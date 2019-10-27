 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В аэропортах Узбекистана усилили контроль над пассажирками в хиджабе
07:52 28.10.2019

Женщинам и девушекам в мусульманских головных платках при прохождении паспортного контроля в узбекистанских аэропортах устраивают жесткую проверку.

Ни сотрудники аэропорта, ни женщины в хиджабе не смогли объяснить, на каких правовых основаниях проводятся данные проверки.

Собеседница, утром 24 октября прилетевшая в Ташкент из Стамбула, говорит, что в аэропорту всех женщин в хиджабе проверяли более тщательнее, чем остальных пассажиров.
– Я встала в очередь возле будки паспортного контроля, где работала женщина-сотрудница. Рядом со мной в очереди стояли еще несколько женщин. Сотрудница паспортного контроля попросила стоявшую впереди меня женщину снять платок, объяснив свою просьбу необходимостью сфотографировать ее. Женщина сняла платок, ее сфотографировали. Когда очередь дошла до меня, тоже попросили снять платок. "Снимите платок, мы должны увидеть ваши волосы", сказала мне сотрудница паспортного контроля. Потом они начали фотографировать меня спереди и сбоку. Меня фотографировали несколько раз, объясняя, что прежние фотографии не удались. Когда я спросила причину, мне объяснили, что есть приказ фотографировать пассажирок в мусульманском платке. Сотрудники паспортного контроля фотографировали только женщин и девушек в мусульманском платке, остальных пассажиров пропускали без проблем. Однако никакой грубости с их стороны я не заметила, – сказала собеседница из Ташкента.

В ходе изучения данной темы журналист "Озодлика" связался с представителями международных аэропортов в Ташкенте, Бухаре, Андижане, Фергане и Ургенче. Сотрудник международного аэропорта "Ташкент" не стал отрицать информацию о том, что при прохождении паспортного контроля пассажирок в мусульманском платке подвергают тщательной проверке. При этом он добавил, что причину проведения подобных проверок могут прокомментировать только представители Государственной пограничной службы, подведомственной Службе государственной безопасности Узбекистана.

Сотрудник международного аэропорта "Бухара" также подтвердил информацию о проверках пассажирок в мусульманском платке. "Раньше таких проверок в нашем аэропорту не было, они начались две-три недели назад. Нам поступило такое указание. Проверяем не только прилетающих, но и вылетающих пассажирок в платке. Недавно тщательно проверяли женщин в черном хиджабе, которые вылетали из Бухары в Ташкент, – сказал он.
Отец молодой женщины, которую недавно подвергли тщательной проверке в аэропорту узбекской столицы и заставили сфотографироваться без платка, назвал этот процесс "безосновательной паранойей".

– У моей дочери есть биометрический паспорт, в котором можно увидеть ее фотографию без платка и отпечатки пальцев. В паспорте имеются все биометрические данные, необходимые для этих проверяющих. В таком случае возникает вопрос, зачем им нужно было снова фотографировать мою дочь? Это было придумано для того, чтобы унизить ее перед остальными пассажирами? Сотрудники паспортного контроля не грубили моей дочери, но она вышла из аэропорта вся в слезах, – сказал собеседник из Ташкента.

Сотрудники международных аэропортов в Узбекистане сообщили, что тщательным проверкам подвергаются лишь гражданки республики, носящие мусульманский платок. "Турчанкам или арабкам в мусульманском платке никто ничего не говорит. Проверкам подвергают исключительно наших гражданок", – сказал сотрудник аэропорта.

В этом месяце в распоряжении "Озодлика" оказалось секретное постановление президента Узбекистана, отправленное нашим источником в правительстве. В документе говорится о начале кампании против ношения бород и хиджабов. Кроме того, на основании секретного постановления по всей республики составляются списки женщин, носящих мусульманский платок или работающих за границей, с которыми необходимо проводить особые профилактические работы.

27 Октябрь, 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572238320
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