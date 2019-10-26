Экс-премьера Киргизии Исакова принудительно доставили (приволокли) в суд по делу БишкекТЭЦ

10:17 28.10.2019

Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека



Бывшего премьер-министра Сапара Исакова принудительно привезли в суд. Об этом журналистам сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Он отметил, что Сапара Исакова доставили в суд с применением силы. Однако он и другие подсудимые по делу отказываются выходить из конвойной комнаты.

"Принудительный привод осуществили сотрудники ГКНБ. Это незаконно. Обвиняемые отказываются выходить из конвойной комнаты до тех пор, пока в суд не доставят свидетелей Евгения Хафисова и Асанову", - сказал Замир Жоошев.



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Принудительно доставленный в суд экс-премьер КР Сапар Исаков отказывается выходить из конвойной комнаты



Бишкек. 28 октября. КирТАГ – Экс-премьер-министр КР Сапар Исаков принудительно доставлен в Свердловский районный суд Бишкека, где началось слушание по делу о коррупции при осуществлении проекта по реконструкции Бишкекской ТЭЦ.



Как сообщают СМИ, в настоящее время доставленный принудительно в здание суда Исаков остается в конвойной комнате и отказывается ее покидать и войти в зал судебных заседаний.



Напомним, в пятницу, 25 октября, в Свердловском райсуде началось слушание по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Обвиняемый по делу экс-премьер КР Сапар Исаков отказался покидать камеру СИЗО ГКНБ, где он содержится. Судья по делу Инара Гилязеддинова вынесла решение, что в случае отказа Исакова предстать перед судом, он будет доставлен в суд принудительно

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По делу о ТЭЦ Бишкека обвинения предъявлены ряду высокопоставленных чиновников – среди них бывший президент КР Алмазбек Атамбаева, два экс-премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. А также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший председатель Национального энергохолдинга Айбек Калиев, его заместитель Жолдошбек Назаров, бывший руководитель предприятия "Электрические станции" Салайдин Авазов и бывший исполнитель проекта по реконструкции ТЭЦ Темирлан Бримкулов. Экс-министр финансов Ольга Лаврова находится под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Речь идет о сумме более $ 386 млн.



Напомним также, что экс-президент КР Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. И в настоящее время в Первомайском райсуде проходит слушание по делу о незаконном освобождении криминального авторитете Азиза Батукаева. Слушания проходят без участия подсудимого Атамбаева, который также отказывается покидать камеру СИЗО ГКНБ.

https://kyrtag.kg/ru/news/prinuditelno-dostavlennyy-v-sud-eks-premer-kr-sapar-isakov-otkazyvaetsya-vykhodit-iz-konvoynoy-komna