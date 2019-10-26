Рахмон играет с огнем. Принимая у себя иранских оппозиционеров

11:27 28.10.2019

Душанбе принял у себя противников исламского режима Ирана



Официальный Душанбе, который обвинял Тегеран в поддержке "таджикских оппозиционеров", на прошлой неделе принял у себя нескольких противников исламского режима Ирана.



На прошлой неделе в таджикской столице состоялся международный симпозиум с участием ряда поэтов и исследователей из числа противников нынешнего режима Ирана. Мероприятие прошло с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Иранцы, приехавшие в Душанбе, ныне проживают в различных странах мира – США, Франции, Италии и Австралии, и большинству въезд в Иран запрещен.



В ходе конференции и в кулуарах мероприятия иранские гости высоко оценили политику президента Таджикистана, в отличие от таджикской оппозиции, проживающей в Европе, которая выражает недовольство и критикует политику Душанбе.



Хафиз Бобоеров, таджикский исследователь, который беседовал в эти дни со многими иранскими учеными в изгнании, говорит, что иранцы любят Таджикистан за то, что в этой стране существует светский строй, ведь в свое время им пришлось бежать от репрессивного исламского режима в Иране.



Тем не менее таджикские аналитики утверждают, что их понимание ситуации в Таджикистане неправильное, и такое отношение в свое время привело к свержению короля и установлению исламского режима в Иране. "Это неправильное понимание ситуации. Национальные ценности могут быть реализованы только в том государстве, которое наряду со своей светскостью стремится к созданию демократического общества", - считают они.



За последние годы Душанбе не раз подвергался критике со стороны правозащитных организаций за ущемление религиозных свобод. Правозащитники критикуют Душанбе за подавление инакомыслия и ограничение свободы вероисповедания, а также за проведение пышных расточительных праздников за счет бюджетных средств.

Эксперты говорят, что официальный Душанбе пригласил иранских беженцев, чтобы продемонстрировать населению и всему миру, что проводимая политика поддерживается многими за рубежом. Таджикистан радушно принял противников исламского режима Ирана в то время, как четыре года назад участие на конференции в Тегеране Мухиддина Кабири, лидера ныне запрещенной исламской партии в Таджикистане, вызвало откровенное недовольство Душанбе.



Таджикский аналитик Парвиз Муллоджанов говорит, что Иран сейчас сталкивается с санкциями и давлением со стороны других крупных держав, и у него "нет времени" обсуждать участие своих оппозиционеров на душанбинском мероприятии.