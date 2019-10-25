 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 26.10.2019
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Пятница, 25.10.2019
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Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
17:19 27.10.2019

Умерла самая солнечная солистка "Бурановских бабушек" - Наталья Пугачева

Всего за два дня до своего 84-го дня рождения, в Удмуртии умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева.

Об этом написал у себя в Твиттере глава Удмуртии Александр Бречалов.

Александр Бречалов
@brechalov
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.
Мои соболезнования родным и близким

Как сообщила художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева, Наталья Яковлевна Пугачева умерла от болезни. Она болела уже четыре месяца. Последние полгода уже не выступала, рассказала Туктарева РЕН ТВ.

Также худрук фольклорного коллектива сообщила, что церемония прощания с Натальей Пугачевой пройдет в воскресенье, 27 октября, в храме села Бураново, в 13 часов по местному времени. Солистка будет похоронена на сельском кладбище, передает ТАСС.


Источник - Udm-Info
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