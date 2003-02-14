Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300

19:01 27.10.2019

"Готовы к любым сюрпризам": какие задачи сможет выполнять российский комплекс С-300ПС в Таджикистане



Алексей Заквасин, Елизавета Комарова



На вооружении 201-й российской военной базы в Таджикистане появился дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Система будет прикрывать военные объекты России в Таджикистане и взаимодействовать с вооруженными силами республики. Как полагают эксперты, С-300ПС будет интегрирован в Объединенную систему ПВО СНГ. Кроме того, по мнению аналитиков, таким образом Минобороны РФ укрепит противовоздушную оборону 201-й базы перед лицом усиления террористической угрозы в Афганистане.





Дивизионный комплект ЗРК С-300ПС "Фаворит" поступил на вооружение 201-й российской военной базы (Таджикистан), говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. После завершения подготовительных мероприятий система ПВО заступит на опытно-боевое дежурство.

"На территорию Республики Таджикистан технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения ЦВО, дислоцированного в Поволжье", - отмечает пресс-служба военного округа.

Основными задачами дивизиона С-300 станет прикрытие объектов 201-й военной базы "от средств воздушно-космического нападения". Также расчеты ЗРК будут отвечать за противовоздушную оборону Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и нести службу совместно с силами и средствами Вооруженных сил Таджикистана.



Части 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной базы дислоцируются в Душанбе и Курган-Тюбе. Это общевойсковое формирование было образовано в сентябре 2004 года на базе мотострелковой дивизии, которая проводила операции против моджахедов в период гражданской войны в Таджикистане (1992-1997).

201-я база входит в состав ЦВО. Из открытых данных следует, что на вооружении базы находятся танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артиллерийские комплексы, реактивные системы залпового огня, вертолеты и беспилотники. Согласно заключенному в 2012 году соглашению между Москвой и Душанбе, российские войска могут находиться в Таджикистане до 2042 года.

С-300ПС - комплекс ПВО, предназначенный для обороны важных административных, промышленных и военных объектов. Система обеспечивает поражение летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Дальность перехвата целей ракетами этого ЗРК может достигать 150 км.

Контроль воздушного пространства



В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что С-300ПС - достаточно эффективное средство противовоздушной обороны. По его словам, расчеты комплекса способны обеспечить надежную защиту российских военных объектов в Таджикистане.

"С-300ПС - не новое оружие, однако свои боевые задачи он способен вполне успешно решать. Работа для комплекса в Таджикистане есть, и решение о его переброске оправданно. Также я могу предположить, что С-300ПС будет действовать в рамках коллективной системы ПВО, которая развернута на пространстве Центральной Азии", - сказал Ходаренок.



Перевозка С-300 в Таджикистан по железной дороге © Пресс-служба Минобороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается и обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. В комментарии RT он отметил, что переброска "Фаворита" в Таджикистан направлена на усиление возможностей противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона.



"Для интеграции С-300 в Объединенную систему ПВО СНГ, которая прикрывает Центральную Азию, есть все технические возможности. Размещение этого комплекса позволит России контролировать воздушную обстановку в регионе, который очень важен для обеспечения безопасности 201-й базы и Республики Таджикистан в целом", - рассуждает Дрозденко.

Эксперт отметил, что Объединенная система ПВО СНГ испытывает определенные трудности из-за нехватки у союзников России современной техники. Как полагает Дрозденко, появление С-300ПС не решит всех существующих проблем, но заметно укрепит южные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



"Желательно, чтобы зенитные комплексы наподобие С-300 были в каждом государстве, входящем в ОДКБ. Россия очень заинтересована в том, чтобы контролировать воздушное пространство региона, который имеет для нас стратегическое значение", - пояснил Дрозденко.

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что переброска С-300ПС в Таджикистан связана в первую очередь с ростом террористической активности в Афганистане. По его мнению, российской базе в республике необходим такой "воздушный зонтик безопасности".



"Главная опасность сейчас исходит из Афганистана, с которым у Таджикистана протяженная граница. В этой стране весьма вольготно чувствуют себя различные радикальные группировки, включая боевиков ИГ*, которые в последние годы перебираются туда с Ближнего Востока", - сказал Кнутов.



По данным ФСБ России, после поражения в Сирии и Ираке международные террористические организации перемещаются в неспокойный Афганистан. В частности, в республике усиливается незаконное вооруженное формирование "Вилаят Хорасан", которое входит в структуру "Исламского государства".



На пресс-конференции в сентябре начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в Афганистане насчитывается около 4 тыс. сторонников ИГ. Кроме того, серьезную угрозу представляют боевики "Талибана"**. В рядах этой исламистской организации состоят около 11 тыс. человек.

Юрий Кнутов опасается, что моджахеды могут запустить производство средств воздушного и ракетного нападения или же получить их при помощи контрабанды.

"Скорее всего, рано или поздно моджахеды, как и сирийские незаконные вооруженные формирования, обзаведутся беспилотниками и примитивными ракетными комплексами, способными наносить весьма серьезный ущерб. Военным 201-й базы нужно быть готовыми к любым "сюрпризам" и укреплять систему ПВО", - констатировал Кнутов.



В настоящее время в Таджикистане проходят учения войск государств - членов ОДКБ "Нерушимое братство - 2019". Подразделения отрабатывают выполнение антитеррористических задач. По легенде, боевики вторглись в республику с территории Афганистана. На текущий момент завершился первый этап маневров.

В "Нерушимом братстве" активное участие принимают артиллерийские части 201-й военной базы. В рамках первого этапа учений они нанесли по условному противнику удар реактивными системами залпового огня "Град", самоходными гаубицами "Гвоздика" и "Акация".

"Сосредоточенным огнем расчеты (201-й базы) отработали уничтожение огневых средств и живой силы противника. Прикрытие с воздуха обеспечили экипажи казахстанских истребителей Су-30СМ, российских ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков", - сообщает Минобороны России.



Юрий Кнутов считает, что 201-я база является самым боеспособным формированием в Центральной Азии. В планах Минобороны России, как полагает эксперт, усиление противовоздушной обороны объектов страны. Он прогнозирует, что, помимо С-300ПС, в Таджикистан будут переброшены зенитные комплексы ближнего радиуса "Тор-М2" и "Панцирь-С1".



"Бороться с беспилотниками террористов, если такая необходимость возникнет, с помощью огневых средств С-300ПС слишком расточительно. Из сирийского опыта можно сделать вывод, что 201-й базе понадобятся комплексы с пушечным вооружением и недорогими ракетами. Я говорю о "Панцире-С1" и "Тор-М2". Вполне вероятно, что в скором времени они будут туда поставлены", - предположил Кнутов.

* "Исламское государство" (ИГ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.