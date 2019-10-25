Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу

14:01 27.10.2019

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тахир Марасулов.



ЧМ проходит 19-27 октября в Сараево (Босния и Герцеговина). Медали разыгрываются в трех разделах - "лайт контакт", "лоу кик" и "К1". Авазбек Аманбеков выступал в разделе "лоу кик" в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала он победил Мустафу Абеда Аль Хафеза (Палестина), затем был сильнее Ромео Ороско (США) и Жана Кристофера Уоррена Робертсона (Мавритания). В финале Авазбек Аманбеков одолел Мухаммеда Саита Онсула (Турция).



В этом же разделе в весе до 67 кг кыргызстанец Аброр Хакимов провел три поединка и стал бронзовым призером. "В сборной КР было восемь бойцов. Некоторые пострадали из-за необъективного судейства", - отметил наставник.



Это был четвертый чемпионат мира в карьере Авазбека Аманбекова. На ЧМ - 2011 он уступил в стартовом бою, на ЧМ - 2013 взял золото, а на ЧМ - 2015 - серебро.



Иван МАРЧЕНКО





