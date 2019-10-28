Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы, - В.Катасонов

11:31 28.10.2019 Валентин КАТАСОНОВ | 28.10.2019 |



Во главе Европейского центрального банка поставили "человека планеты", имеющего судимость

1 ноября в Европейском центральном банке (ЕЦБ) произойдет "смена караула" – на пост председателя ЕЦБ вместо Марио Драги заступит Кристин Лагард, занимавшая до этого пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.



17 сентября Европарламент принял решение о ее выдвижении на пост руководителя ЕЦБ. Обсуждение не было гладким, а голосование единодушным. В поддержку Лагард проголосовали 394 депутата, против – 206, 49 воздержались. Если у нее все сложится нормально, она пробудет в кресле председателя ЕЦБ 8 лет.

ЕЦБ функционирует с июля 1998 года, это один из семи институтов Европейского союза, наряду с Европейским парламентом, Европейским советом, Европейской комиссией, Судом ЕС и Европейской счетной палатой. Во всех документах Евросоюза ЕЦБ почему-то ставится на последнее место, хотя его значимость велика. Считается, что ЕЦБ является Центральным банком еврозоны, включающей 19 государств, но многие решения этого банка распространяются на все страны Европейского союза (28 государств, включая Великобританию).



На данный момент основными функциями ЕЦБ являются: 1) выработка и осуществление денежно-кредитной политики зоны евро; 2) управление официальными (золотовалютными) резервами Евросистемы (ЕЦБ + центробанки стран, входящих в еврозону); 3) эмиссия евро; 4) определение ключевых процентных ставок. Главной целью ЕЦБ определено поддержание ценовой стабильности в еврозоне (инфляционный рост цен не должен превышать 2 %).



ЕЦБ полностью независим от остальных органов ЕС: ни Европейский совет, ни Европарламент не могут вмешиваться в принятие решений ЕЦБ. Высшим органом ЕЦБ считается Совет управляющих, состоящий из правления (шесть человек, включая президента ЕЦБ) и руководителей центробанков стран, входящих в еврозону. Однако все 19 центробанков еврозоны также имеют статус "независимых" от государства институтов. Получается, что Европейский центральный банк располагает "независимостью в квадрате". И в списке институтов ЕС я бы перенес ЕЦБ с седьмого места на первое.



Кристин Лагард может оказаться самым влиятельным чиновником Европейского союза.

Родилась эта дама в Париже в 1956 году. Француженка по паспорту, она считает себя "человеком планеты". По образованию юрист. С 1981 года работала адвокатом в одной из крупнейших в мире юридических и консалтинговых фирм Baker & McKenzie, где сделала карьеру, и в 1999 году стала первой женщиной, возглавившей эту организацию. Под руководством Лагард Baker & McKenzie (штаб-квартира в Чикаго) удвоила оборот и заработала в 2004 году более 1 млрд. долл. Лагард связывала всю свою дальнейшую карьеру с Америкой, где у нее имеются тесные связи. С 1995 по 2002 год она работала в Центре международных и стратегических исследований (Center for International & Strategic Studies), где возглавляла одну из комиссий совместно со Збигневом Бжезинским. В 2002 году Wall Street Journal Europe поставил Кристин Лагард на пятую ступеньку в рейтинге выдающихся деловых женщин Европы, что несколько странно, ибо ее связь с Европой – сугубо формальная (французское гражданство), весь ее бизнес в Америке. Ее называли "американкой французского происхождения".



В 2005 году премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен уговорил Кристин Лагард вернуться на родину и стать государственным чиновником. В 2005 году она заняла пост министра-делегата по внешней торговле. В мае 2007 года пересела в кресло министра сельского хозяйства и рыболовства Франции. С марта 2008 года – министр экономики, промышленности и занятости Франции.



В середине 2011 года произошел новый крутой поворот в карьере Лагард. Неожиданно для многих (и, судя по всему, для самой Лагард) ее назначают директором-распорядителем МВФ. Это было после разразившегося в Вашингтоне скандала вокруг тогдашнего директора Фонда Доминика Стросс-Кана. Доминик Стросс-Кан планировал участвовать в борьбе за кресло президента Французской Республики, но политические оппоненты сумели отправить его за океан на "почетную должность" директора МВФ. На этом посту он проявлял достаточно большую независимость в суждениях, в частности ставил под сомнение целесообразность сохранения монополии доллара США в международной валютной системе. Хозяевам денег заявления француза не понравились. Была организована провокация: в США Стросс-Кана обвинили в сексуальных домогательствах. Его взяли под арест, отстранили от управления Фондом. На его место и пришла Кристин Лагард. Обвинения против Стросс-Кана оказались фальшивыми, их с него сняли буквально через несколько дней после назначения на его место Лагард. Так что карьера этой дамы в МВФ началась с дурно пахнущей истории.



Доминик Стросс-Кан и Кристин Лагард были достаточно хорошо знакомы. Стросс-Кан отзывался о Лагард со скепсисом: "Для описания наших отношений с мадам Лагард слово „уважение" вряд ли подходит, – говорил он. – Она некомпетентна, это всего лишь красивый фасад".

Многих Лагард шокировала своей американской прямотой. Через несколько месяцев после назначения на должность министра экономики и промышленности она заявила: "Если бензин слишком дорог, французам нужно пересесть на велосипеды". Журналисты сравнивали Лагард с Марией-Антуанеттой, которой приписывают фразу "У народа нет хлеба? Так пусть едят пирожные", и окрестили ее Мадам Бестактность. Тем не менее Мадам Бестактность входит в число самых влиятельных женщин мира (рейтинг Форбс).

На посту директора-распорядителя МВФ Лагард пробыла восемь лет, которые можно назвать периодом обострения кризиса Фонда. Финансовый кризис 2007-2009 гг. поставил на повестку дня вопрос о радикальной реформе МВФ. США имеют "контрольный пакет акций" в организации, но назрел вопрос о перераспределении квот стран в капитале и голосах, что грозило Вашингтону потерей контроля над Фондом. А в Фонде человеком, выражающим интересы главного акционера (Соединенных Штатов), была Кристин Лагард. При ней Фонд в нарушение собственных правил выделял, например, кредитные транши Украине. Лагард была одним из наиболее послушных главному акционеру членов Фонда директоров. Благодаря ее "послушности" Фонд и вошел в фазу острого кризиса. Некоторые эксперты называют восемь лет нахождения дамы у руля МВФ "катастрофой".



Кристин Лагард – крайне удобный для хозяев денег кандидат. Она при всей ей внешней резкости, порой беспардонности очень послушный чиновник. Насчет причин ее послушности есть много версий. Но мне кажется, что главная версия состоит в том, что дама имеет… судимость.



Известный канадский антиглобалист профессор университета Оттавы Мишель Чоссудовски (Michel Chossudovsky) сообщает: "Президент Франции Эммануэль Макрон, действующий в интересах влиятельных банков, сыграл важную роль в выдвижении кандидатуры г-жи Лагард. Восхваляемая западными СМИ, Лагард была также поддержана Уолл-стрит и Федеральной резервной системой США. В сообщениях СМИ не упоминается, что Лагард – коррумпированная чиновница, участница финансового мошенничества. И у нее есть судимость".

История давнишняя. Она началась в 2008 году, когда дама возглавляла министерство экономики, промышленности и занятости. Она утвердила вознаграждение в размере 404 млн евро, переведенные бизнесмену Бернарду Тапи (близкому приятелю тогдашнего президента Саркози), за оспариваемую сделку по продаже некой фирмы. Признаки коррупции были налицо. Тогда удалось "замести сор под ковер", но в 2016 году дело вновь всплыло. В декабре 2016 года французский суд признал управляющего директора МВФ Кристин Лагард виновной в "халатности" в связи с мошенничеством в 2008 году на многие миллионы евро. Суд почему-то не вынес никакого приговора даме. Британская газета The Independent писала 19 декабря 2016 года, что суд республики, специальный трибунал для министров, мог бы вынести приговор Лагард в виде тюремного заключения сроком на один год и штрафа в 13 000 евро. Наблюдатели тогда шутили, что приговор вынесли с "открытой датой" – он будет оглашен в случае, если дама попытается отклониться от команд хозяев денег.

Сразу после суда Лагард была переназначена на пост директора МВФ. Внимательных наблюдателей крайне удивило, что при недавнем обсуждении кандидатуры Лагард в Европарламенте никто даже не вспомнил, что за три года до этого она получила "судимость без наказания". Что ж, европарламентарии несвободны в своих решениях. Мишель Чоссудовски по поводу назначения Кристин Лагард на должность председателя ЕЦБ заявил: "Был обвинительный акт и обвинительный приговор. Притом что "халатность" является серьезным преуменьшением содеянного ею, ее назначение на пост главы ЕЦБ означает катастрофу для миллионов европейцев".

В заключение отмечу, что деятельность ЕЦБ на ближайшее время запрограммирована Марио Драги. Он не только не повысил ключевую ставку ЕЦБ с нулевой отметки (хотя обещал), но и в сентябре принял решение опустить процентную ставку по депозитам ЕЦБ с 0,4 до 0,5 %. Европейская экономика еще больше подсаживается на наркотик нулевых и отрицательных процентных ставок. Плюс к этому Драги продавил решение о возобновлении программы количественных смягчений. Печатный станок ЕЦБ опять включат на полную мощность. Будет возобновлена масштабная закупка европейских долговых бумаг; соответственно, продолжится наращивание суверенных долгов странами еврозоны. На сегодняшний день ЕЦБ не может скупать более 1/3 общего объема выпущенных казначейских бумаг. Марио Драги добивался повышения этого норматива до ½, но не успел. Теперь это придется делать Кристин Лагард.

Сознают ли европейцы, какой катастрофой обернется назначение этой дамы на самый ответственный в Европе пост? Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572251460

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194

- Рабочий график первого президента

- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.

- О ситуации на финансовом рынке

- Как президенты элиту поделили

- Кадровые перестановки

- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы

- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны

