В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе

00:05 28.10.2019

В XVII веке Токугава Цунаеси, "собачий сегун", под страхом смерти запретил убивать бродячих животных. В XXI президент Бердымухамедов, наоборот, заставил.



В Ашхабаде бесприютных собак и кошек начали кормить колбасой, правда, отравленной.



Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов очень любит животных, о чем свидетельствуют книги, написанные им о лошадях и собаках. И даже посвященные им главой государства песни. Но, как оказалось, любовь президента к фауне избирательная - только к породистым собакам-алабаям и ахалтекинским лошадям. Ими он даже одаривает особо почетных гостей республики, включая президента и премьер-министра России. А вот участь ничейных собак и кошек без роду и племени плачевна - в республике их уничтожают, причем весьма негуманным способом.

Как пишет "Хроника Туркменистана", в Ашхабаде заметно поубавилось бродячих животных. Нет, для них не открыты приюты, и сердобольные граждане в массовом порядке не берут их к себе на прокорм или охрану жилища. В дело ликвидации четвероногих привлечены работники домоуправлений и полицейские. В частности, в столице по улицам разъезжают спецмашины, из которых разбрасывают отравленную колбасу. Установлена и норма сдачи трупов в городской трест жилищного хозяйства - не менее одного в день. За невыполнение "плана" у лиц, ответственных за отправку бродячих животных в мир иной, из зарплаты удерживают по пять манатов за каждый "неурожайный" день.

В общем, плохо быть бездомным и непородистым, но отлично родиться алабаем. Для этой любимой президентом породы собак на днях открыт питомник, в торжественной церемонии принял участие сын Бердымухамедова - Сердар. И вообще, в республике, как информирует Turkmen Portal, в соответствии с постановлением президента будет создано хозяйственное общество Ахалского велаята "Туркменский алабай", а содержать его станут аж семь государственных банков, имеющих в этом начинании собственную долю в уставном капитале. Кстати, в привилегированных условиях, можно сказать, на высочайшем уровне, содержатся и ахалтекинские кони.

Есть чему позавидовать людям, которых обязывают, по данным "Радио Азатлык", в нагрузку к неочищенному хлопковому маслу приобретать просроченное сливочное. По словам очевидцев, "продукт" этот весьма смердит. То есть народу сбывают тухлятину, но очереди за ней выстраиваются огромные, поскольку хлопковое масло реализуется по государственной цене и в ограниченном количестве - пять литров на нос.



Доскачет ли туркменская лошадь до парламента?



Чтобы не было "безобразий", то есть семье не перепало больше установленной нормы выдачи в одни руки масла, муки, яиц, сахара и прочих остродефицитных продуктов первой необходимости, во многих государственных магазинах Ашхабада перестали продавать съестное детям. С ними в очередях хвостятся многодетные семьи, чтобы купить побольше продуктов. Официально такую меру объясняют тем, что из-за простаивания в очередях ребятишки опаздывают в школу - ведь торговля открывается в шесть часов поутру. Продавцы заинтересованы в реализации как можно меньшего количества продуктов, чтобы "заныканные" перепродать частникам вдвое дороже.

Впрочем, в Туркмении в дефиците не только продукты питания по государственным ценам, но периодически - и общественный транспорт. Автобусный коллапс происходит, по большей части, в период уборки хлопка. Как передает "Азатлык", транспорт в это время перебрасывают для доставки бюджетников на хлопковые поля. Туркмения никак не изживет порочную практику принудительного труда, а именно таким является навязанная госслужащим обязаловка принимать активное участие в сборе "белого золота". И это несмотря на многочисленные протесты международных организаций, приведшие, кстати, к тому, что США вообще запретили импортировать туркменский текстиль, и многие крупные компании - их более 60, включая H&M, IKEA, Adidas, Esprit, - отказались, в знак протеста, его приобретать. Но каким-то чудесным образом запрет и бойкотирование удается обойти. В частности, зарегистрированная в американском штате Вирджиния компания Goza, уличенная ранее в продаже изделий из туркменского хлопка, решила проблему "остроумно" - сменила бирки на изделиях, и продает их как пакистанские, в том числе посредством Walmart и Amazon.



А вот в самой Туркмении введены "гаджетные" запреты, точнее, произошло их ужесточение. По данным "Хроники Туркменистана", за последний месяц в республике заблокированы самые популярные VPN-приложения. Отмечается, что программы, с помощью которых местные жители могли обходить интернет-цензуру, блокировались и раньше. Теперь же соответствующая практика распространилась не только на бесплатные из магазинов AppStore и PlayMarket, но и платные, и даже на те, которые создают местные программисты с учетом туркменской специфики.



Заметим, что в республике официально не существует ведомства, отвечающего за цензуру в интернете, но "чудесным образом" сайты, сервисы и приложения блокируются без уведомлений, указаний причин и судебных решений. Впрочем, недавно в республике была создана Служба кибербезопасности, и именно "с этого времени у интернет-пользователей возникли проблемы с VPN-приложениями".



В Туркмении лучше стучать, чем перестукиваться



Закрыт, как пишет Turkmen.news со ссылкой на отчет шведской неправительственной организации Qurium Media Foundation, и доступ пользователей к облачному хранилищу данных компании Google. Блокировка происходит путем подмены DNS-сервера и выдачи ложного IP-адреса. В результате запрашиваемая страница оказывается якобы недоступной. В принципе, особенно удивляться тут нечему: в этом году Туркмения заняла последнее, 180-е место в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ".

Но запрещает не только Туркмения - запрет или отказ распространяется и на нее саму. В данном случае имеется в виду коллизия с экспортом туркменского природного газа по трубопроводу ТАПИ. А суть в следующем: Индия грозится отказаться от закупок природного газа у республики, если контрактная цена - 350 долларов США за тысячу кубометров топлива, не снизится. В настоящее время в Азии она составляет 230 долларов за тысячу кубов. Туркмения же настаивает на своем, хотя пока что стороны делят шкуру неубитого медведя, поскольку ТАПИ (проект оценен минимум в 12 миллиардов долларов) не достроен, и во многом из-за отсутствия инвестиций, обещанных Ашхабадом.



Между тем в последнем все чаще происходят странные события, и почва их прорастания не вполне понятна: то ли религиозная, то ли провокационная. Turkmen.news информирует о появлении в разных районах Ашхабада "проповедников", предлагающих прохожим обучение "истинному" исламу по "самым правильным" книгам. Люди эти ходят парами, причем мужчина - с мужчиной, женщина - с женщиной, и, соответственно, подходят они с разговорами на религиозную тему к представителям своего пола. Беседуют вежливо, и изучать ислам приглашают к себе на квартиру.



Происходят такие "непонятки" на фоне строгого контролирования религиозности граждан полицией и спецслужбами, поэтому появление на улицах столицы, причем в ее густонаселенных районах, таких смельчаков обоего пола видится весьма странным. Издание пришло к выводу, что активизацию людей, открыто призывающих жителей Ашхабада изучать ислам, можно объяснит тройственно. То есть либо эти люди действуют до поры до времени - пока не натолкнутся на сотрудников правоохранительных органов; либо у агитаторов имеется поддержка со стороны самих органов; или они специально провоцируют прохожих, чтобы впоследствии с их "жертвами" работали спецслужбы.

Словом, практически самая закрытая страна мира живет по "понятиям", едва ли возможным в других государствах, включая и соседей по той же Центральной Азии. Хотя есть вероятность, что она несколько "приоткроется". Во всяком случае такие надежды питает не кто-нибудь, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На прошедшем на днях в Баку седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств он выразил уверенность, что на следующем таком форуме в Турции "мы увидим среди нас в качестве полноправного члена и Туркменистан". Возможно, это станет маленьким шажком Ашхабада к прорыву самоизоляции с оглядкой на коллег по Тюркскому совету. Хотя, конечно, до цивилизованности, даже в ее среднестатистическом региональном выражении, Туркмении еще очень и очень далеко.

Ирина Джорбенадзе

22 октября 2019,