В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших

19:53 27.10.2019

В торговом доме Усть-Каменогорска пол покрыли фрагментами надгробных памятников



Управление полиции города Усть-Каменогорска, что на востоке Казахстана, проводит проверку по факту действий подрядчика при строительстве торгового комплекса "Алем", в котором после открытия обнаружили, что пол в ТД выложен из фрагментов надгробных памятников.



"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту наличия состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 294 Уголовного кодекса Казахстана ("Вандализм"), в действиях подрядных организаций, занимавшихся укладкой пола", - говорится в сообщении пресс-службы управления полиции города. Вандализм, то есть осквернение зданий и иных сооружений надписями, рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, карается в Казахстане штрафом в размере до 160 месячных зарплат либо общественными работами на 160 часов, либо арестом до 40 суток.



Ранее в соцсетях появились фотографии из ТД "Алем", на которых видно, что при создании мозаичного пола из резаной плитки были использованы обломки памятников с портретами усопших, передает YK-news.kz.









В администрации торгового центра подтвердили это факт, но переложили ответственность на подрядчика, который выполнял строительные работы и, соответственно, занимался закупкой стройматериалов. "Шел ремонт, пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ", - сообщили в администрации.



Поставщиком таких стройматериалов оказался индивидуальный предприниматель Козырев, чья гранитная мастерская занимается созданием надгробных памятников. Ненужные обрезки гранита в мастерской собирают, а затем продают, если находится покупатель. Обычно это чистые обрезки, но на этот раз один из сотрудников, который занимается созданием портретов на надгробиях, бросил в этот контейнер памятник, от которого отказался заказчик. Рабочие должны были отсортировать материал, но по какой-то причине этого не сделали.