 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:07 28.10.2019

Ливан нестабилен и находится на грани. В стране бушуют массовые акции протеста. Люди требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Церкви на стороне демонстрантов. Но готовы ли религиозные деятели взять на себя ответственность, если Ливан рухнет в пучину гражданской войны?
Станислав Стремидловский, 27 октября 2019, 14:12 - REGNUM Ливан охвачен волнениями. В стране кедров непрерывно идут многолюдные демонстрации. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Похоже, что свою роль играет конфессиональный фактор. Или под видом его пытаются провести антииранскую операцию? Ведь выступления против "проиранского" премьера вспыхнули одновременно и в Ираке.

"Ливанская буря" заплясала на площадях Бейрута и других поселений, а также автомагистралях страны 17 октября. Митингующие обвиняют власти в коррупции, но конкретным поводом для протестов послужили планы правительства ввести новые налоги. Наконец, люди просто устали не только жить плохо, но и не видеть надежду на позитивные изменения. О поддержке протестующих начали заявлять различные политики и общественные деятели. И практически сразу к ним подключился предстоятель Маронитской католической церкви кардинал Бешар Раи. В момент начала протеста он находился с визитом в Африке. Уже 18 октября кардинал выступил с проповедью в костеле Божией Матери в нигерийском городе Ибадан, в которой решительно одобрил требования демонстрантов. "Ах, сколько раз мы предупреждали, что будет взрыв, - сказал Раи. - Но власти закрыли свои уши, чтобы не слышать". После чего маронитский патриарх прервал свою зарубежную поездку и вернулся в субботу, 19 октября, в Ливан, где по приезду призвал правительство объявить "чрезвычайное положение в экономике" и начать проводить ежедневные консультации, чтобы "предотвратить разрушение государства".

23 октября кардинал выступил от имени глав Церквей и христианских общин, обратившись к правительству Ливана, ливанскому обществу и международному сообществу. Он зачитал заявление, принятое по итогам внеочередного совещания, созванного в Бкерке, штаб-квартире Маронитского патриархата. Христианские общины и Церкви поддерживают "беспрецедентное народное движение", говорилось в нем. Озвученные 21 октября премьер-министром Ливана Саадом Харири ряд уступок были признаны "недостаточными": "должны быть предусмотрены кадровые перестановки, должно поощряться демократическое и беспристрастное управление, должна быть создана независимая судебная система". Участники совещания в Бкерке призвали ливанского президента Мишеля Ауна немедленно начать консультации с политическими лидерами и религиозными общинами. До тех пор, пока требования не будут удовлетворены, марониты обещают считать акции протеста "законными" и готовы их поддерживать. Что интересно, удовлетворить "справедливые требования" демонстрантов призвали правительство также ливанские сунниты и друзы.

Фактически, единственным серьезным игроком, кто защищает действующий кабинет и выступает против создания "хаоса власти" в случае его отставки, остается ориентированное на Тегеран шиитское движение "Хезболла" и его лидер шейх Хасан Насралла. В своем выступлении он подчеркнул невозможность рассмотрения вопроса о досрочных выборах, которых, по замечанию ливанской газеты L"Orient-Le Jour, "шиитская партия теперь, похоже, боится, как чумы, особенно после того, как несколько шиитских районов, составляющих ее народную базу, массово подхватили протесты". Таким образом, "Хезболла" рискует остаться в одиночестве на фоне охвативших Ливан акций неповиновения из-за кризиса, что, по словам предстоятеля Маронитской католической церкви, на этот раз не навязан извне, а создался изнутри. Правда, странным выглядит то, что одновременно с демонстрациями в стране кедров аналогические антиправительственные выступления начались в Ираке, где требуют отставки кабинета Адиля Абдул-Махди, а также, как пишет французская католическая газета La Croix, "против его спонсора, обеспечивающего прямую поддержку - Ирана".

Однако попытки загнать "Хезболлу" в угол создают большой риск того, что в Ливане разразится кровавый межрелигиозный конфликт. Так, обозреватель итальянского католического портала Asia News Пьер Баланян усмотрел в действиях протестующих параллели с "арабской весной", характерные для того эпизода, когда только развязывалась война в Сирии. "Группа, которая, как считается, близка к ливанским вооруженным силам - все это знают, но никто этого не признает - и к странам Персидского залива и Соединенным Штатам, создала контрольно-пропускные пункты, перекрыв улицы и проверяя удостоверения личности, - отмечает журналист. - Это гнусная практика, которая напоминает начало гражданской войны 1975 года, когда людей убивали за религиозную принадлежность, указанную в удостоверениях личности". Если ситуацию не удастся удержать под контролем, если все рухнет и начнутся репрессии из-за того, что у кого-то "неправильная вера", часть ответственности за это будут нести и христианские Церкви в Ливане, включая Маронитскую католическую церковь.
27 октября 2019
Станислав Стремидловский

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572210420
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