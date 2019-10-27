 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.10.2019
00:37  Дорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:34  Чиновники-воры: как украсть миллиард и не сесть. Казахстанский опыт
00:33  Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)
00:26  Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин
00:23  Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:22  Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:17  Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова

00:07  "Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:05  В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе
Воскресенье, 27.10.2019
19:53  В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших
19:41  "Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
14:01  Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
13:55  Что будет с Ираком в тени событий в Сирии? - С.Шакарянц
13:52  Почему в Бишкеке выросли цены на мясо?
13:51  Китай и Индонезия ускоряют строительство региональной инфраструктуры
11:39  Очередной зигзаг политики Трампа и поворот в Сирии, - Д.Седов
11:38  Италия как демократия с ограниченным суверенитетом, - В.Малышев
11:33  Кыргызстан: как Атамбаев докатился до такой жизни? - Еurasianet
11:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП
11:10  Пентагон уверяет, что в очередной раз ликвидировал Идлибского "халифа" аль-Багдади
11:06  Группа КырДепутатов сочинила законопроект о реабилитации фашистских приспешников из Туркестанского легиона
10:06  Сенаторы США требуют от Душанбе аккредитовать журналистов ТаджРадио Совобода
03:10  В Англии найдена фура с трупами 39 китайцев. Что это было?
02:52  Рос-фигуристка А.Трусова оформила новый мировой рекорд - 241 балл!
Суббота, 26.10.2019
20:44  Почему радужные экономические отчеты Туркменистана не заслуживают доверия, - Сэм Бутия
20:12  Разом уволено все руководство Кашкадарьинской области Узбекистана. Новым хокимом стал З.Мирзаев
19:56  Украина. Как превратить отдельно взятую страну в международный бордель, - С.Князев
13:25  Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку
13:22  УзбВласти выкинули российскую компанию из "дорожной карты" УзбекУгля
13:00  КазПисатель Абдижамил Нурпеисов стал "Героем Труда"
12:32  Почему соглашение с КНР не спасет США? - С.С.Роуч
09:41  КырРазборки. Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу
09:37  Washington Post: почему США сдались России на Ближнем Востоке?
09:24  Власти Испании вытащили из мавзолея останки усопшего вождя Франко
09:21  "Закинь орлу на мобилку". Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых
08:04  Atlantic: Соединенное Королевство трещит по всем швам
02:22  Криптоимперия. Английская элита запуталась в собственных интригах, - О.Яновский
02:21  Как Трамп, Путин и Эрдоган сообразили на троих в Сирии, - И.Кузнецов
02:12  "Цугцванг для человечества". Итальянский политолог Дж. Кьеза презентует новую книгу в Москве (анонс, 29/10)
00:01  Нур-Султан. Президент К.Токаев посоветовался с политологом Д.Ашимбаевым о своих перспективах
Пятница, 25.10.2019
23:58  В Эр-Рияде меняют глав МИДа как перчатки, - Р.Мустафин
23:22  ЕвроПарламент дал премию Сахарова уйгурскому борцу против китайской оккупации Ильхаму Тохти
20:40  М.Делягин: "У Роспремьера Медведева все в порядке, домик для уточек не покосился"
20:23  Что выиграла Америка от предательства курдов, - Г.Мирзаян
20:14  "Черный четверг" 24 октября 1929 года – банкротство научно обоснованного оптимизма, - В.Катасонов
20:04  При Администрации УзбПрезидента созданы Центр экономических исследований и реформ и Акселератор социально-экономических реформ при нем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:22 28.10.2019

Политический прагматизм американского истеблишмента не позволил Трампу полностью покинуть Заевфратье

Пентагон подтвердил намерение президента США Дональда Трампа оставить ограниченный контингент в восточной части Сирии для охраны нефтяных месторождений. Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что речь идет о переброске дополнительных наземных механизированных сил в провинцию Дейр эз-Зор. Правда, сохранение военнослужащих в Заевфратье глава оборонного ведомства объяснил борьбой с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ). "Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, – целью борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами", – заявил Эспер. Делиться подробностями этого плана по защите объектов он отказался, но наблюдатели предполагают, что в Сирии может остаться около 500 военнослужащих.

Большая часть нефтяных точек находится в руках "Демократических сил Сирии" (ДСС) – воевавшего против ИГ многонационального альянса, основа которого – курдские формирования. 26 октября российское Министерство обороны заявило, что нефть, добытая в этих районах, реализовывалась под контролем американского спецназа и западных частных военных компаний (ЧВК). "Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", – пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, уточнив, что доход от продажи нефти поступает американским спецслужбам и ЧВК. Оставив за скобками требующие дополнительных подтверждений выводы, куда шли деньги от нефти, следует заметить: ДСС, правда, везли контрабанду, но нередко в ней участвовали трейдеры, близкие к Дамаску.

Что действительно вызывает большие вопросы, так это легальность сохранения нефтяных объектов под контролем США, которые вошли в Сирию благодаря широкой трактовке резолюции 2001 года о применении военной силы. В разговоре с изданием Axios бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк признал, что Трамп в личных разговорах неоднократно выражал интерес к тому, что можно сделать с сирийской нефтью. По словам Макгерка, он изучал проблему с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном, который занимал пост директора энергетической компании ExxonMobil и имел соответствующий опыт. Бывший глава Госдепа тогда указал на отсутствие легальной базы для эксплуатации американцами сирийского черного золота и добавил: "С нефтью это так не работает". "Возможно, есть новые юристы (которые разберутся с проблемой. – "НГ"), но для американской компании было бы просто незаконно идти захватывать и эксплуатировать эти залежи", – приводит Axios слова Макгерка.

Само же объяснение необходимости борьбы с ИГ не выдерживает критики. "Мы надеемся сделать что-то, чтобы сдержать русских и сирийцев от проникновения в этот район", – признал в разговоре с изданием Al-Monitor неназванный чиновник Пентагона.

Решение США сохранить контроль над сирийской нефтью на востоке Сирии было принято поспешно – после ожесточенной критики Конгресса. Эта попытка удержать инструмент влияния на сирийские события лишний раз демонстрирует, что оптимизировать военное присутствие в остром военном конфликте, где сталкиваются интересы многих региональных и глобальных игроков, до конца невозможно. В случае с Сирией Трамп пошел по пути предыдущих американских лидеров – пути политического прагматизма.

27.10.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572211320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Первый Президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК
- Состоялась встреча Дариги Назарбаевой с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
- Как президенты элиту поделили
- Роман Скляр открыл казахстанско-белорусский бизнес-форум в Нур-Султане
- Об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв
- Комитет Мажилиса: актуальные вопросы законодательного обеспечения в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации
- Правительственная рабочая группа обсудила вопросы качества образования с педагогами Шымкента
- С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  