейта, но российские аграрии сами научились обеспечивать граждан свежим мясом и лихо конкурируют с импортными поставщиками этой продукции. А вот наши колбасы за рубежом пользуются спросом.



Прилавки только для своих



Для выяснения ситуации обратимся к официальным данным. Как утверждает Нацстатком, за январь–сентябрь 2019 года было произведено всеми категориями хозяйствующих субъектов 289,4 тысячи тонн мяса в живом весе, что больше прошлогоднего показателя на 5 тысяч 710 тонн, или на 2 процента. Важный момент: коров и бычков стало больше на 51 тысячу голов. Даже поголовье лошадей увеличилось на 17 тысяч голов, а конину у нас любят многие.



Как объяснить этот парадокс: рост поголовья животных и параллельный рост цен на мясо?



Частично помогли разгадать загадку знакомые животноводы.



К примеру, фермер из Сокулукского района Бакыт Турмашев сказал, что он продает оптом говядину по 250–280 сомов, а то и дешевле. Коммерсанты приезжают и сами устанавливают цены. Торговаться с перекупщиками бесполезно.



Олег Лящук из Ысык–Атинского района реализует свинину по 270, максимум по 290 сомов за килограмм. Правда, к нему приезжают не перекупщики, а представители мясных перерабатывающих предприятий, но и они с крестьянами– животноводами, как правило, не церемонятся.



Однажды мой давнишный друг чабан Сейткул Орозбек уулу из Панфиловского района сам повез на рынок Кара–Балты пару бараньих туш. Решил обойтись без посредников. Но не получил он на базаре место за прилавком. Тамошние ухари сказали, что свободного места в мясном ряду нет, но он может сдать туши "опытному человеку". С тех пор Сейткул и не помышляет освободиться от "дружеских уз" посредников. Да и некогда ему, если честно, приезжать часто на рынок. За отарой глаз да глаз нужен.



Ради объективности следует признать: экспорт мясной продукции в нынешнем году существенно увеличился. Колбасных изделий (а в них больше всего говядины) было экспортировано 24 575 тонн (в прошлом году 19 459 тонн). Крепнет наша мясная перерабатывающая промышленность, правда, в ущерб отечественному потребителю.



Радоваться рано



Сводки об увеличении производства животноводческой продукции и о росте поголовья скота Минсельхоз выдает ежемесячно. Действительно, фермеры как–то приспособились к нынешним непростым реалиям и с каждым годом заводят на подворьях все больше скота. Но радоваться достигнутым успехам в животноводстве еще рано. Если в советские годы в Кыргызстане насчитывалось почти десять миллионов овец, то сейчас шесть миллионов. Крупного рогатого скота было более трех миллионов голов, нынче миллион. Но дело даже не в поголовье, а в продуктивности домашней живности. Раньше от каждой коровы надаивали по пять тысяч литров молока в год, а сейчас в два раза меньше. Во всех преуспевающих колхозах–совхозах имелись быки весом в тонну, а в наши годы вес этих животных, по данным Минсельхоза, не превышает 500 килограммов. Да и вес среднестатистической овцы раньше доходил до 40, а то и 50 килограммов, сейчас по лугам и долам гуляют карлики–доходяги.



Экстенсивный путь развития животноводства еще ни в одной стране мира не приводил к успехам в этой отрасли, не позволял обеспечивать граждан мясом, молоком и другой животноводческой продукцией. Минсельхоз поэтому вынужден признать: мясной продукцией мы обеспечиваем своих граждан только на 60 процентов! И это в нашей, так сказать, мясоедской стране!



Необходимо сказать и о другом. Чиновники только говорят о создании племенных хозяйств, приводят единичные примеры по их успешному функционированию и гордятся достигнутым единичным успехом. Однако перевод животноводства на интенсивный метод развития происходит очень медленно, со скрипом, если вообще происходит. Многие фермеры только мечтают приобрести породистый молодняк. Дорого стоят телочки, бычки и ягнята в частных племхозах. Только треть крестьян могут потратиться на искусственное осеменение животных, а потому по–прежнему приобретают на рынках по дешевым ценам доходяг–коров и овец.



И вот еще одно подтверждение сказанному: в нынешнем году крестьяне, выращивающие скот, получили 6 тысяч кредитов на общую сумму в два с половиной миллиарда сомов. Цифра впечатляющая, но только с одной стороны. А с другой, в стране трудятся 300 тысяч фермеров, половина из которых животноводы. Теперь сравните: шесть тысяч кредитов и 150 тысяч крестьян, ухаживающих за скотом. Как вам такая арифметика? А ведь почти каждый крестьянин, даже преуспевающий, нуждается в кредитах. В краткосрочных и длинных - разных, но они достаются далеко не каждому.



мясной гарнир



Кстати, в нынешнем году была принята Программа по обеспечению продовольственной безопасности(какая по счету, уже и не скажешь - запутаешься). В этом документе четко говорится о необходимости обеспечения кыргызстанцев мясной продукцией.



Но как реализуется этот документ, к сожалению, понятно.



подтекст



Из–за отсутствия поддержки со стороны государства крестьяне не упускают возможности продать за рубеж животноводческую продукцию - за кордоном она стоит дороже. Остатки продают на внутреннем рынке, и цены безбожно подскакивают вверх, а тут еще злодействуют перекупщики. Вот почему мясо становится недоступным для многих горожан.



А может, имеет смысл подумать о введении квот для фермеров, занимающихся экспортом мяса и мясной продукции? Да, это антирыночная мера. Но разве дикий, неуправляемый рынок спасет аграрную отрасль страны? Можно, конечно, подумать и о дотировании животноводов. Но с нашим бюджетом сделать это пока не реально.



И как же найти выход из создавшейся ситуации? Он в принципе есть, не очень, правда, эффективный, но все же. 16 октября "Вечерний Бишкек" рассказывал о проводимых в нашем городе сельскохозяйственных ярмарках. На одной из них, в Октябрьском районе, бишкекчанка Мухабат Кадаева говорила журналисту о том, что ее родственники привозят из Нарына специально на ярмарку говядину, а она ее продает. Цена на мясную продукцию у Мухабат была ниже на 30–40 сомов, чем на столичных рынках. И в этом нет ничего удивительного. Ведь семейство Кадаевой действует без посредников, а следовательно, легко может сбавить цену. Вот бы поддержать таких крестьян, как родственники Мухабат. Открыть для них и других нарынчан специализированный магазин, не брать хотя бы первое время налогов с продаж, а главное, помочь с получением льготных кредитов и субсидий. И тогда еще круче Кадаевы развернут животноводческий бизнес. Мяса, выращенного такими трудягами, как эти люди, хватит и нам, кыргызстанцам, и зарубежным потребителя Источник - Вечерний Бишкек

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