Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"

00:22 28.10.2019

Политический прагматизм американского истеблишмента не позволил Трампу полностью покинуть Заевфратье



Пентагон подтвердил намерение президента США Дональда Трампа оставить ограниченный контингент в восточной части Сирии для охраны нефтяных месторождений. Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что речь идет о переброске дополнительных наземных механизированных сил в провинцию Дейр эз-Зор. Правда, сохранение военнослужащих в Заевфратье глава оборонного ведомства объяснил борьбой с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ). "Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, – целью борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами", – заявил Эспер. Делиться подробностями этого плана по защите объектов он отказался, но наблюдатели предполагают, что в Сирии может остаться около 500 военнослужащих.



Большая часть нефтяных точек находится в руках "Демократических сил Сирии" (ДСС) – воевавшего против ИГ многонационального альянса, основа которого – курдские формирования. 26 октября российское Министерство обороны заявило, что нефть, добытая в этих районах, реализовывалась под контролем американского спецназа и западных частных военных компаний (ЧВК). "Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", – пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, уточнив, что доход от продажи нефти поступает американским спецслужбам и ЧВК. Оставив за скобками требующие дополнительных подтверждений выводы, куда шли деньги от нефти, следует заметить: ДСС, правда, везли контрабанду, но нередко в ней участвовали трейдеры, близкие к Дамаску.



Что действительно вызывает большие вопросы, так это легальность сохранения нефтяных объектов под контролем США, которые вошли в Сирию благодаря широкой трактовке резолюции 2001 года о применении военной силы. В разговоре с изданием Axios бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк признал, что Трамп в личных разговорах неоднократно выражал интерес к тому, что можно сделать с сирийской нефтью. По словам Макгерка, он изучал проблему с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном, который занимал пост директора энергетической компании ExxonMobil и имел соответствующий опыт. Бывший глава Госдепа тогда указал на отсутствие легальной базы для эксплуатации американцами сирийского черного золота и добавил: "С нефтью это так не работает". "Возможно, есть новые юристы (которые разберутся с проблемой. – "НГ"), но для американской компании было бы просто незаконно идти захватывать и эксплуатировать эти залежи", – приводит Axios слова Макгерка.



Само же объяснение необходимости борьбы с ИГ не выдерживает критики. "Мы надеемся сделать что-то, чтобы сдержать русских и сирийцев от проникновения в этот район", – признал в разговоре с изданием Al-Monitor неназванный чиновник Пентагона.



Решение США сохранить контроль над сирийской нефтью на востоке Сирии было принято поспешно – после ожесточенной критики Конгресса. Эта попытка удержать инструмент влияния на сирийские события лишний раз демонстрирует, что оптимизировать военное присутствие в остром военном конфликте, где сталкиваются интересы многих региональных и глобальных игроков, до конца невозможно. В случае с Сирией Трамп пошел по пути предыдущих американских лидеров – пути политического прагматизма.



27.10.2019