Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин

00:26 28.10.2019

Зона деэскалации становится зоной боевых действий



Формирование буферной зоны к востоку от Евфрата оттянуло большую часть протурецких боевиков из зоны деэскалации (ЗД) "Идлиб". Это дало возможность войскам Башара Асада при поддержке авиации РФ возобновить наступление в этой зоне в северном направлении. К боевым действиям подключились американцы, которые в субботу в ходе спецоперации в провинции Идлиб уничтожили главаря "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.



Воздушное пространство Идлиба контролируется Россией. И без разрешения российского командования вряд ли американцы посмели бы вторгнуться в эту провинцию, где с участием восьми ударных вертолетов и сил спецназа почти четыре часа вели бой против формирований ИГ. Москва пока не комментирует действия Пентагона.

В то же время журнал Newsweek сообщает, что спецоперация по уничтожению главаря ИГ "проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных".



О своей причастности к проведению операции спецназом США заявляют и курдские, и турецкие источники. Курдский генерал Мазлум Абди, командующий формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил в Twitter о проведении "успешной и исторической" операции – ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, в которой, судя по всему, принимали участие курдские боевики. В интервью Daily Sabah собеседник в турецком руководстве также заявил, что к операции причастна и Анкара. Мол, турецкие военные заранее знали о ней и помогали Пентагону.



Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на оборонное ведомство Турции сообщает, что боестолкновения американских "коммандос" с ИГ "имели место в нескольких километрах от лагеря беженцев "Тоурлаха" на севере Идлиба". Медики обнаружили в районе проведения операции тела семи человек: трех мужчин, трех женщин и ребенка. Согласно сведениям Newsweek, Минобороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади, а также его жен и охраны.

Сообщения о гибели аль-Багдади появлялись СМИ за последние годы не раз. Но официального подтверждения ни одно из них до сих пор не получило. Если Пентагон докажет, что в Идлибе действительно уничтожили лидера ИГ, то это, конечно, большой успех спецназа США. Это будет как бы доказывать то, что американцы присутствуют в Сирии по вполне резонным причинам, связанным с международной борьбой с терроризмом. Хотя, контактируя с Пентагоном по этим вопросам, Минобороны РФ продолжает упрекать руководство США в незаконном нахождении в стране и даже в "международном государственном бандитизме", который проявляется в контрабандной продаже нефти, добываемой на оккупированных ими территориях. С очередным заявлением по этому поводу Минобороны РФ выступило в субботу.



США продолжают контактировать с оппозиционными режиму Асада группировками и поддерживают сепаратистские устремления курдов, которые не согласны с решением Москвы и Анкары создать буферную зону на севере Сирии и, по сути, отказались выводить оттуда вооруженные формирования СДС.



Курдское агентство северной прессы (NPA) пишет, что "главнокомандующий курдской группировкой СДС Ферхат Абди Шахин, известный также под своим военным псевдонимом Мазлум Абди, не принял условия российско-турецкого меморандума по северо-восточной Сирии". Этот военачальник, как известно, общался на прошлой неделе с руководством Пентагона и главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Его позицию разделяет исполнительный совет Ассоциации обществ Курдистана (АОК). В субботу АОК распространил заявление, в котором сообщил, что "курды и другие народы, населяющие Северо-Восточную Сирию, не согласны видеть турецких оккупантов занимающими даже самую малую часть их земли. В связи с этим мы никак не можем смириться с тем, что турецкие военные будут патрулировать границы вместе с российскими военнослужащими, как не можем мы принять и отвод СДС из Рожавы и Северо-Восточной Сирии". У АОК есть стимул так действовать, так как курдов по-прежнему поддерживают президент США Дональд Трамп и его администрация. Есть у АОК и материальный стимул, поскольку США, уйдя с севера Сирии, продолжают поддерживать курдские власти на других территориях, особенно в районах нефтедобычи, многие из которых контролируют силы СДС и куда США направили в минувшую субботу более 30 танков и бронемашин.

"Минобороны РФ правильно обвинило США в контрабанде нефти из Сирии, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – По данным ведомства, доходы от контрабанды сырья поступают на счета американских ЧВК и спецслужб, которые таким образом ежемесячно зарабатывают более 30 млн долл. Но заметим, что часть этих денег поступает и курдскому руководству, благодаря которому и существуют ОАК и СДС".



Эксперт уверен, что при поддержке США формирования СДС откажутся покидать 30-километровую зону на севере Сирии. "И они об этом уже заявили", – отмечает Гареев. Таким образом, есть большая вероятность того, что локальные курдско-турецкие столкновения в буферной зоне уже скоро перерастут в крупномасштабную войну. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что турецкие военные "вычистят террористов" на границе с Северной Сирией, если сирийские курды не покинут "зону безопасности" до предельного срока, обозначенного Турцией и Россией, то есть не позднее 15.00 по Гринвичу 29 октября.



Между тем для Дамаска есть и положительный аспект от таких планов, полагает информационно-аналитический портал free-news.su. Он считает удачным моментом то обстоятельство, что "протурецкие боевики по приказу из Анкары перемещены на северо-восток страны, где ведут бои против курдов". Таким образом, в ЗД "Идлиб", полагает издание, "группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) лишилась своего самого могущественного союзника и вынуждена практически в одиночку бороться с "силами преступного режима". Именно в связи с этим "после относительно долгого затишья сирийская армия возобновила наступление на позиции террористов ХТШ и союзных им банд в провинциях Латакия и Идлиб. Боевые действия начались одновременно на нескольких участках фронта, однако основной удар направлен в сторону крупного оплота джихадистов в городе Джиср аль-Шугур. Российская авиация активно поддерживает наступление. "Фактически по ударам Воздушно-космических сил РФ можно определять, где будет следующее наступление правительственных войск", – отмечает портал.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

27.10.2019