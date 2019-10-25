 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дорегене - непобедимая внучка ЧингисханаДорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:37 28.10.2019

Дорегене родилась приблизительно в 1185 году, была непобедимой дочерью старшего сына правителя меркитов, Тохтоа-беки. Ее называли непобедимой, потому что в своей жизни она ни разу не проигрывала в боях, не зависимо от того, какие они были, кулачные, или же драка на мечах.

К Дорегене сватались многие мужчины, но по правилам того времени, она могла отказать любому жениху и тот ничего не мог с этим поделать. Выдавать дочь насильно замуж был тоже не вариант, так как Дорегене обещала свести счеты с жизнью, если отец так с ней поступит.

В 1200-ом году Дорегене заявила, что выйдет замуж за того, кто сможет одолеть ее в бою. Женихи были разного телосложения, но она выигрывала всех, не зависимо от силы мужчины. Своей красотой она пленила многих монгольских мужчин, возможно любой согласился бы жениться на ней, было бы только ее согласие.

Однажды смельчак по имени Дайр-Усун решил попробовать сразиться с 16-ти летней девушкой в битве на кулаках. Однако и его Дорегене победила, казалось, что у него больше нет шансов, однако девушка согласилась назначить еще одну битву, и если Дайр-Усун победит, то она выйдет за него замуж.

Битва состоялась, в итоге Дайр-Усун все же одержал верх. Дорегене казалось была счастлива, вскоре они поженились. Все было хорошо, но однажды во время набега Угэдэя Дорегене схватили в плен. Вскоре Угэдэй сделал Дорегене одной из своих жен.

Дорегене родила пять сыновей: Гуюка, Годана, Кучу, Корачара и Каши. Во время правления своего несовершеннолетнего сына она была регентшей Монгольского государства целых четыре года. За время ее правления было одержано множество побед, как известно, Дурегене вместе со своими воинами сражалась бок о бок, во время походов питалась тем же, что и ее воины. Умерла Дорегене в 1246-ом году.

Источник - Елена Рим
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572212220
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