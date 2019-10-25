Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)

00:33 28.10.2019

Русская Тортуга или пираты Вятского края



Приветствую вас, дорогие читатели! Добро пожаловать в мир мифов и легенд!



Удивительное дело: сегодня практически каждый знает о пиратах Карибского моря, о викингах, о конкистадорах ... и еще о многом другом, что относится к мировой истории. Потому что мы видим пиратов и конкистадоров с экранов телевизоров и кинотеатров.



А вот о российской истории знают единицы. С чего это я так решил? Да очень просто. Вот вы когда-нибудь слышали о Вятке и ушкуйниках?!



То-то друзья. А ведь ушники занимались своим ремеслом куда дольше, чем их коллеги из Карибского бассейна. Так называемая "золотая эра пиратства" длилась где-то с 1650 до 1725 года. То есть меньше века. А от первого летописного упоминания об ушниках в 1181 г. до взятия Вятки в 1489 г. прошло более 3 веков.



Три столетия длилась "золотая эра" для ушкуйников



А видели ли вы хоть один фильм об ушкуйниках? Да и слышали ли вообще это слово раньше?



Кто такие ушкуйники и откуда они взялись



Чтоб вы понимали



Начну из далека... Есть в безнадежной российской глубинке Кировская область. Это один из самых бедных регионов страны, с паршивым для земледелия климатом, без крупных производств, без полезных ископаемых... короче без всяких просветов.



А вот люди здесь особенные. Которые говорят "Мы вятские" с гордостью. Вятка не относится к тем "извечно" русским земля, как скажем Вологодчина. Это и не Урал. И не Сибирь. Это особое место.



Отсюда и подобные присказки:



На Вятке свои порядки.



Мы вятские - мужики хватские, когда семеро с ложкой, мы с поварежкой.



На протяжении столетий для российских властей Вятка была "курортом" чуть по мягче Сибири. По этому в свое время здесь в ссылке побывали многие знаменитые люди: Герцен, Салтыков-Щедрин и даже дядя будущего царя Василий Романов.



А до того, как стать место ссылки, Вятка была базой ушкуйников из которой они и совершали свои набеги. Так сказать наша российская Тортуга. Ушкуйники собственно и основали этот город в 1181 (по другой версии в 1174) году.



Справка: Киров-Вятка-Хлынов - это один и тот же город. Ну любят у нас в России менять названия при любом удобном (а чаще не очень) случае.



Ушкуйники начало



Когда появились первый ушкуйники точно не известно. Возможно традиция повелась еще с тех времен, когда на Русь приплывали викинги. Ибо по повадкам ушкуйники с ними очень похожи.



Название повелось от типа судов, на которых они плавали. Ушкуй - это парусно-гребное судно вместимость на 30 человек. Предназначенное для плаванья по рекам.



Реконструкция ушкуя и ушкуйники "в деле" при взятии Костромы



Однозначно назвать всех ушкуйников пиратами нельзя. Они занимались и торговлей, и разведывательными экспедициями, и дозорной службой. Но прославились прежде всего пиратскими набегами. Еще бы ведь они грабили даже столицу Золотой Орды, а татарские ханы жаловались на ушкуйников московским владыкам.



Вообщем всего в одной статье не уместишь. Думаю, пора закруглятся. В следующий раз расскажу, о делах ушкуйников, о том какие же были порядки на вольной Вятке и как их царь Иван III решительным образом отменил.



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Русская Тортуга #2. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды



Приветствую вас, дорогие читатели!



Как и обещал в прошлой статье, сегодня будем продолжать говорить о подвигах наших русских пиратов - ушкуйников. Тем кто не в курсе, кто это такие: читайте предысторию в первой части "Русская Тортуга или пираты Вятского края". Ссылка есть внизу.



Не грабежом единым



Относится к ушкуйникам можно совершенно по-разному. С одной стороны они были обыкновенными разбойниками, которые промышляли на реках - главных торговых магистралях того времени. И судя по всему ничего "робингудского" в них не было: грабили и богатых и бедных, и басурман и своего брата русского.



Не чужды они были и политических интриг. Ушкуйники больше века оставались третьей силой в отношениях московских князей и Золотой орды. Выступая то стороне одних, то на стороне других.



Но есть и другая сторона медали:



1. Ушкуйники были основной ударной силой против агрессии западных соседей. С которыми на тот момент отношения были довольно напряженные (хотя когда было иначе). И действовали очень успешно. В союзе с карелами и коми они в 1187 году разорили город Сигтуна, бывшую столицу королевства шведского. Были и другие военные походы на территории современной Финляндии, Швеции и Норвегии.



2. Ушкуйники, пожалуй, первые русские колонизаторы. Еще задолго до Ермака они организовывали торгово-военные экспедиции за камень (за Урал). Но наладить устойчивую коммуникацию, а уж тем более покорить Сибирь у них тогда не было и шанса. Геополитическая ситуация к этому не располагала.



И наконец, главное, на что я и хотел обратить внимание:



Ушкуйники еще до Куликовской битвы, с оружием противостояли татарам.



Сарай в огне



И использовали они для этого самую подходящую тактику: дождавшись пока основная часть татар уйдет в поход или на кочевья - нападали и грабили города ордынцев и их союзников.



Первый такой крупный поход состоялся в 1360 году. Тогда досталось городу Жукотин. И таких походов ушкуйники совершили множество. Пользуясь водными магистралями Вятки и Камы, они спускали до Волги и могли неожиданно нагрянуть "в гости" хоть в саму столицу орды - город Сарай.



Так и случилось в 1374 году, когда ушкуйники взяли Сарай-Бату(старую столицу). В 1471 году был разграблен уже Сарай-Берке. Вот что можно найти в Устюжской летописи об этом:



"Того же лета ходили Вятчане ратью на Волгу. Воивода был у них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и полону бесчисленная множество и княгинь сарайских"



Насколько велики были потери Золотой Орды от действий ушкуйников сказать сложно. Вряд ли дело ограничилось потерей нескольких княгинь. Так что их вклад в ослаблении позиций Орды нельзя не учитывать.



Но и сказать, что ушкуйники сбросили с Руси ордынское иго тоже нельзя. Решающий вклад все же внесли в это московские князья. А вот с ними у ушкуйников дела не заладились...



Конец Вятской Тортуги



Отношения с Москвой были напряженными с самого начала. Ушкуйники своими походам нарушали мир с татарами. И московским князьям часто приходилось ловить смутьянов, чтобы сдать их ордынскому хану.



Были и другие аспекты. Вятка основанная выходцами с новгородчины унаследовала "вольнодумские замашки". Некоторые историки даже утверждают, что там существовала Вечевая республика. Москву, с ее жестким курсом на централизацию, это устраивать просто не могло.



После серии неудачных политических демаршей и военных походов, вольной Вятке все же положили конец. В 1489 году Иван III двинул огромное войско к Хлынову. Примечательно, что в союзе с войском великого князя выступили и казанские татары.



Город сдался. Иван III расселил большинство населения Хлынова по разным вотчинам. Многим достались южные окраины. Есть версия, что возникновение казачества также связано с расселенными ушкуйниками. Что ж все может быть.



Для Вятки настали спокойные века безызвестности. А тот дух вольницы, который здесь когда-то царил, выветривался с помощью московский воевод и времени.