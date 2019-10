Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова

28.10.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 27.10.2019



После того как несостоятельность претензий США на статус "единственной глобальной сверхдержавы" (клише покойного Бжезинского) стала очевидной, начался самостоятельный поиск развивающимися странами своего места в мире. Это связано и с экономическим ростом крупнейших государств Азии. Собственно, этот рост и сделал Азиатско-Тихоокеанский регион самым неспокойным, а стремление западных государств сохранить здесь свои позиции и свою прибыль – еще и кровавым.

У нас на глазах главный инструмент корпоративной колонизации мира – глобализация по-американски – дает один сбой за другим, отступая перед родственной ей, но идущей с востока глобализацией по-азиатски. Так же как США с середины ХХ века долларом и оружием превратили в вассалов государства Старого Света, добавив впоследствии к ним часть бывших советских республик, сегодня Китай скупает себе "команду", инвестициями завязывает на себя экономику и азиатских соседей, и Африку, и всех, до кого может дотянуться.



Сегодня, например, все стратегические планы роста экономики Филиппин напрямую зависят от китайских инвесторов. 180 миллиардов долларов, которые требуются президенту Дутерте для инфраструктурных проектов, он намерен получить от Пекина, несмотря на то что уровень доверия к Китаю у населения Филиппин не превышает 24 процентов, тогда как к Соединенным Штатам благоволят 73 процента жителей страны.



США всегда считали Филиппины одной из главных своих опор вне НАТО, и в 2011 году подписали Манильскую декларацию, подтвердившую положения договора Американо-филиппинской взаимной обороны 1951 года. Однако уже через два года явилась миру инициатива Си Цзиньпина "Один пояс – один путь" (Belt and Road Initiative), к которой за 6 лет присоединились 126 стран и 29 международных организаций из Азии, Африки, Европы, Океании и Латинской Америки. Главный китайский аргумент – это более 70 миллиардов долларов, вложенных в страны-участницы инициативы. Сейчас действуют 82 зоны торгово-экономического сотрудничества с Китаем, там открыты 4 тысячи предприятий, создано 244 тысячи новых рабочих мест… Америка это может?



Экономисты мало сомневаются в том, что 1,4 миллиарда китайцев неизбежно обойдут в экономическом отношении 329 миллионов американцев "на повороте". И тут главным становится вопрос, сколько в гонке за лидерство им потребуется времени, чтобы подпереть свой экономический рост военной мощью. Похоже, не так уж много. Не наступила для многих пора выбора: к кому пристроиться в кильватер? К Пекину или Вашингтону? Этот вопрос остро стоит, например, перед Японией, Индией, Южной Кореей.



Вот один из признаков совершающегося выбора. Недавно, сообщает Times of India, Китай и Индия объявили о том, что "начинают новую главу сотрудничества, благоразумно учитывающую их различия". Три дня визита и теплота встреч индийского премьер-министра Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина подсказывают, к какому выбору склоняется Нью-Дели. "Знаковый результат второго неформального саммита Моди – Си в том, – пишет Times of India, – что он включает создание нового механизма на высшем уровне для развития торговли и инвестиций, китайские гарантии учитывать озабоченности Индии в переговорах по готовящемуся соглашению о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), сотрудничеству в сфере безопасности и дополнительных мерах по укреплению доверия для поддержания мира на границе".



Принимая во внимание, что заложенные британцами территориальные споры между Дели и Пекином о "линии Макмагона" в индийском штате Аруначал-Прадеш уже трижды приводили к вооруженным конфликтам между Индией и Китаем, решение лидеров двух великих азиатских держав "благоразумно учитывать различия и не позволять им становиться предметами споров" убирает основную причину, подталкивавшую Нью-Дели к военному сотрудничеству с Америкой.



Пекинская Global Times откровенно пишет, что европеизация мира в XIX веке, его американизация в веке XX сменяются веком Азии, "который обусловлен подъемом Китая и экономическим ростом Индии". И чтобы устранить существовавшую долгое время подозрительность по отношению друг к другу, этим двум державам "как никогда прежде необходимо сотрудничество".

Действительно, если Индия и Китай "возьмутся за руки", к 2040 году, подсчитали в NASA, где внимательно изучают не только космические дали, Азия сможет производить более 50 процентов мирового ВВП и потреблять около 40 процентов мирового продукта. Китайцы уверены, что они "никогда не упустят возможность не упустить возможности". И если так, то это и станет началом "века Азии" на Земле.



Пока такой перспективе очень способствует Вашингтон. Выкручивая "друзьям" руки поодиночке и разговаривая языком санкций с конкурентами и геополитическими противниками, США стремятся использовать силу как последний аргумент в споре с наступлением на мировой рынок потенциальных "Соединенных Штатов Азии". И это Америка наших дней все больше напоминает метания слабеющего бойца на ринге.