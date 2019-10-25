"Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон

19:41 27.10.2019

СМИ: аль-Багдади и его жены подорвали себя с помощью жилетов

Проверкой гибели главаря террористов займутся американские судмедэксперты



Высокопоставленный чиновник Пентагона, знакомый с операцией, и еще один армейский чиновник, сказали журналу Newsweek, что главарь ИГ (запрещена в России - ред.) Абу Бакр аль-Багдади был целью сверхсекретной операции.



Багдади был убит в ходе рейда. Окончательное подтверждение должно дать исследование ДНК. Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что была короткая перестрелка, когда американские войска подошли к дому Багдади в деревне Бариша в сирийском Идлибе. В ходе этого боя Багдади и две его жены подорвали себя при помощи жилетов, которые используют смертники.



После этого по дому Багдади был нанесен авиаудар с вертолетов, чтобы предотвратить превращение этого места в святыню лидера террористов. Также сообщается, что США не уведомляли Турцию, которая поддерживает местных повстанцев, о проведении операции.