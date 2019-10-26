Удар по Багдади: убийство главаря ИГИЛ не ставит крест на группировке, - "Известия"

08:17 28.10.2019 Действиями террористов американцы смогут и дальше оправдывать сохранение своего присутствия в восточных районах Сирии



Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В лучших традициях американских боевиков главаря террористов якобы выслеживали несколько недель и загнали в угол. Однако при всех положительных эффектах сама операция больше напоминает пиар-акцию и имеет лишь частичное отношение к борьбе с терроризмом.



Халиф снова мертв



Трамп 27 октября рассказал, что за лидером террористов следили на протяжении последних двух недель. Тот постоянно перемещался, но в конце концов остановился в жилом комплексе, где было много подземных тоннелей. Главарь ИГИЛ был загнан в один из них. Там он привел в действие пояс смертника. В результате его тело оказалось сильно изуродованным, но американский лидер уверил, что это именно тот, за кем пришли военные.



Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США



Ядро оперативной группы, уничтожавшей главаря ИГИЛ, составил один из эскадронов отряда "Дельта". Это подразделение действует в регионе с 2014 года, плотно взаимодействуя с курдскими формированиями. Вместе с "Дельтой" в операции участвовали бойцы 75-го полка "Рейнджеров". Кроме того, были привлечены силы специальных операций Ирака. Они блокировали район и обеспечивали огневую поддержку.

Американский президент поблагодарил Россию, Турцию, Сирию, Ирак и сирийских курдов. Отдельно он указал, что Москва "здорово" повела себя, поскольку позволила американским вертолетам пролететь через контролируемый ею участок воздушного пространства.

Несколько источников "Известий", близких к Пентагону, подтвердили участие в деле секретных стелс-вертолетов MH-X. Они использовались и при ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году. По данным одного из источников, группа на вертолетах дозаправилась в районе нефтяных полей на севере Сирии, которые контролируют американцы.



В России, однако, последний факт отрицают. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, "нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции". Он также отметил, что ведомство не располагает достоверной информацией о ликвидации аль-Багдади.

Устранение главаря - важное событие, но борьба с терроризмом должна носить более многоплановый характер, заявил "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



Командующий SDF раскрыл подробности операции по ликвидации аль-Багдади



- Любой факт ослабления террористического интернационала можно приветствовать, но смущает предыстория (аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз), - отметил сенатор. - Борьба с терроризмом помимо точечных операций подразумевает сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие идеологии экстремизма. Это командная работа, а не удел отдельных стран, тем более когда просматривается расчет на популяризацию собственных действий, а не на решение конечных задач.

Абу Бакр аль-Багдади стал широко известен в 2014 году, когда подконтрольная ему группировка стала захватывать обширные территории в Сирии и Ираке и впоследствии объявила о создании "халифата". При этом свой террористический путь он начал задолго до этого. Известно, что в 2004 году аль-Багдади оказался в американском фильтрационном лагере Кэмп-Букка в Ираке. Там он содержался пять лет и затем был отпущен на свободу. В том же самом лагере находились и ряд других будущих руководителей ИГИЛ.

Эту группировку - точнее, тогда она еще называлась "Исламское государство Ирака" (ИГИ) и была филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) - аль-Багдади возглавил в 2010 году. А в 2014 году организация разорвала отношения с "Аль-Каидой" и стала самостоятельной силой.

В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии. Одновременно на позиции боевиков ИГИЛ вела наступление иракская армия при поддержке международной коалиции во главе с США. К концу 2017 года террористы потеряли более 95% ранее захваченных территорий. Однако их ячейки до сих пор действуют в пустынных районах Сирии и Ирака.

Пахнет нефтью

Заявления об уничтожении лидера террористов совпали по времени с решением США вернуть в восточные районы Сирии несколько сотен военных. Ранее Вашингтон договорился с Анкарой об отводе своих частей из приграничных с Турцией районов. Именно после этого турки начали 9 октября операцию "Источник мира" против "Отрядов народной самообороны" сирийских курдов. В Турции эти вооруженные формирования считают ответвлением Рабочей партии Курдистана, входящей в национальный список террористических организаций. Вскоре американцы и вовсе вывели большую часть своего контингента из Сирии в соседний Ирак, оставив лишь некоторое количество военнослужащих для "охраны" нефтяных месторождений.



СМИ раскрыли подробности о выходе американцев на след главаря ИГ



В чем она заключается, рассказали 26 октября в российском Минобороны. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил США в незаконной добыче и вывозе нефти. По его словам, ежемесячная выручка от этого превышает $30 млн. Нефть продается по ценам существенно ниже рыночных - около $38 за баррель. А доходы поступают на счета американских спецслужб и частных военных компаний. В подтверждение этих обвинений Минобороны опубликовало сделанные в разные даты спутниковые снимки различных нефтеносных районов на востоке Сирии, на которых показаны десятки бензовозов.

В беседе с "Известиями" член комитета по международным и межарабским делам сирийского парламента Саджи Таама выразил мнение, что между развитием ситуации в районе сирийско-турецкой границы и действиями Вашингтона есть прямая связь.

- Когда турецкие войска вошли на сирийскую территорию, США осудили эти действия. Но это были явно дежурные заявления. Тогда же американцы стали выводить войска из страны. Однако они их тут же вернули, как только Россия и Турция договорились в Сочи, - отметил сирийский депутат. - Вашингтон делает все, чтобы продлить сирийский кризис.

Саджи Таама не исключил, что американские власти попытаются сорвать договоренности Москвы и Анкары. Он сказал, что американцы лишь имитируют борьбу с терроризмом



Вашингтон опубликовал фото наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Трампа



Смерть главаря - реальная или постановочная - вряд ли сыграет большую роль в деле ликвидации возглавляемой им организации. Смерть Усамы бен Ладена в свое время не предопределила развал "Аль-Каиды". Да и в целом ИГИЛ американцам еще может пригодиться, ведь происками террористов можно оправдать очень многие действия.

Не до саморекламы

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября согласовали меморандум, регламентирующий действия Москвы и Анкары в восточной части сирийско-турецкой границы.

В его рамках договорились о вводе российской военной полиции для участия в отводе курдских отрядов. По завершении этого процесса Россия и Турция должны начать совместное патрулирование территорий.

- Мы не верим в искренность турецких намерений, - прокомментировал ситуацию Саджи Таама. - Но мы верим России, которая исходит из принципа сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии. Очевидно, Москва оказала определенное давление на Анкару и та пошла на заключение сочинских соглашений.



Российская военная полиция уже приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы. Также руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал 26 октября, что сирийская армия продолжает развертывать подразделения на линии соприкосновения с турецкими вооруженными силами в районе городов Камышлы и Кобани. В последний прибыла рота российской военной полиции для совместного с турками патрулирования.



28 октября 2019, Андрей Онтиков

Алексей Рамм Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572239820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194

- Рабочий график первого президента

- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.

- О ситуации на финансовом рынке

- Как президенты элиту поделили

- Кадровые перестановки

- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы

- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны

