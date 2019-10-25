В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.

18:53 27.10.2019

Акмарал МАЙКОЗОВА



Сенсационную находку сделали ученые института археологии имени Алькея Маргулана, ведущие раскопки в Темирском районе Актюбинской области близ села Таскопа.



Здесь захоронения сарматского периода датируются V-IV веками до нашей эры. За несколько дней до этого при раскопках было обнаружено окаменелое дерево. Ими сарматы, населявшие в древности земли нынешнего Темира, накрывали могилы умерших.



А в пятницу ученые нашли курган сарматского вождя, похороненного в золотой одежде. Останки древнего человека лежали на глубине примерно в два метра. Особое внимание привлекли отдельные элементы одежды похороненного - они сделаны из золота.

Примечательно, что первым о находке сообщил аким Актюбинской области Ондасын УРАЗАЛИН, оставив на своей личной страничке в социальных сетях соответствующую запись. Глава региона попросил суюнши у народа за радостную весть, и поделился снимками с мест археологических раскопок.

- Я считаю, что это лишь часть археологических ценностей, найденная в нашем регионе. Уверен, что такие исторические экспонаты еще больше повысят престиж Казахстана в мире! - отметил глава региона.



Акмарал МАЙКОЗОВА, фото со страницы в FB акима Актюбинской области Ондасына УРАЗАЛИНА, Актобе

25 окт. 2019