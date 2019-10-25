 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.10.2019
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
14:01  Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
13:55  Что будет с Ираком в тени событий в Сирии? - С.Шакарянц

13:52  Почему в Бишкеке выросли цены на мясо?
13:51  Китай и Индонезия ускоряют строительство региональной инфраструктуры
11:39  Очередной зигзаг политики Трампа и поворот в Сирии, - Д.Седов
11:38  Италия как демократия с ограниченным суверенитетом, - В.Малышев
11:33  Кыргызстан: как Атамбаев докатился до такой жизни? - Еurasianet
11:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП
11:10  Пентагон уверяет, что в очередной раз ликвидировал Идлибского "халифа" аль-Багдади
11:06  Группа КырДепутатов сочинила законопроект о реабилитации фашистских приспешников из Туркестанского легиона
10:06  Сенаторы США требуют от Душанбе аккредитовать журналистов ТаджРадио Совобода
03:10  В Англии найдена фура с трупами 39 китайцев. Что это было?
02:52  Рос-фигуристка А.Трусова оформила новый мировой рекорд - 241 балл!
Суббота, 26.10.2019
20:44  Почему радужные экономические отчеты Туркменистана не заслуживают доверия, - Сэм Бутия
20:12  Разом уволено все руководство Кашкадарьинской области Узбекистана. Новым хокимом стал З.Мирзаев
19:56  Украина. Как превратить отдельно взятую страну в международный бордель, - С.Князев
13:25  Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку
13:22  УзбВласти выкинули российскую компанию из "дорожной карты" УзбекУгля
13:00  КазПисатель Абдижамил Нурпеисов стал "Героем Труда"
12:32  Почему соглашение с КНР не спасет США? - С.С.Роуч
09:41  КырРазборки. Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу
09:37  Washington Post: почему США сдались России на Ближнем Востоке?
09:24  Власти Испании вытащили из мавзолея останки усопшего вождя Франко
09:21  "Закинь орлу на мобилку". Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых
08:04  Atlantic: Соединенное Королевство трещит по всем швам
02:22  Криптоимперия. Английская элита запуталась в собственных интригах, - О.Яновский
02:21  Как Трамп, Путин и Эрдоган сообразили на троих в Сирии, - И.Кузнецов
02:12  "Цугцванг для человечества". Итальянский политолог Дж. Кьеза презентует новую книгу в Москве (анонс, 29/10)
00:01  Нур-Султан. Президент К.Токаев посоветовался с политологом Д.Ашимбаевым о своих перспективах
Пятница, 25.10.2019
23:58  В Эр-Рияде меняют глав МИДа как перчатки, - Р.Мустафин
23:22  ЕвроПарламент дал премию Сахарова уйгурскому борцу против китайской оккупации Ильхаму Тохти
20:40  М.Делягин: "У Роспремьера Медведева все в порядке, домик для уточек не покосился"
20:23  Что выиграла Америка от предательства курдов, - Г.Мирзаян
20:14  "Черный четверг" 24 октября 1929 года – банкротство научно обоснованного оптимизма, - В.Катасонов
20:04  При Администрации УзбПрезидента созданы Центр экономических исследований и реформ и Акселератор социально-экономических реформ при нем
20:00  НацДемпартия Узбекистана назвала А.Раматова своим кандидатом в УзбПремьеры
18:55  Сделаем из Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса, - зампреда УзбТуризма Касымходжаева чем-то люто штырит
18:52  Как Каз-президенты элиту поделили, - А.Величко
15:42  Демо-либеральная полит-перхоть России совокупилась в "Гражданскую коалицию"
14:59  Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье, - А.Фокин
12:58  Министр экономики Японии Иссю Сугавара ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами
12:55  Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?
12:50  В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:19  Почему никто не знает сколько страны ЦА должны Китаю? - Д.Триллинг
12:18  Туркмения. Дефицит продовольствия чреват народным бунтом, -
12:00  Казахстан договорился гнать свою нефть в Беларусь. По воздуху?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингуКыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
14:01 27.10.2019

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тахир Марасулов.

ЧМ проходит 19-27 октября в Сараево (Босния и Герцеговина). Медали разыгрываются в трех разделах - "лайт контакт", "лоу кик" и "К1". Авазбек Аманбеков выступал в разделе "лоу кик" в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала он победил Мустафу Абеда Аль Хафеза (Палестина), затем был сильнее Ромео Ороско (США) и Жана Кристофера Уоррена Робертсона (Мавритания). В финале Авазбек Аманбеков одолел Мухаммеда Саита Онсула (Турция).

В этом же разделе в весе до 67 кг кыргызстанец Аброр Хакимов провел три поединка и стал бронзовым призером. "В сборной КР было восемь бойцов. Некоторые пострадали из-за необъективного судейства", - отметил наставник.

Это был четвертый чемпионат мира в карьере Авазбека Аманбекова. На ЧМ - 2011 он уступил в стартовом бою, на ЧМ - 2013 взял золото, а на ЧМ - 2015 - серебро.

Иван МАРЧЕНКО


Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572174060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Первый Президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК
- Состоялась встреча Дариги Назарбаевой с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
- Как президенты элиту поделили
- Роман Скляр открыл казахстанско-белорусский бизнес-форум в Нур-Султане
- Об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв
- Комитет Мажилиса: актуальные вопросы законодательного обеспечения в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации
- Правительственная рабочая группа обсудила вопросы качества образования с педагогами Шымкента
- С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  