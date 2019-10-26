 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.10.2019
11:46  Бегство капитала из Киргизии. Пока власть поощряет "борьбу" с коррупцией, инвестор не придет, - А.Акенеев
11:31  Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы, - В.Катасонов
11:27  Рахмон играет с огнем. Принимая у себя иранских оппозиционеров
10:40  Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана (Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская) не поступил в вуз
10:17  Экс-премьера Киргизии Исакова принудительно доставили (приволокли) в суд по делу БишкекТЭЦ
08:50  Кто же все-таки лидер нации в Казахстане? - Дж.Лиллис
08:33  Отсечена голова лютейшего дракона джихадизма, - А.Эскин

08:17  Удар по Багдади: убийство главаря ИГИЛ не ставит крест на группировке, - "Известия"
08:02  КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
07:55  В Казахстане вновь акции протеста против китайской экспансии. 26 задержаных
07:52  В аэропортах Узбекистана усилили контроль над пассажирками в хиджабе
00:37  Дорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:34  Чиновники-воры: как украсть миллиард и не сесть. Казахстанский опыт
00:33  Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)
00:26  Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин
00:23  Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:22  Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:17  Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова
00:07  "Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:05  В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе
Воскресенье, 27.10.2019
19:53  В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших
19:41  "Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
14:01  Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
13:55  Что будет с Ираком в тени событий в Сирии? - С.Шакарянц
13:52  Почему в Бишкеке выросли цены на мясо?
13:51  Китай и Индонезия ускоряют строительство региональной инфраструктуры
11:39  Очередной зигзаг политики Трампа и поворот в Сирии, - Д.Седов
11:38  Италия как демократия с ограниченным суверенитетом, - В.Малышев
11:33  Кыргызстан: как Атамбаев докатился до такой жизни? - Еurasianet
11:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП
11:10  Пентагон уверяет, что в очередной раз ликвидировал Идлибского "халифа" аль-Багдади
11:06  Группа КырДепутатов сочинила законопроект о реабилитации фашистских приспешников из Туркестанского легиона
10:06  Сенаторы США требуют от Душанбе аккредитовать журналистов ТаджРадио Совобода
03:10  В Англии найдена фура с трупами 39 китайцев. Что это было?
02:52  Рос-фигуристка А.Трусова оформила новый мировой рекорд - 241 балл!
Суббота, 26.10.2019
20:44  Почему радужные экономические отчеты Туркменистана не заслуживают доверия, - Сэм Бутия
20:12  Разом уволено все руководство Кашкадарьинской области Узбекистана. Новым хокимом стал З.Мирзаев
19:56  Украина. Как превратить отдельно взятую страну в международный бордель, - С.Князев
13:25  Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку
13:22  УзбВласти выкинули российскую компанию из "дорожной карты" УзбекУгля
13:00  КазПисатель Абдижамил Нурпеисов стал "Героем Труда"
12:32  Почему соглашение с КНР не спасет США? - С.С.Роуч
09:41  КырРазборки. Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу
09:37  Washington Post: почему США сдались России на Ближнем Востоке?
09:24  Власти Испании вытащили из мавзолея останки усопшего вождя Франко
09:21  "Закинь орлу на мобилку". Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
08:02 28.10.2019

Были задержаны 4 участника преступной группы.

23 октября 2019 года сотрудниками КНБ РК на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг. уранового концентрата, сообщает Zakon.kz.

- В результате специальной операции с поличным задержаны 4 участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 Уголовного Кодекса "незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами", - говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов Института Ядерной Физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия).

По данным следствия, радиоактивное вещество было похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572238920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194
- Рабочий график первого президента
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.
- О ситуации на финансовом рынке
- Как президенты элиту поделили
- Кадровые перестановки
- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы
- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  