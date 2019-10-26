Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана (Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская) не поступил в вуз

10:40 28.10.2019

Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана не поступил в высшее учебное заведение (вуз), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Такие данные озвучены в ходе заседания коллегии министерства народного образования (МНО), на котором обсуждены результаты проведенного анализа поступления выпускников общеобразовательных школ в вузы.

"Согласно анализу из 282 тыс. 794 выпускников 34 тыс. 837 молодых людей, или 12,3% приняты в вуз. Из них 25 тыс. 280 выпускников, или 73% приняты в вузы страны, 2 тыс. 794 (8%) – в иностранные вузы в Узбекистане, 6 тыс. 793 – в высшие учебные заведения за рубежом. 6 тыс. 958 (28%) выпускников будут обучаться на основе государственного гранта, 27 тыс. 879 (72%) – на платно-контрактной основе", - говорится в сообщении пресс-службы МНО.



Если проанализировать результаты поступления выпускников школ в вузы в разрезе регионов, то в первой тройке оказались Ташкент – 36%, Навоийская область – 21,9% и Бухарская область – 18,4%. Замыкают список Кашкадарьинская, Джизакская и Андижанская области.

"Также проанализировано количество школ, где нет ни одного выпускника, поступившего в вуз.



Своеобразный "рекорд" в этом плане установили Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская области. Относительно хорошие результаты имеют г. Ташкент, Бухарская и Хорезмская области", - следует из сообщения.

Как отмечается, директора образовательных учреждений, показавшие хорошие результаты, будут поощряться, а показавшие плохие – наказываться.