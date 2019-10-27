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История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
18:12 27.10.2019

ИАЦ МГУ совместно с младшим научным сотрудником института Истории АН РУз Саадат Назаровой рассказывает об истории и современных тенденциях узбекского искусства. В этой статье вы узнаете о видах национального узбекского танца, когда в стране появился женский театр, и как европейские музыканты повлияли на становление узбекского искусства.

Современная узбекская сценическая история прошла несколько исторических этапов пока не достиг современного уровня. До ХХ века в стране в этой сфере были: масхарабозы (шуты), кизикчи (клоуны), кугирчокбозы (кукловоды), хафизы (певцы), народные музыканты и танцоры. Вот только их выступления на сцене назывались "Томоша"(представление). Актеров называли "народными игроками", а театр - "народным представлением".

Спектакли представлялись на праздниках, свадьбах и больших семейных мероприятиях. Выступления народных артистов проходила без особых построек, без сцен, в разных обстановках, в окружении зрителей. В комической линии доминировал традиционный театр. Именно поэтому показывали свое мастерство на рынках среди сотни зрителей. Они в основном расположены в одном углу рынка, в дни, когда на рынке было много покупателей[1]. Представителей народного театра, такие как Закир Ишан, Саади Махсум, Усман кизик, Рузи Гов, Шамат кизик и других народ воспринимал тепло с большим интересом встречен. Интересен тот факт, что представителями национального театра были не только мужчины, но и женщины. До 1917 года в селе Гус Ургутского района Самаркандской области работал женский театр. К таким актрисам относятся Курсия Рустамова, Рузи Шаимова, Саломат Муталова и многие другие [2].

Они имели широкий спектр репертуара и включают в себя жанры любопытства, смеха, юмористических песен, комиксов и подражания. Через свои показы они в основном освещали жизнь и быт женщин. Узбекский национальный танец также является одним из старейших видов сценического искусства. До сегодняшнего дня узбекское танцевальное искусство сохранилось в основном в двух направлении: традиционный - классический и народный танец. Классический танец по видам и и по жанрам делятся на Ферганский, Бухарский и Хорезмский. Которые варьируются в широких и региональных масштабах: веселые,лирические и драматические формы. Как известно, танцы в Средней Азии были разделены мужской и женские танцы.

Женщинам не разрешалось ходить с открытом лицом на улицах и показывать свое лицо. Женщины встречались и проводили время во время разных встреч свадеб и церемоний. Веселились в доме называемом "ичкари" (внутрь). В свою очередь музыкальное искусство делится на два типа: народное и классическое (профессиональное). Принимая во внимание, что народная музыка исполняется в различных бытовых ритуалах, таких как классическая музыка, маком шашмаком, который является классическим типом музыки, традиционно переходил от хафиза (певца) по традиции ученику [3].

Слово "хафиз" в смысле этого слова дает множество названий, сохраняет, обладает способностью к творчеству и способностью запоминать музыкальные произведения. Из знаменитых хафизов можно выделить Туйчи Хафиз Ташмухамедов, Шорахим Шумаров, Домла Халим Ибодов и другие, которые были среди народных музыкантов. А после октября 1917 года они участвовали в составе музыкальных ансамблях. Следует отметить, европейские музыканты сыграли важную роль в развитии узбекской музыки. В 1980-х и 90-х годах XIX века военный капельмейстер А.Ф. Эйхгорн и пианист-капельмейстер Р.Пфан начали записывать узбекскую музыку в ноты. Для узбекского народа было очень интересно слушать свою национальную мелодию записанную на ноту народную музыку на незнакомых инструментах. Таким образом в 1913 году под руководством Мухиддина Кри Якубова был организован духовой оркестр[4].

Гастроли русских, татарских и азербайджанских театров оказали большое влияние на развитие современного искусства в стране. Со второй половины XIX века европейское искусство начала проникать в страну. В 80-90-х годах XIX века в таких крупных городах, как Ташкент и Самарканд, были построены специальные здания для русского театра. Первое турне по стране началось в 1877 году с посещения театральной бригады под руководством А. Надлера. После этого количество гастролей русских театров в Туркестане увеличилось. Стоит отметить, что российские представления были в первую очередь направлены на удовлетворение потребностей русского населения, проживающего в Туркестане. Тем не менее, местные жители и интеллектуалы были очень заинтересованы в этом театре и с интересом посещали театры нового типа. Вместе с представителями русской сцены важную роль в развитии узбекского сценического искусства сыграли татарские и азербайджанские деятели.

Это было связано с тем, что их искусство и культура издавна были близки к национальной культуре и религии страны. Они сыграли важную роль в формировании и популяризации современного узбекского искусства среди национальной интеллигенции. Национальная интеллегенция – джадиды сыграли большую роль не только в сценическом искусстве но и в создании школ, просвещении, печати и в литературе. Джадиды зная значимость сценического искусства приступили к формированию творческих коллективов и кружков. Первая узбекская национальная театральная труппа под названием "Турон" была сформирована в 1913 году в Ташкенте, 15 января 1914 года в Самарканде, 27 февраля 1914 года в Ташкенте был впервые представлен спектакль по трагедии М.Бехбуди - "Падаркуш" ("Отцеубийца").В 20-х годах ХХ века в городах Андижан, Бухара, Хорезм, Коканд на основе самодеятельных художественных кружков были сформированы труппы. Впоследствии большинство из них стали профессиональными театральными коллективами. Которые и на сегодняшний день продолжают свою деятельность. В Республике на сегодняшний день работают 49 профессиональных театров разного жанра. Использованная литература 1. Обидов Т. Юсуфжон Қизиқ. Тошкент: ЎзССР Бадиий адабиет нашриети, 1960. 45-бет. 2. Кадыров М. Женский народный театр Узбекистана. Москва: Наука, 1964. 3. Насриддинов Б. Саҳна жилолари. Тошкент, 26-27бет. 4. Раҳмонов М. Ҳамза ва ўзбек театри. Тошкент, 1959. 48-бет.

27.10.2019 Саадат Назарова

Источник - ИАЦ МГУ
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