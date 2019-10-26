|КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
08:02 28.10.2019
Были задержаны 4 участника преступной группы.
23 октября 2019 года сотрудниками КНБ РК на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг. уранового концентрата, сообщает Zakon.kz.
- В результате специальной операции с поличным задержаны 4 участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 Уголовного Кодекса "незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами", - говорится в сообщении.
Согласно заключению специалистов Института Ядерной Физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия).
По данным следствия, радиоактивное вещество было похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.
Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.