Отсечена голова лютейшего дракона джихадизма, - А.Эскин

08:33 28.10.2019

Уместно сравнить уровень террористической деятельности на территории РФ до начала российских военных операций на территории Сирии и - после. Мы также можем говорить в целом о снижении уровня террористического душегубства.



Сегодня был обезглавлен главный дракон исламистского терроризма. Мудрствующие скептики разносят через мировые телеканалы суесловные тирады о малозначимости ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дескать, придет другой на смену. Да и идея бесовщины под прикрытием религии будет и впредь завлекать.



Однако истина на этот раз куда ближе к исполненному президентом Трампом триумфальному представлению, нежели к окисленной интонации телевопросчиков. Исламистский терроризм живет символами и занимается их внедрением в массовое сознание. Сам феномен терроризма неразрывно связан с запугиванием масс людей активной группой, способной на демонстративные акты насилия. Акты душегубства всегда носят у них символический характер при широчайшем медийном освещении. Террористы пытаются демонстрировать победоносное шествие их идей по миру посредством кровопролития и запугивания людей.



Гибель главаря не обязательно влечет за собой конец всей кровавой команде. Но если этим увенчались операции в Ираке и в Сирии, лишившие бесноватых захваченных ими территорий, то мы можем говорить о сокрушении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А если прибавить к этому потерю нефтяных угодий и череду поражений, вынудивших почти всех боевиков уйти в подполье, то триумфальная атмосфера может быть правильной реакцией на произошедшее.

Ежели кто сомневается, пусть изучит историю "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гибель Бен Ладена стала невосполнимой потерей для террористов. Это скопище головорезов не полностью сошло со сцены, но превратилось в разрозненные клочья. Они присутствуют в разных формах в различных мусульманских странах, но уже не как слаженная армия под командованием харизматичного лидера. Такая же судьба ждет обезглавленные орды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Разумеется, огонь исламистского терроризма может снова "превратиться в пламя". Мы помним, как на Ближнем Востоке произрастали и умножались террористические исчадия ада одно за другим и одного из другого. Было время, когда арабские террористы преимущественно не были исламистами. Примером тому может служить Организация освобождения Палестины со всеми ее ответвлениями. С ней вступили в кровавую конкуренцию различные порождения запрещенной в России организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с разновидностями "джихада". Эту динамику следует изучить и осмыслить.



Но при должных и последовательных усилиях апостолы кровавой силы оказываются бессильны.

В этом контексте уместно сравнить уровень террористической деятельности на территории РФ до начала российских военных операций на территории Сирии и - после. Мы также можем говорить в целом о снижении уровня террористического душегубства.

Уместно вспомнить, как некоторые скептики возвещали России ливень терактов вслед за началом военных операций в Сирии. Сегодня мы знаем, что на деле вышло все ровно наоборот.



Ликвидация Багдади - это также громадный успех Дональда Трампа. Эта блистательная военная операция зачтется ему в полном перевесе в сравнении с теми аспектами его ближневосточной политики, которые подвергались в последнее время суровой критике.

И следует непременно подчеркнуть, что в успешной войне против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) роль России была громадна. Результаты этой борьбы мы видим не только в снижении кривой терактов в РФ, но и в росте авторитета Москвы на всем Ближнем Востоке.

27 октября 2019

Авигдор Эскин