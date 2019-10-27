 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:23 28.10.2019

27.10.2019
Николай Плотников

Результаты голосования вряд ли изменят ситуацию в стране

Афганцы устали от бесконечной войны и хотят мира при любом президенте.

Ровно месяц назад, 28 сентября, в Афганистане прошли выборы главы государства. О своем намерении участвовать в президентской гонке изначально заявили более 20 человек. В ходе предвыборной кампании некоторые из них сняли свои кандидатуры, и в избирательных бюллетенях осталось 15 кандидатов на высший пост.

Среди снявших свои кандидатуры оказался и бывший секретарь Совета национальной безопасности Ханифа Атмар, принимавший участие во встрече с представителями "Талибана" (запрещен в РФ) в Москве в феврале 2019 года. Он объяснил свое решение тем, что политическая обстановка и ситуация с безопасностью не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов. Бывший министр иностранных дел Залмай Расул также прекратил избирательную кампанию и решил поддержать кандидатуру действующего президента Ашрафа Гани.

Главными кандидатами, как и на предыдущих выборах, были Ашраф Гани и уже в третий раз участвующий в президентской гонке глава исполнительной власти Абдулло Абдулло. Согласно проводившимся в ходе предвыборной кампании соцопросам, значительной поддержкой пользовались также бывший премьер-министр и основатель партии "Хизб-и-ислами" Гульбеддин Хекматияр и экс-директор Национального управления безопасности Рахматулла Набиль.

Для участия в голосовании было зарегистрировано 9,57 млн человек. Проголосовало, согласно афганским источникам, чуть более 2 млн, или почти 20%. Несмотря на такие показатели, председатель Независимой избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани назвала прошедшие выборы самыми успешными за последние 18 лет. Напомним, что явка на президентские выборы 2004 года составила около 70%, а 2014-го – около 50%. Нынешняя явка свидетельствует о падении доверия афганцев не только к действующему президенту, но и в целом к избирательному процессу. От выборов к выборам обстановка в стране становится только хуже, афганские элиты удаляются друг от друга все больше, пренебрегая нуждами и чаяниями простого народа, растет число жертв среди гражданского населения, увеличивается производство наркотиков.

По оценкам наблюдателей, столь низкая явка избирателей и проблемы на участках обусловлены прежде всего некомпетентностью сотрудников избирательных комиссий, слабой избирательной кампанией самих кандидатов и угрозами безопасности.

Предыдущие президентские выборы были омрачены обвинениями в нарушениях и десятками смертей. Страна оказалась тогда настолько расколотой, что тогдашний госсекретарь США Джон Керри был вынужден вмешаться и стать посредником между двумя ведущими кандидатами: Ашрафом Гани и Абдулло Абдулло.

Нынешние выборы также сопровождались террористическими акциями. Миссия ООН по содействию Афганистану 15 октября заявила, что 85 человек были убиты и еще 373 ранены в результате насилия на выборах в период с 8 июня по 30 сентября. Только в день голосования в результате 113 террористических атак (за 64 атаки ответственность взял на себя "Талибан") 28 гражданских лиц были убиты и 249 ранены. Из числа жертв треть – дети.

Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Первоначально было анонсировано, что предварительные результаты огласят 19 октября, однако, как заявила глава избиркома, не удалось завершить подсчет голосов, и объявление перенесено на 14 ноября.
Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то 22 ноября пройдет второй тур, участие в котором примут занявшие 1-е и 2-е места. Впрочем, Абдулло Абдулло, уверенный в своей победе, уже заявил, что второй тур не понадобится. Это, как и следовало ожидать, вызвало негативную реакцию окружения Ашрафа Гани, утверждающего о победе действующего президента с большим отрывом от ближайшего соперника.
Трудно сказать, кто в итоге станет победителем. Как уже было во время предыдущих выборов, победа на них зависит от поддержки национально-этнических групп, закулисных договоренностей с влиятельными политическими и племенными группировками, а также предпочтений Соединенных Штатов. Ашраф Гани полагается на поддержку основного этноса страны – пуштунов, а Абдулло Абдулло выступает в качестве выразителя интересов непуштунских народностей (таджиков, хазарейцев, узбеков и др.).

На нынешнюю ситуацию существенное влияние могут оказать американо-талибские переговоры. Они были приостановлены президентом США Дональдом Трампом после террористической атаки, в результате которой погиб американский военнослужащий. Сейчас, судя по ряду признаков, дело идет к их возобновлению. Согласно сообщениям пакистанских СМИ, 5 октября спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад провел в Исламабаде встречу с талибами. 20 октября спецпосланник Евросоюза по Афганистану Роланд Кобиа во время визита в Кабул настоятельно призвал к скорейшему возобновлению переговоров между представителями США и талибами.
Как показывает предыдущий опыт, талибы до сих пор отрицали какую-либо возможность договариваться с Ашрафом Гани, хотя на предложение Трампа провести в Кэмп-Дэвиде встречу с ним накануне выборов они, судя по всему, дали согласие. В отношении Абдулло Абдулло особых выпадов талибов до сих пор не было.

Показательным стало столкновение между Ашрафом Гани и Абдулло Абдулло из-за решения президента отправить в отставку пресс-секретаря МИД Афганистана Сибгатуллу Ахмади после того, как тот одобрил недавние консультации в Пакистане при участии талибов, в ходе которых и состоялась их вышеупомянутая встреча с Залмаем Халилзадом. Пресс-секретарь президента Сиддик Сиддики и советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб осудили действия пакистанской стороны и позицию, занятую Ахмади. Абдулло Абдулло, напротив, приветствовал усилия Пакистана и, поддержав Ахмади, заявил, что тот продолжит службу на прежнем посту в МИД страны после объявления результатов президентских выборов. Другими словами, Абдулло Абдулло считает, что в этот раз ему удастся занять высший государственный пост.

Против Ашрафа Гани может сыграть и решение об уходе в отставку министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани, о которой он объявил 23 октября. В своем заявлении Раббани обвинил администрацию президента в монополизации власти, создании ею параллельных структур, фактическом отстранении ключевых ведомств от участия в решении значимых государственных вопросов.
Нельзя исключать того, что большая гибкость Абдулло Абдулло и его договороспособность могут быть использованы американцами при определении, на кого делать ставку в споре между двумя лидерами президентских выборов.

Тем временем заинтересованные в разрешении конфликта в Афганистане стороны, не ожидая результатов президентских выборов, не прекращают попыток посадить противоборствующие стороны за стол переговоров. По сообщениям из Пекина, очередную межафганскую встречу планируется провести в КНР 28–29 октября. Талибскую делегацию должен возглавить мулла Абдул Гани Барадар.
Афганское правительство еще не приняло окончательного решения по вопросу участия в этом мероприятии. В то же время талибы по-прежнему не желают вести диалог с официальным правительством, требуя каждый раз, чтобы его представители принимали участие в подобного рода саммитах исключительно как частные лица.

В конечном итоге, кто бы ни был объявлен по итогам подсчетов голосов президентом, без устранения распрей среди афганских элит, объединения их усилий в критический для страны момент и начала межафганского диалога власть его будет распространяться в лучшем случае на Кабул. 60% территории страны контролируют талибы, а они вряд ли признают Ашрафа Гани или Абдулло Абдулло своим президентом, которого, если ситуация не изменится, можно вполне считать всего лишь мэром афганской столицы. Поэтому страна так и останется расколотой с множеством воюющих друг с другом вооруженных группировок.

В складывающейся обстановке было бы целесообразно в интересах народа создать переходное правительство с участием широкого спектра общественно-политических сил, включая талибов, и попытаться путем компромиссов сообща вытянуть страну из пропасти.

Источник - ng.ru
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