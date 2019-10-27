В Казахстане вновь акции протеста против китайской экспансии. 26 задержаных

07:55 28.10.2019

В Казахстане задержали около 30 протестующих против Китая и политрепрессий (видео)



В центре столицы Казахстана Нур-Султана и в Алматы полиция задержала 26 человек, сообщили в МВД Казахстана. Они протестовали против китайской экспансии в Казахстане, требовали защитить этнических казахов, которые преследуются в Китае и освободить жертв политических репрессий в Казахстане.

Несколько человек также были задержаны в Шымкенте на юге Казахстана и в Актобе.



В центре столицы Казахстана Нур-Султана у концертного зала "Астана" полиция задержала нескольких человек. Их посадили в полицейский автобус и увезли в неизвестном направлении, еще несколько человек были увезены на полицейских автомобилях. Один из задержанных успел сказать, что пришел в центр города, чтобы выразить свою гражданскую полицию, но не успел озвучить свои требования. Полицейские попросили у него документы, а затем увели его в автозак.



Корреспондент Радио Свобода в Алматы сообщает, что площадь в центре города также была перекрыта, и в Алматы тоже задержали несколько человек.

"Я не согласен с китайской экспансией, что китайцы завоевывают", - пояснил еще один мужчина, который пришел на площадь с текстом Конституции Казахстана и начал ее зачитывать. Он подчеркивал, что по Конституции имеет право избирать и быть избранным, но реальных выборов в Казахстане сегодня нет.



"От китайского беззакония к нам прибегают наши же граждане, а республика не может их защитить", - подчеркнул еще один участник протестов. Еще одна женщина также успела сказать при задержании, что она против китайской экспансии и требует освободить политзаключенных.



Первый заместитель начальника департамента полицейские Нур-Султана Бакытжан Малыбаев заявил, что его подчиненные находились у концертного зала "Астана", поскольку это место было указало точкой проведения протестов запрещенное в Казахстане движение ДВК и его лидер Мухтар Аблязов.



Накануне возможной акции активисты сообщали о задержаниях. Некоторые активисты в Алматы, Нур-Султане, Жанаозене, Уральске и других городах сказали, что им выдали повестки с требованиям явиться в полицию, другие сообщили, что у их домов с утра 26 октября находились сотрудники полиции.



25 октября заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев предупредил граждан об ответственности за участие в "незаконной акции 26 октября" и заявил, что власти будут принимать меры к организаторам и участникам. Протестующие, по его словам, якобы "подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества".



В сентябре в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте также прошли митинги против строительства 55 китайских заводов, расширения экономического влияния Китая в стране и за либерализацию политической системы. По всей стране было задержано около сотни десятков человек.



27 Октябрь, 2019